Denis Villeneuve, Dune: Messiah'ın senaryosunu yazmaya başladı

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen Dune: Part Two'nun sinemalarda yaygın dağıtıma girmesi 1 Mart'ta gerçekleşecek olsa da az sayıda salonda filmin özel gösterimleri düzenlenmeye başladı. Öte yandan filmin Londra, Paris gibi şehirlerde düzenlenen galalarında da bazı basın mensupları filmi izleme şansı yakaladı. Dune 2'yi vizyon tarihinden önce izleme şansı yakalayanların paylaştığı ilk yorumlar, son yılların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Film hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden övgüler alıyor. Dahası bu övgülerin de etkisiyle filmin gişede de iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Daha Dune 2 çıkmadan oluşan bu heyecan ve takdir, Dune ekibini bir sonraki film için daha da heveslendirmiş görünüyor.

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Denis Villeneuve, Dune Messiah ile Dune Üçlemesini Tamamlayacak

Frank Herbert'ın efsanevi serisini başarıyla beyazperdeye uyarlayan Denis Villeneuve, serinin ikinci kitabı olan Dune Messiah'ı da sinemaya uyarlayıp üçlemesini tamamlamak istediğini daha önce defalarca dile getirmişti. Ancak yönetmen son dönemde verdiği demeçlerde, Dune Messiah'ı çekmek için çöle dönmeden önce bir süre ara verme niyetinde olduğunu söylüyordu. Ne var ki Dune 2'nin gördüğü büyük ilgi Villeneuve'ün fikrini değiştirmiş gibi görünüyor.

Villeneuve, bu hafta verdiği bir röportajda Dune Messiah'ın senaryosu üzerinde çalışmaya başladıklarını açıkladı. İzleyicilerin yeni filme gösterdiği ilginin kendilerini heyecanlandırdığını söyleyen Villeneuve, Dune 3'ün senaryosunu yazmaya başladığını belirtti.

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