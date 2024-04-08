Dune övgülerine James Cameron da katıldı

İkinci filmin bu kadar beğeni toplamış olması, Denis Villeneuve'ün Dune uyarlamasının toplamı itibarıyla da övgülere boğulmasını sağladı. Bu övgülere son olarak James Cameron (Avatar, The Terminator) da katıldı. Usta yönetmen, bu hafta verdiği bir demeçte Villeneuve'ün Dune filmlerinden övgüyle söz etti.
James Cameron, Dune Filmlerini "Saf Sinema" Olarak Tanımladı
Denis Villeneuve'ün versiyonunu David Lynch'in Dune filmiyle kıyaslayan Cameron, David Lynch versiyonunu hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve Frank Herbert'ın kitaplarının gücünü yansıtamadığını söyledi. Cameron'a göre Villeneuve'ün versiyonu ise çok daha başarılı bir uyarlama. Bu filmlerde karakterlerin çok daha iyi yansıtıldığını söyleyen Cameron, Villeneuve'ün Dune filmlerini "saf sinema" olarak nitelendirdi.
James Cameron, Denis Villeneuve'ün Dune filmlerinden övgüyle söz eden ilk sinemacı değil. Daha önce Christopher Nolan ve Steven Spielberg gibi önemli isimler de Villeneuve'ün ortaya çıkardığı işten övgüyle söz etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...