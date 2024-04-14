Dune 2, sinemalara seyirci çekmeye devam ediyor

Tam Boyutta Gör 2021 yılında çıkan Dune'un heyecanla beklenen devam filmi Dune: Part Two, 1 Mart'ta sinemaseverlerle buluştu. İlk filmden bile daha fazla beğenilen Dune 2, aldığı olumlu yorumların da etkisiyle gişede son derece iyi bir performans sergiledi; Sergilemeye de devam ediyor. 45 gün önce vizyona giren film, gişedeki yedinci haftasında hâlâ salonlara seyirci çekiyor. Özellikle de IMAX salonlarına.

Önümüzdeki hafta dijital platformlara eklenecek olan Dune 2, daha şimdiden torrent sitelerine düşmüş durumda. Ancak film buna rağmen bu hafta sonu 10.5 milyon dolar hasılat yapmayı başardı. Artık yedinci haftasına girmiş bir film için bu rakam oldukça etkileyici. Filmin hâlâ salonlara seyirci çekebiliyor olmasının başlıca sebebi, insanların bu epik filmi büyük perdede, özellikle de IMAX'te izlemek istemesi. Nitekim IMAX de önümüzdeki bir ay boyunca filmi gösterimde tutmaya devam edecek.

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Dune 2, Gişede 684 Milyon Dolara Ulaştı

Bu hafta sonunda hasılatına 10.5 milyon dolar daha ekleyen Dune 2'nin toplam hasılatı 684 milyon dolara ulaştı. Filmin gişedeki yolculuğunu tamamlamadan önce 700 milyon dolara ulaşarak önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacağı tahmin ediliyor.

Filmin bütçesini çıkarmak için gişede 500 milyon dolara ulaşması gerektiği hesaplanmıştı. Şimdi filmin 700 milyon dolara doğru ilerlemesi, filmin Legendary ve Warner Bros. ne kadar kârlı bir yapım olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik buna daha dijital kopya satışları ve lisans anlaşmaları gibi ek gelirler de eklenecek.

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