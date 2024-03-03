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    Anlık Bildirim

    Dune 2 gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yaptı

    Bu hafta vizyona giren Dune 2, tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Film, gişedeki ilk hafta sonunda elde ettiği hasılatla beklentilerin üzerine çıktı.
    Dune 2 gişe rakamlarıyla beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın en heyecanla beklenen filmlerinden olan Dune: Part Two, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. 1 Mart'ta dünya genelinde vizyona giren film, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. Bu da filmin gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin üzerine çıkmasını sağladı.

    Dune 2 vizyona girmeden birkaç hafta önce paylaşılan analizlerde, filmin Kuzey Amerika'da 60-70 milyon bandında bir açılış yapacağı öngörülüyordu. Biletler önsatışa açıldığında seyircinin ilgisinin epey yüksek olduğu görülünce, bu beklentiler 70-75 milyon bandına çekildi. Ancak günün sonunda Dune 2 bunun bile üzerine çıktı. Film, gişedeki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.

    Dune 2, Dünya Genelinde 178.5 Milyon Dolar Hasılat Yaptı

    Filmin başarısı Amerika ile sınırlı kalmadı. Kuzey Amerika dışındaki pazarlardan toplam 97 milyon dolar toplayan Dune 2, dünya genelinde 178.5 milyon dolar hasılat yaptı. Öte yandan film, IMAX salonlarına seyirci akını olması sağladı. Filmin 178.5 milyonluk hasılatının 32.2 milyonluk kısmı IMAX salonlarından geldi.

    Dune 2, önümüzdeki hafta Çin ve Japonya gibi önemli pazarlarda vizyona girecek. Bu da filmin ikinci haftasında da kayda değer bir hasılata ulaşmasını sağlayabilir. Öte yandan filmi birden fazla kez sinemada izleyecek ciddi bir kitle olması da filmin gişesini yukarı çekecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Dune 2'nin bir başarı hikâyesine dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu da daha şimdiden hazırlıklarına başlanan Dune: Messiah'ın gerçeğe dönüşmesini kolaylaştıracaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 13 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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