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    Anlık Bildirim

    Denis Villeneuve, Dune: Messiah'ın senaryosunu yazmaya başladı

    Dune 2'nin gördüğü yoğun ilgi, bir süre ara vermek isteyen Denis Villeneuve'ün fikrini değiştirmiş gibi görünüyor. Villeneuve, Dune: Messiah'ın senaryosunu yazmaya başladığını açıkladı.
    Dune 3 senaryo yazım aşamasına geçti Tam Boyutta Gör
    Heyecanla beklenen Dune: Part Two'nun sinemalarda yaygın dağıtıma girmesi 1 Mart'ta gerçekleşecek olsa da az sayıda salonda filmin özel gösterimleri düzenlenmeye başladı. Öte yandan filmin Londra, Paris gibi şehirlerde düzenlenen galalarında da bazı basın mensupları filmi izleme şansı yakaladı. Dune 2'yi vizyon tarihinden önce izleme şansı yakalayanların paylaştığı ilk yorumlar, son yılların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

    Film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgüler alıyor. Dahası bu övgülerin de etkisiyle filmin gişede de iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Daha Dune 2 çıkmadan oluşan bu heyecan ve takdir, Dune ekibini bir sonraki film için daha da heveslendirmiş görünüyor.

    Denis Villeneuve, Dune Messiah ile Dune Üçlemesini Tamamlayacak

    Frank Herbert'ın efsanevi serisini başarıyla beyazperdeye uyarlayan Denis Villeneuve, serinin ikinci kitabı olan Dune Messiah'ı da sinemaya uyarlayıp üçlemesini tamamlamak istediğini daha önce defalarca dile getirmişti. Ancak yönetmen son dönemde verdiği demeçlerde, Dune Messiah'ı çekmek için çöle dönmeden önce bir süre ara verme niyetinde olduğunu söylüyordu. Ne var ki Dune 2'nin gördüğü büyük ilgi Villeneuve'ün fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

    Villeneuve, bu hafta verdiği bir röportajda Dune Messiah'ın senaryosu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. İzleyicilerin yeni filme gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Villeneuve, Dune 3'ün senaryosunu yazmaya başladığını belirtti.

    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=iEPFc8JeJg8 https://twitter.com/SolaceCinema/status/1762187231647641885
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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