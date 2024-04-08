Dune övgülerine James Cameron da katıldı

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan ilk Dune filmi hem eleştirmenler hem de sinemaseverler tarafından beğeniyle karşılandı. Aldığı ödüller ve adaylıklarla da bu başarısını taçlandırdı. Ancak geçtiğimiz ay çıkan Dune: Part Two, ilk filmi bile gölgede bıraktı. İlk Dune filminden bile daha iyi yorumlar alan ikinci film, gişede de ilk filmin çok üstünde rakamlara ulaştı.

İkinci filmin bu kadar beğeni toplamış olması, Denis Villeneuve'ün Dune uyarlamasının toplamı itibarıyla da övgülere boğulmasını sağladı. Bu övgülere son olarak James Cameron (Avatar, The Terminator) da katıldı. Usta yönetmen, bu hafta verdiği bir demeçte Villeneuve'ün Dune filmlerinden övgüyle söz etti.

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James Cameron, Dune Filmlerini "Saf Sinema" Olarak Tanımladı

Denis Villeneuve'ün versiyonunu David Lynch'in Dune filmiyle kıyaslayan Cameron, David Lynch versiyonunu hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve Frank Herbert'ın kitaplarının gücünü yansıtamadığını söyledi. Cameron'a göre Villeneuve'ün versiyonu ise çok daha başarılı bir uyarlama. Bu filmlerde karakterlerin çok daha iyi yansıtıldığını söyleyen Cameron, Villeneuve'ün Dune filmlerini "saf sinema" olarak nitelendirdi.

James Cameron, Denis Villeneuve'ün Dune filmlerinden övgüyle söz eden ilk sinemacı değil. Daha önce Christopher Nolan ve Steven Spielberg gibi önemli isimler de Villeneuve'ün ortaya çıkardığı işten övgüyle söz etmişti.

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