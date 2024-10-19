Dune: Messiah'ın çekimlerine 2026'da başlanacak

Denis Villeneuve'ün bu açıklaması, Dune: Messiah'ın daha önce açıklanan vizyon tarihine yetişmeyeceği anlamına geliyor. Nitekim Deadline da filmin muhtemelen 2027'de çıkacağını söylüyor.
Dune: Messiah, 2027'de Sinemaseverlerle Buluşabilir
Aslında Warner Bros., Dune: Messiah'ın vizyon tarihini hiç bir zaman resmi olarak açıklamadı. Ancak stüdyo haziran ayında bir açıklama yaparak, yeni Denis Villeneuve filminin 18 Aralık 2026'da vizyona gireceğini duyurdu. O dönem gelen tüm haberler bunun Dune 3 olacağını söylüyordu. Bu iddia bir ay sonra IMAX tarafından da doğrulandı. Gelecek programını yatırımcılarla paylaşan IMAX, 2026'nın aralık ayına Dune: Messiah'ı yazarak iddiaları doğrulamış oldu.
Ancak görünen o ki aradan geçen sürede planlar değişmiş. Çünkü Dune: Messiah gibi çekimleri aylarca süren ve kapsamlı bir post-prodüksiyon süreci gerektiren bir filmin aynı yıl içerisinde çekilip, kurgulanıp, sinemalara hazır hâle getirilmesi olacak iş değil. Bu yüzden Deadline'ın da belirttiği gibi Dune: Messiah çok büyük ihtimalle 2027'ye kalacak.
Filmin çekimlerine 2026'dan önce başlanamayacak olmasının sebebi ise Zendaya'nın çekim takviminin dolu olması. Genç oyuncu 2025'in ilk yarısında Euphoria'nın 3. sezonunun çekimleriyle meşgul olacak. Onun hemen ardından ise Spider-Man 4 için sete girecek ki o filmin çekimlerinin de aylarca sürmesi bekleniyor. Bu yüzden Denis Villeneuve ve Dune'un 2026'ya kadar beklemesi gerekiyor.
Öte yandan Villeneuve, yeni filme dair planlarını da paylaştı. Dune: Messiah'ı üçlemenin son parçası olarak değil, tamamen ayrı bir film olarak gördüğünü söyleyen yönetmen, hikâyede 12 yıl ileriye atlayacaklarını açıkladı. Ancak bu atlamaya rağmen başrol oyuncuları değişmeyecek. Villeneuve, Messiah'ın başrollerinde Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh ve Anya Taylor-Joy'un yer alacağını açıkaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)