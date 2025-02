Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-28 Şubat 2025

Bu yıl Oscar yarışında iddialı olan filmlerin üst üste gösterime girdiği şubat ayının ikinci yarısı da dikkat çekici filmlerle dolu. Bir yandan Maria, A Real Pain ve I'm Still Here gibi ödül sezonunda ön plana çıkan filmler gösterime girerken, diğer yadan The Monkey ve Den of Thieves 2 gibi farklı türlerden filmler gişede yarışa girecek. Dijital platformlar içinse şubat ayının ikinci yarısı epey suskun geçecek.

Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler

Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.

1️⃣ Maria

Tam Boyutta Gör Daha önce Jackie ve Spencer gibi dikkat çekici biyofilmlere imza atan Şilili yönetmen Pablo Larraín, bu kez de opeara dünyasının efsanevi ismi Maria Callas'ı mercek altına alıyor. Callas'ı Angelina Jolie'nin canlandırdığı filmde Haluk Bilginer de rol alıyor.

Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Pablo Larraín

: Pablo Larraín Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher

Maria, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatan ve hayal ettiriyor.

2️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)

Tam Boyutta Gör Oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Jesse Eisenberg (The Social Network)'in yönettiği A Real Pain, 2024'ün en beğenilen bağımsız filmlerinden biri oldu. Film bu başarısını iki Oscar adaylığıyla da taçlandırdı.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Jesse Eisenberg

: Jesse Eisenberg Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe

Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır. 3️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here) Tam Boyutta Gör Daha önce Motosiklet Günlükleri ve Yolda gibi beğeni kazanan filmlere imza atan Brezilyalı yönetmen Walter Salles, geçtiğimz yıl da I'm Still Here ile adından söz ettirmeyi başardı. Övgü toplayan film, En İyi Film dâhil 3 dalda Oscar adaylığı kazandı. Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Walter Salles

: Walter Salles Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello Marcelo Rubens Paiva’nın aynı adlı anı kitabının bir uyarlaması olan I’m Still Here, 1964 yılında Marcelo’nun babası askeri rejim tarafından yakalanmasını ve annesinin bir aktiviste dönüşme hikâyesini anlatıyor.

4️⃣ The Monkey

Tam Boyutta Gör Longlegs ile geçtiğimiz yılın en dikkat çekici filmlerinden birine imza atan Osgood Perkins, yeni bir korku filmiyle geri dönüyor. Usta yazar Stephen King’in kısa öyküsünden uyarlanan The Monkey, "kabuslarınıza girecek bir korku filmi" olarak tanımlanıyor.

Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Osgood Perkins

: Osgood Perkins Oyuncular: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood

İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfederler. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.

En iyi ejderha filmleri 2 gün önce eklendi

5️⃣ Acı Gerçekler (Hard Truths)

Tam Boyutta Gör Usta yönetmen Mike Leigh (Naked, Secrets & Lies)'in yeni filmi Hard Truths, yönetmenin son dönemdeki en beğenilen filmlerinden biri oldu.

Çıkış Tarihi : 21 Şubat / Vizyon

: 21 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mike Leigh

: Mike Leigh Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro

Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.

6️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)

Tam Boyutta Gör Gerard Butler'ın başrolünü üstlendiği 2018 yapımı suç filmi Den of Thieves'in altı yıl sonra gelen devam filmi de bu hafta öde-izle servislerine geliyor.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat

: 28 Şubat Tür : Suç, Aksiyon

: Suç, Aksiyon Yönetmen : Christian Gudegast

: Christian Gudegast Oyuncular: Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr.

Den of Thieves 2, Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşmesini konu alıyor.

7️⃣ Armand

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde ödül alan Armand'ın başrolünde The Worst Person in the World filmiyle dikkat çeken Renate Reinsve yer alıyor.

Çıkış Tarihi : 28 Şubat / Vizyon

: 28 Şubat / Vizyon Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Halfdan Ullmann Tøndel

: Halfdan Ullmann Tøndel Oyuncular: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Øystein Røger

Okulları tatile girmeden hemen önce, 6 yaşındaki Armand ile okuldaki en yakın arkadaşı Jon hakkında çıkan bir suçlama ortalığı karıştırır. Ünlü bir oyuncu, eski can dostlar, ölü bir adam ve iki çocuğun karıştığı bir skandalın dilden dile yayılarak bomba gibi patlamasından endişe eden okul yönetimi, ebeveynleri alelacele toplantıya çağırır. Ancak gerçekte ne olduğunu okul yetkilileri de bilmemektedir. Şüphe ve arzunun, saplantılar ile çocukluğun kırılgan masumiyeti arasında sinsice dolandığı toplantı, kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki detaylar ve geçmişin sırları ortaya döküldükçe, olay daha da karmaşık bir hal alır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bu ay izleyici ile buluşacak filmler: 15-28 Şubat 2025