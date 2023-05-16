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    Samsung, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu yapıyor

    Samsung, bir süre önce çalışanlarının OpenAI’a ait olan ChatGPT sohbet robotunu kullanmalarını yasaklamıştı. Yeni raporlar ise firmanın ChatGPT benzeri yapay zeka aracı geliştirdiğini gösteriyor.
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    Samsung, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu yapıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung'un ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka platformu oluşturmak için Naver ile ortaklık kurduğu bildirildi. Ancak ChatGPT'den farklı olarak, bu yapay zeka aracının Samsung çalışanları tarafından şirket içinde kullanılacağı bildiriliyor.

    ChatGPT'ye rakip 

    Samsung kısa süre önce ChatGPT'yi kurumsal bir ortamda kullanmanın tehlikelerini ve sonuçlarını pek istemediği bir yoldan öğrendi. Şirketin yarı iletkenlerle ilgili hassas bilgilerinin bir kısmı, birkaç çalışan işlerini kolaylaştırmak için aracı kullanmaya çalıştığı esnada ChatGPT aracılığıyla sızdı. O zamandan beri Samsung, çalışanlarının ChatGPT'yi kullanmasına izin vermedi, ancak bildirildiğine göre şirket, iş gücüne üretken yapay zekanın gücüyle yardımcı olma fikrinden vazgeçmeyecek.

    Samsung çalışanlarına özel olacak

    Samsung, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu yapıyor
    Şirketin, Samsung kurumsal kullanıcıları için özel bir yapay zeka platformu geliştirmek üzere Naver Corp ile ortaklık kurduğu belirtiliyor. Samsung'un üretken yapay zekası ChatGPT gibi herkese açık değil, firmanın Device Solutions Division bölümündeki çalışanlarına özel olacak. Daha sonra, saha testlerinin ardından araç, cep telefonları, ev aletleri ve benzerlerinden sorumlu olan Device eXperience bölümü gibi diğer Samsung şubelerinin diğer çalışanlarına da sunulabilir.

    Samsung'un kurum içi yapay zekası şirketin sunucularından çıkmayacağı ve çalışanlarına özel olacağı için Samsung’un söz konusu sohbet robotunu kendisine en iyi faydayı sağlayacak şekilde eğitmesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, Samsung'un hassas yarı iletken verilerini Naver ile paylaşacağı ve bu bilgileri daha sonra üretken yapay zekaya uygulayacağı düşünülebilir. Bu sayede Samsung çalışanları, yarı iletkenlerle ilgili kaynak kodunun dışarıya sızmasından endişelenmeden yapay zekanın gerçek potansiyelini kullanabilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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