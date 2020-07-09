PS5 oyun kutuları böyle görünecek

Tam Boyutta Gör

Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için her gün yeni detaylar yayınlamaya devam ediyor. Bugün de PS5 oyun kutularına ait resmi bir görsel yayınlandı. Spider-Man: Miles Morales oyununa ait kutu yukarıda görülebiliyor.

İlginizi Çekebilir

Yeni nesilde oyun fiyatları artıyor: 70 dolarlık AAA oyun dönemi geliyor

Oyun kutularından elbette çok bir şey beklememek lazım. Görsellerde göze çarpan tek nokta, kutunun üstündeki başlık kısmının tamamıyla beyaz renge dönüştürülmesi olmuş. Burası PlayStation 4 oyun kutularında mavi bir görüntüye sahipti. Yeni oyun kutuları ise PlayStation 5'in beyaz tasarımını yansıtıyor olacak.

PS4 oyun kutuları böyleydi:

Tam Boyutta Gör

Sony yeni nesilde biri blu-ray diskli, diğer ise disksiz dijital sürüm olacak şekilde iki farklı konsolla karşımıza çıkıyor. Dijital versiyonu alırsanız elbette bu oyun kutuları sizin için pek bir şey ifade etmiyor olacak. İki konsol arasında önemli bir fiyat farkı (100 dolar gibi) olması durumunda PS5 dijital versiyonun çok ciddi bir popülariteye sahip olma ihtimali var.

PlayStation 5 bu yıl Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

https://www.theverge.com/2020/7/9/21318869/sony-ps5-game-caes-box-design

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.