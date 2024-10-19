Dune: Messiah'ın çekimlerine 2026'da başlanacak

Tam Boyutta Gör Bu hafta Deadline'a bir röportaj veren başarılı yönetmen Denis Villeneuve, Dune serisinin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce verdiği demeçlerde bir süre bu seriye ara verebileceğini söyleyen Villeneuve, bu kararından vazgeçtiğini ve yakın bir gelecekte üçüncü film için sete geri döneceğini açıkladı. Dune: Messiah adını taşıyan üçüncü filmin çekimlerine ne zaman başlayacağı sorulduğunda ise "2026" cevabını verdi.

Denis Villeneuve'ün bu açıklaması, Dune: Messiah'ın daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmeyeceği anlamına geliyor. Nitekim Deadline da filmin muhtemelen 2027'de çıkacağını söylüyor.

Dune: Messiah, 2027'de Sinemaseverlerle Buluşabilir

Aslında Warner Bros., Dune: Messiah'ın vizyon tarihini hiç bir zaman resmi olarak açıklamadı. Ancak stüdyo haziran ayında bir açıklama yaparak, yeni Denis Villeneuve filminin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. O dönem gelen tüm haberler bunun Dune 3 olacağını söylüyordu. Bu iddia bir ay sonra IMAX tarafından da doğrulandı. Gelecek programını yatırımcılarla paylaşan IMAX, 2026'nın aralık ayına Dune: Messiah'ı yazarak iddiaları doğrulamış oldu.

Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü Dune: Messiah gibi çekimleri aylarca süren ve kapsamlı bir post-prodüksiyon süreci gerektiren bir filmin aynı yıl içerisinde çekilip, kurgulanıp, sinemalara hazır hâle getirilmesi olacak iş değil. Bu yüzden Deadline'ın da belirttiği gibi Dune: Messiah çok büyük ihtimalle 2027'ye kalacak.

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Filmin çekimlerine 2026'dan önce başlanamayacak olmasının sebebi ise Zendaya'nın çekim takviminin dolu olması. Genç oyuncu 2025'in ilk yarısında Euphoria'nın 3. sezonunun çekimleriyle meşgul olacak. Onun hemen ardından ise Spider-Man 4 için sete girecek ki o filmin çekimlerinin de aylarca sürmesi bekleniyor. Bu yüzden Denis Villeneuve ve Dune'un 2026'ya kadar beklemesi gerekiyor.

Öte yandan Villeneuve, yeni filme dair planlarını da paylaştı. Dune: Messiah'ı üçlemenin son parçası olarak değil, tamamen ayrı bir film olarak gördüğünü söyleyen yönetmen, hikâyede 12 yıl ileriye atlayacaklarını açıkladı. Ancak bu atlamaya rağmen başrol oyuncuları değişmeyecek. Villeneuve, Messiah'ın başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Anya Taylor-Joy'un yer alacağını açıkaldı.

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