Tam Boyutta Gör Samsung'un ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka platformu oluşturmak için Naver ile ortaklık kurduğu bildirildi. Ancak ChatGPT'den farklı olarak, bu yapay zeka aracının Samsung çalışanları tarafından şirket içinde kullanılacağı bildiriliyor.

ChatGPT'ye rakip

Samsung kısa süre önce ChatGPT'yi kurumsal bir ortamda kullanmanın tehlikelerini ve sonuçlarını pek istemediği bir yoldan öğrendi. Şirketin yarı iletkenlerle ilgili hassas bilgilerinin bir kısmı, birkaç çalışan işlerini kolaylaştırmak için aracı kullanmaya çalıştığı esnada ChatGPT aracılığıyla sızdı. O zamandan beri Samsung, çalışanlarının ChatGPT'yi kullanmasına izin vermedi, ancak bildirildiğine göre şirket, iş gücüne üretken yapay zekanın gücüyle yardımcı olma fikrinden vazgeçmeyecek.

Samsung çalışanlarına özel olacak

Şirketin, Samsung kurumsal kullanıcıları için özel bir yapay zeka platformu geliştirmek üzere Naver Corp ile ortaklık kurduğu belirtiliyor. Samsung'un üretken yapay zekası ChatGPT gibi herkese açık değil, firmanın Device Solutions Division bölümündeki çalışanlarına özel olacak. Daha sonra, saha testlerinin ardından araç, cep telefonları, ev aletleri ve benzerlerinden sorumlu olan Device eXperience bölümü gibi diğer Samsung şubelerinin diğer çalışanlarına da sunulabilir.

Yapay zekaya tamamen güvenmemeniz gerektiğini gösteren sebepler 1 gün önce eklendi

Samsung'un kurum içi yapay zekası şirketin sunucularından çıkmayacağı ve çalışanlarına özel olacağı için Samsung’un söz konusu sohbet robotunu kendisine en iyi faydayı sağlayacak şekilde eğitmesiyle sonuçlanabilir. Örneğin, Samsung'un hassas yarı iletken verilerini Naver ile paylaşacağı ve bu bilgileri daha sonra üretken yapay zekaya uygulayacağı düşünülebilir. Bu sayede Samsung çalışanları, yarı iletkenlerle ilgili kaynak kodunun dışarıya sızmasından endişelenmeden yapay zekanın gerçek potansiyelini kullanabilir.

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Samsung, ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet robotu yapıyor