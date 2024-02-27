Denis Villeneuve, Dune: Messiah'ın senaryosunu yazmaya başladı

Film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgüler alıyor. Dahası bu övgülerin de etkisiyle filmin gişede de iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Daha Dune 2 çıkmadan oluşan bu heyecan ve takdir, Dune ekibini bir sonraki film için daha da heveslendirmiş görünüyor.
Denis Villeneuve, Dune Messiah ile Dune Üçlemesini Tamamlayacak
Frank Herbert'ın efsanevi serisini başarıyla beyazperdeye uyarlayan Denis Villeneuve, serinin ikinci kitabı olan Dune Messiah'ı da sinemaya uyarlayıp üçlemesini tamamlamak istediğini daha önce defalarca dile getirmişti. Ancak yönetmen son dönemde verdiği demeçlerde, Dune Messiah'ı çekmek için çöle dönmeden önce bir süre ara verme niyetinde olduğunu söylüyordu. Ne var ki Dune 2'nin gördüğü büyük ilgi Villeneuve'ün fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.
Villeneuve, bu hafta verdiği bir röportajda Dune Messiah'ın senaryosu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. İzleyicilerin yeni filme gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Villeneuve, Dune 3'ün senaryosunu yazmaya başladığını belirtti.Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=iEPFc8JeJg8 https://twitter.com/SolaceCinema/status/1762187231647641885 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.