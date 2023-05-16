Samsung, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu yapıyor

ChatGPT'ye rakip
Samsung kısa süre önce ChatGPT'yi kurumsal bir ortamda kullanmanın tehlikelerini ve sonuçlarını pek istemediği bir yoldan öğrendi. Şirketin yarı iletkenlerle ilgili hassas bilgilerinin bir kısmı, birkaç çalışan işlerini kolaylaştırmak için aracı kullanmaya çalıştığı esnada ChatGPT aracılığıyla sızdı. O zamandan beri Samsung, çalışanlarının ChatGPT'yi kullanmasına izin vermedi, ancak bildirildiğine göre şirket, iş gücüne üretken yapay zekanın gücüyle yardımcı olma fikrinden vazgeçmeyecek.
Samsung çalışanlarına özel olacak
Samsung'un kurum içi yapay zekası şirketin sunucularından çıkmayacağı ve çalışanlarına özel olacağı için Samsung’un söz konusu sohbet robotunu kendisine en iyi faydayı sağlayacak şekilde eğitmesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, Samsung'un hassas yarı iletken verilerini Naver ile paylaşacağı ve bu bilgileri daha sonra üretken yapay zekaya uygulayacağı düşünülebilir. Bu sayede Samsung çalışanları, yarı iletkenlerle ilgili kaynak kodunun dışarıya sızmasından endişelenmeden yapay zekanın gerçek potansiyelini kullanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.