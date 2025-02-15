Bu ay izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmler: 15-28 Şubat 2025

- Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler
- 1️⃣ Maria
- 2️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- 3️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)
- 4️⃣ The Monkey
- 5️⃣ Acı Gerçekler (Hard Truths)
- 6️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)
- 7️⃣ Armand
- Yorumlar
Bu yıl Oscar yarışında iddialı olan filmlerin üst üste gösterime girdiği şubat ayının ikinci yarısı da dikkat çekici filmlerle dolu. Bir yandan Maria, A Real Pain ve I'm Still Here gibi ödül sezonunda ön plana çıkan filmler gösterime girerken, diğer yadan The Monkey ve Den of Thieves 2 gibi farklı türlerden filmler gişede yarışa girecek. Dijital platformlar içinse şubat ayının ikinci yarısı epey suskun geçecek.
Bu Ay Bitmeden Gösterime Girecek En Dikkat Çekici Filmler
Bu ay bitmeden sinemaseverlerle buluşacak filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz.
1️⃣ Maria
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Pablo Larraín
- Oyuncular: Angelina Jolie, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher
Maria, 1970’lerin Paris’inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas’ın çalkantılı, güzel ve trajik hayatının son günlerini yeniden yaşatan ve hayal ettiriyor.
2️⃣ Gerçek Acı (A Real Pain)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Jesse Eisenberg
- Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Will Sharpe
Birbirine tamamen zıt karakterdeki iki kuzen; David (Jesse Eisenberg) ve Benji (Kieran Culkin)… İkili, büyükannelerini anmak için Polonya’ya uzanan bir seyahate çıkacaklardır. Ancak bu macera, eski tatsızlıkların, aile geçmişinin gölgesinde yeniden gün yüzüne çıkmasıyla beklenmedik bir hal alacaktır.
3️⃣ Hâlâ Buradayım (I'm Still Here)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Walter Salles
- Oyuncular: Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello
Marcelo Rubens Paiva’nın aynı adlı anı kitabının bir uyarlaması olan I’m Still Here, 1964 yılında Marcelo’nun babası askeri rejim tarafından yakalanmasını ve annesinin bir aktiviste dönüşme hikâyesini anlatıyor.
4️⃣ The Monkey
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Korku
- Yönetmen: Osgood Perkins
- Oyuncular: Theo James, Tatiana Maslany, Elijah Wood
İkiz kardeşler Hal ve Bill, çocukluklarında karşılaştıkları lanetli bir oyuncak maymunun peşlerini bırakmadığını keşfederler. Oyuncak maymun, onu eline geçiren her kişiye dehşet ve ölüm getirirken, kardeşler hem geçmişlerinin karanlık sırlarıyla hem de bu uğursuz mirasla yüzleşmek zorundadır. Yıllar sonra tekrar bir araya geldiklerinde, masum bir çocuğun hayatını kurtarmak için bu laneti durdurmaya çalışırlar.
5️⃣ Acı Gerçekler (Hard Truths)
- Çıkış Tarihi: 21 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mike Leigh
- Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Samantha Spiro
Altı yıllık bir aradan sonra yönettiği yeni filminde Mike Leigh, zorluklarla boğuşan ve insanca bir temas arayışında olan modern aile dinamiklerini keşfe çıkıyor. Sert olduğu kadar dokunaklı ve içten bu dram, Londra’da Black ailesinin çeşitli üyelerini takip ediyor: Herhangi bir konuda herkesle kavga etmeye hazır, inatçı Pansy, ona karşı çıkmaya zahmet bile etmeyen kocası Curtley ile yetişkin oğulları Moses ve cıvıl cıvıl kız kardeşi Chantal.
6️⃣ Suç Takımı 2: Pantera (Den of Thieves 2: Pantera)
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat
- Tür: Suç, Aksiyon
- Yönetmen: Christian Gudegast
- Oyuncular: Gerard Butler,Jordan Bridges, Evan Ahmad, O'Shea Jackson Jr.
Den of Thieves 2, Big Nick'in Avrupa'ya geri dönüp elmas hırsızlarının ve Pantera mafyasının tehlikeli dünyasına karışan Donnie’nin peşine düşmesini konu alıyor.
7️⃣ Armand
- Çıkış Tarihi: 28 Şubat / Vizyon
- Tür: Drama
- Yönetmen: Halfdan Ullmann Tøndel
- Oyuncular: Renate Reinsve, Ellen Dorrit Petersen, Øystein Røger
Okulları tatile girmeden hemen önce, 6 yaşındaki Armand ile okuldaki en yakın arkadaşı Jon hakkında çıkan bir suçlama ortalığı karıştırır. Ünlü bir oyuncu, eski can dostlar, ölü bir adam ve iki çocuğun karıştığı bir skandalın dilden dile yayılarak bomba gibi patlamasından endişe eden okul yönetimi, ebeveynleri alelacele toplantıya çağırır. Ancak gerçekte ne olduğunu okul yetkilileri de bilmemektedir. Şüphe ve arzunun, saplantılar ile çocukluğun kırılgan masumiyeti arasında sinsice dolandığı toplantı, kontrolden çıkar. Ebeveynler hakkındaki detaylar ve geçmişin sırları ortaya döküldükçe, olay daha da karmaşık bir hal alır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.
Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!