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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı

    Sony'nin yeni nesil konsolu PS5 kapsamında yapılan sızıntı haberlerine bir yenisi eklendi. Haber, bu sefer konsolun kontrolcüsü ile ilgili. Görünüşe göre DualSense de PS5 gibi oldukça iri olacak.
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    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı
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    Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5 bu yıl içinde piyasaya çıkacak. Konsolla ilgili fiziksel detaylar, oyun kutularının tasarımı ile DualSense kontrolcüsünün neye benzeyeceği geride bıraktığımız aylar için yavaş yavaş belli olmaya başlamıştı.

    Geçtiğimiz aylarda ortaya atılan iddialar ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler, PS5’in akranları ve seleflerine kıyasla oldukça büyük ebatlara sahip bir konsol olacağını göstermişti. Estetik kaygılar bir yana konsolun daha iyi soğutulması için tercih edildiği düşünülen bu detayın ardından akıllara, DualSense kontrolcüsünün boyutuyla ilgili sorular gelmişti.

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    Ayrıca Bkz. "PS5 oyun kutuları böyle görünecek"

    Dün itibariyle yayınlanan bir görüntü ise kontrolcünün muhtemel boyutlarını gözler önüne serdi. ResetEra forumlarından sızdırılan fotoğrafta, DualSense’i tutan şahsın eline olan oranı rahatlıkla görülebiliyor. Gerçek olup olmadığı henüz kesinlik kazanmayan fotoğrafa bakıldığında, bizleri oldukça iri bir kontrolcünün beklediğini söylemek mümkün.

    Bu tür görüntülerde, fotoğrafların sahte olduğunu düşünmek her zaman olasılıklar dâhilindeyken aşağıda yer alan görselde ise DualSense oldukça gerçekçi duruyor. Kontrolcü üzerindeki ışık yansıması dâhil her şeyin gerçekmiş gibi durduğu fotoğraf eğer sahte değilse bizleri DualShock 4’e kıyasla oldukça büyük bir cihazın beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sony, belki de kontrolcünün sahip olacağı uyarlanabilir tetik özelliği gibi yenilikler sebebiyle böyle bir tercihe mecbur kalmış olabilir. 

    DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı

    Peki, sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Küçük elli oyuncular için bir takım sorunlar yaratabilecek bu durumla ilgili görüşlerinizi lütfen paylaşmayı ihmal etmeyin.  



    https://wccftech.com/dualsense-controller-size-large-leaked-image/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 2 sa.
    Herşeyin Büyüğü Makbuldur...
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    taharetmusluğu_ 3 sa.
    -Karışık var mı abi ?

    -Var.

    -Yükle
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    homebird (Bilen BİLİR) 5 sa. (düzenlendi)
    Aslında büyük ve küçük olarak iki farklı ölçekte üretilmeli. Isteyen konsolu alırken seçim yapmalı. Belki maliyet artar ama herkes mutlu olur :)
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 5 sa.
    Sanırım kontrolcünün içine ekran kartı koymuşlar, aksi takdirde bu boyutun bir izahı yok
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    addidas_85 7 sa.
    Küçük olsaydı bu defa da büyük elli insanlar için problem olacaktı
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