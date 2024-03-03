Dune 2 gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yaptı

Tam Boyutta Gör Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Dune: Part Two, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. 1 Mart'ta dünya genelinde vizyona giren film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu da filmin gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin üzerine çıkmasını sağladı.

Dune 2 vizyona girmeden birkaç hafta önce paylaşılan analizlerde, filmin Kuzey Amerika'da 60-70 milyon bandında bir açılış yapacağı öngörülüyordu. Biletler önsatışa açıldığında seyircinin ilgisinin epey yüksek olduğu görülünce, bu beklentiler 70-75 milyon bandına çekildi. Ancak günün sonunda Dune 2 bunun bile üzerine çıktı. Film, gişedeki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

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Dune 2, Dünya Genelinde 178.5 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

Filmin başarısı Amerika ile sınırlı kalmadı. Kuzey Amerika dışındaki pazarlardan toplam 97 milyon dolar toplayan Dune 2, dünya genelinde 178.5 milyon dolar hasılat yaptı. Öte yandan film, IMAX salonlarına seyirci akını olması sağladı. Filmin 178.5 milyonluk hasılatının 32.2 milyonluk kısmı IMAX salonlarından geldi.

Dune 2, önümüzdeki hafta Çin ve Japonya gibi önemli pazarlarda vizyona girecek. Bu da filmin ikinci haftasında da kayda değer bir hasılata ulaşmasını sağlayabilir. Öte yandan filmi birden fazla kez sinemada izleyecek ciddi bir kitle olması da filmin gişesini yukarı çekecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Dune 2'nin bir başarı hikâyesine dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu da daha şimdiden hazırlıklarına başlanan Dune: Messiah'ın gerçeğe dönüşmesini kolaylaştıracaktır.

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