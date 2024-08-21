Dune: Awakening için yeni fragman yayınlandı: İşte çıkış tarihi

Dune: Awakening için yeni fragman yayınlandı
Norveçli oyun geliştiricisi Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 ile geliştirilen Dune: Awakening, geleneksel bir hayatta kalma oyunu olacak. Görsel açıdan son derece etkileyici görünen oyunda su arıyorsunu ve barınak arıyorsunuz. Peki çölde suyu nerede bulacaksınız? Başkalarından mı alacaksınız? Bu amaçla, su kaynağınızı korumak için bir damıtıcı giysi giymeniz ve kum fırtınalarından kaçınmak için çömelmeniz gerekecek.
Dolayısıyla oyuncular, sadece fiziksel değil, stratejik olarak da zorlu bir mücadelenin içinde olacaklar. Keza Dune evrenindeki baharat ticareti, savaşlar ve siyasi entrikalar, bu oyunun da temelini oluşturuyor. Ayrıca Funcom, bu yolculukta kum solucanlarının karşılaşacağımız en tehdit edici tehdit olacağını belirtti.
Dune: Awakening’in ilk olarak PC platformu için 2025 yılında Erken Erişim ile oyunculara sunulacağı paylaşıldı. Oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te piyasaya çıkacağını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.