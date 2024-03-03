Dune 2 gişede beklentilerin üzerinde bir açılış yaptı

Dune 2 vizyona girmeden birkaç hafta önce paylaşılan analizlerde, filmin Kuzey Amerika'da 60-70 milyon bandında bir açılış yapacağı öngörülüyordu. Biletler önsatışa açıldığında seyircinin ilgisinin epey yüksek olduğu görülünce, bu beklentiler 70-75 milyon bandına çekildi. Ancak günün sonunda Dune 2 bunun bile üzerine çıktı. Film, gişedeki ilk hafta sonunda Kuzey Amerika'da 81.5 milyon dolar hasılata ulaştı.
Dune 2, Dünya Genelinde 178.5 Milyon Dolar Hasılat Yaptı
Filmin başarısı Amerika ile sınırlı kalmadı. Kuzey Amerika dışındaki pazarlardan toplam 97 milyon dolar toplayan Dune 2, dünya genelinde 178.5 milyon dolar hasılat yaptı. Öte yandan film, IMAX salonlarına seyirci akını olması sağladı. Filmin 178.5 milyonluk hasılatının 32.2 milyonluk kısmı IMAX salonlarından geldi.
Dune 2, önümüzdeki hafta Çin ve Japonya gibi önemli pazarlarda vizyona girecek. Bu da filmin ikinci haftasında da kayda değer bir hasılata ulaşmasını sağlayabilir. Öte yandan filmi birden fazla kez sinemada izleyecek ciddi bir kitle olması da filmin gişesini yukarı çekecektir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Dune 2'nin bir başarı hikâyesine dönüşmesi kaçınılmaz görünüyor. Bu da daha şimdiden hazırlıklarına başlanan Dune: Messiah'ın gerçeğe dönüşmesini kolaylaştıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.