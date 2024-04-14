Dune 2, sinemalara seyirci çekmeye devam ediyor

Önümüzdeki hafta dijital platformlara eklenecek olan Dune 2, daha şimdiden torrent sitelerine düşmüş durumda. Ancak film buna rağmen bu hafta sonu 10.5 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Artık yedinci haftasına girmiş bir film için bu rakam oldukça etkileyici. Filmin hâlâ salonlara seyirci çekebiliyor olmasının başlıca sebebi, insanların bu epik filmi büyük perdede, özellikle de IMAX'te izlemek istemesi. Nitekim IMAX de önümüzdeki bir ay boyunca filmi gösterimde tutmaya devam edecek.
Dune 2, Gişede 684 Milyon Dolara Ulaştı
Bu hafta sonunda hasılatına 10.5 milyon dolar daha ekleyen Dune 2'nin toplam hasılatı 684 milyon dolara ulaştı. Filmin gişedeki yolculuğunu tamamlamadan önce 700 milyon dolara ulaşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağı tahmin ediliyor.
Filmin bütçesini çıkarmak için gişede 500 milyon dolara ulaşması gerektiği hesaplanmıştı. Şimdi filmin 700 milyon dolara doğru ilerlemesi, filmin Legendary ve Warner Bros. ne kadar kârlı bir yapım olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik buna daha dijital kopya satışları ve lisans anlaşmaları gibi ek gelirler de eklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)