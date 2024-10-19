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    Dune: Messiah'ın çekimlerine 2026'da başlanacak

    Denis Villeneuve, senaryosunu yazmaya başladığı Dune: Messiah'ın çekimlerine başlayacağını açıkladı. Yeni Dune filminin daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmesi zor görünüyor.
    Dune 3, 2027'ye kalabilir Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Deadline'a bir röportaj veren başarılı yönetmen Denis Villeneuve, Dune serisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği demeçlerde bir süre bu seriye ara verebileceğini söyleyen Villeneuve, bu kararından vazgeçtiğini ve yakın bir gelecekte üçüncü film için sete geri döneceğini açıkladı. Dune: Messiah adını taşıyan üçüncü filmin çekimlerine ne zaman başlayacağı sorulduğunda ise "2026" cevabını verdi.

    Denis Villeneuve'ün bu açıklaması, Dune: Messiah'ın daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmeyeceği anlamına geliyor. Nitekim Deadline da filmin muhtemelen 2027'de çıkacağını söylüyor.

    Dune: Messiah, 2027'de Sinemaseverlerle Buluşabilir

    Aslında Warner Bros., Dune: Messiah'ın vizyon tarihini hiç bir zaman resmi olarak açıklamadı. Ancak stüdyo haziran ayında bir açıklama yaparak, yeni Denis Villeneuve filminin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. O dönem gelen tüm haberler bunun Dune 3 olacağını söylüyordu. Bu iddia bir ay sonra IMAX tarafından da doğrulandı. Gelecek programını yatırımcılarla paylaşan IMAX, 2026'nın aralık ayına Dune: Messiah'ı yazarak iddiaları doğrulamış oldu.

    Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü Dune: Messiah gibi çekimleri aylarca süren ve kapsamlı bir post-prodüksiyon süreci gerektiren bir filmin aynı yıl içerisinde çekilip, kurgulanıp, sinemalara hazır hâle getirilmesi olacak iş değil. Bu yüzden Deadline'ın da belirttiği gibi Dune: Messiah çok büyük ihtimalle 2027'ye kalacak.

    Filmin çekimlerine 2026'dan önce başlanamayacak olmasının sebebi ise Zendaya'nın çekim takviminin dolu olması. Genç oyuncu 2025'in ilk yarısında Euphoria'nın 3. sezonunun çekimleriyle meşgul olacak. Onun hemen ardından ise Spider-Man 4 için sete girecek ki o filmin çekimlerinin de aylarca sürmesi bekleniyor. Bu yüzden Denis Villeneuve ve Dune'un 2026'ya kadar beklemesi gerekiyor.

    Öte yandan Villeneuve, yeni filme dair planlarını da paylaştı. Dune: Messiah'ı üçlemenin son parçası olarak değil, tamamen ayrı bir film olarak gördüğünü söyleyen yönetmen, hikâyede 12 yıl ileriye atlayacaklarını açıkladı. Ancak bu atlamaya rağmen başrol oyuncuları değişmeyecek. Villeneuve, Messiah'ın başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Anya Taylor-Joy'un yer alacağını açıkaldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 1 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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