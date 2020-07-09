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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PS5 oyun kutuları böyle görünecek

    Sony, PlayStation 5 için oyun kutu tasarımını paylaştı. Dikkate değer büyük bir değişiklik bulunmuyor.
    17 sa. (Son Güncelleme: 17 sa.)
    4,8b
    27
    12
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    PS5 oyun kutuları böyle görünecek
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    Sony, yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5 için her gün yeni detaylar yayınlamaya devam ediyor. Bugün de PS5 oyun kutularına ait resmi bir görsel yayınlandı. Spider-Man: Miles Morales oyununa ait kutu yukarıda görülebiliyor.

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    Oyun kutularından elbette çok bir şey beklememek lazım. Görsellerde göze çarpan tek nokta, kutunun üstündeki başlık kısmının tamamıyla beyaz renge dönüştürülmesi olmuş. Burası PlayStation 4 oyun kutularında mavi bir görüntüye sahipti. Yeni oyun kutuları ise PlayStation 5'in beyaz tasarımını yansıtıyor olacak.

    PS4 oyun kutuları böyleydi:

    PS5 oyun kutuları böyle görünecek
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    Sony yeni nesilde biri blu-ray diskli, diğer ise disksiz dijital sürüm olacak şekilde iki farklı konsolla karşımıza çıkıyor. Dijital versiyonu alırsanız elbette bu oyun kutuları sizin için pek bir şey ifade etmiyor olacak. İki konsol arasında önemli bir fiyat farkı (100 dolar gibi) olması durumunda PS5 dijital versiyonun çok ciddi bir popülariteye sahip olma ihtimali var.

    PlayStation 5 bu yıl Kasım-Aralık gibi piyasaya sürülecek. Konsolun fiyatı konusunda henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.



    https://www.theverge.com/2020/7/9/21318869/sony-ps5-game-caes-box-design Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 17 sa. en beğenilen
    Basit durmuş. Eskiler bilir, DVD kiralama dükkanları vardı, giderdik günlük film kiralardık, o cd kapaklarının tepesine beyaz şerit geçip siyah keçeli kalemle filmin adını yazarlardı. O aklıma geldi.
    Basit durmuş. Eskiler bilir, DVD kiralama dükkanları vardı, giderdik günlük film kiralardık, o cd kapaklarının tepesine beyaz şerit geçip siyah keçeli kalemle f...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    iamNS (Enes ) 46 dk.
    Umarım ps5 sadece beyaz renk seçeneği ile kalmaz
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    DH Misafiri 6 sa.
    Nerde Ayten hanım....Hadii
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    mck94 (Mustafa çağrı Keklik) 14 sa.
    Ps5 siyah versiyon gelicek mi acaba?
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 16 sa.
    Görsel son hali ise 'Sadece PlayStation'da" ibaresinin olmaması pc sürümüne delalet olabilir gibi geldi bana. Ne dersiniz Sony bir çılgınlık yapabilir mi?
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    teen wolf 16 sa. ÖzdalDoğru
    Onun yerine "PlayStation Studios" yazıyor ki sanırım artık "only on PlayStation"yazmayacak
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    Rachsuchtig 7 sa. ÖzdalDoğru
    Horizon gibi neslin sonunda yapar belki ama onu da her oyununa değil. Horizon gibi orta kalite oyunlarına. Yani gow, TLoU gibi oyunlarına yapmaz.
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    teen wolf 3 sa. ÖzdalDoğru
    Buyrun benim dediğim doğru çıktı ps5 ana konu ya girip bakabilirsiniz sizde.Sony Interactive Entertainment, birinci parti stüdyolarını kapsayacak PlayStation Studios markasını resmi olarak kurduğunu duyurdu. PlayStation Studios markası bu tatil sezonunda PlayStation 5 ile birlikte kullanılmaya başlanacak ve sadece Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen ve yönetilen oyunlarda kullanılacak. 
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    evlbleef 17 sa. en beğenilen
    Basit durmuş. Eskiler bilir, DVD kiralama dükkanları vardı, giderdik günlük film kiralardık, o cd kapaklarının tepesine beyaz şerit geçip siyah keçeli kalemle filmin adını yazarlardı. O aklıma geldi.
    Yanıtla +5
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    gowlet (vahap aslan) 17 sa.
    PS4 candır aga...
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 17 sa.
    Ayten hanım caps’i yükleniyor...
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