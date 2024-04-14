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    Dune 2, sinemalara seyirci çekmeye devam ediyor

    1 Mart'ta vizyona giren Dune 2, çıkışının üzerinden 45 gün geçmiş olmasına rağmen sinema salonlarına izleyici çekmeye devam ediyor. Film, gişede önemli bir kilometre taşına daha yaklaştı.
    Dune 2 gişedeki başarısını sürdürüyor Tam Boyutta Gör
    2021 yılında çıkan Dune'un heyecanla beklenen devam filmi Dune: Part Two, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. İlk filmden bile daha fazla beğenilen Dune 2, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle gişede son derece iyi bir performans sergiledi; Sergilemeye de devam ediyor. 45 gün önce vizyona giren film, gişedeki yedinci haftasında hâlâ salonlara seyirci çekiyor. Özellikle de IMAX salonlarına.

    Önümüzdeki hafta dijital platformlara eklenecek olan Dune 2, daha şimdiden torrent sitelerine düşmüş durumda. Ancak film buna rağmen bu hafta sonu 10.5 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Artık yedinci haftasına girmiş bir film için bu rakam oldukça etkileyici. Filmin hâlâ salonlara seyirci çekebiliyor olmasının başlıca sebebi, insanların bu epik filmi büyük perdede, özellikle de IMAX'te izlemek istemesi. Nitekim IMAX de önümüzdeki bir ay boyunca filmi gösterimde tutmaya devam edecek.

    Dune 2, Gişede 684 Milyon Dolara Ulaştı

    Bu hafta sonunda hasılatına 10.5 milyon dolar daha ekleyen Dune 2'nin toplam hasılatı 684 milyon dolara ulaştı. Filmin gişedeki yolculuğunu tamamlamadan önce 700 milyon dolara ulaşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağı tahmin ediliyor.

    Filmin bütçesini çıkarmak için gişede 500 milyon dolara ulaşması gerektiği hesaplanmıştı. Şimdi filmin 700 milyon dolara doğru ilerlemesi, filmin Legendary ve Warner Bros. ne kadar kârlı bir yapım olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik buna daha dijital kopya satışları ve lisans anlaşmaları gibi ek gelirler de eklenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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