Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Gamescom 2024 açılış gecesinde, Dune: Awakening için yeni fragman yayınlandı. İlk filmden 8 yıl sonrasını konu alacak açık dünya çok oyunculu hayatta kalma oyunu, Dune evreninin sevilen dinamiğini bir araya getiriyor.

Dune: Awakening için yeni fragman yayınlandı

Norveçli oyun geliştiricisi Funcom tarafından Unreal Engine 5.2 ile geliştirilen Dune: Awakening, geleneksel bir hayatta kalma oyunu olacak. Görsel açıdan son derece etkileyici görünen oyunda su arıyorsunu ve barınak arıyorsunuz. Peki çölde suyu nerede bulacaksınız? Başkalarından mı alacaksınız? Bu amaçla, su kaynağınızı korumak için bir damıtıcı giysi giymeniz ve kum fırtınalarından kaçınmak için çömelmeniz gerekecek.

Dolayısıyla oyuncular, sadece fiziksel değil, stratejik olarak da zorlu bir mücadelenin içinde olacaklar. Keza Dune evrenindeki baharat ticareti, savaşlar ve siyasi entrikalar, bu oyunun da temelini oluşturuyor. Ayrıca Funcom, bu yolculukta kum solucanlarının karşılaşacağımız en tehdit edici tehdit olacağını belirtti.

TRT Tabii, ücretli oldu: İşte Tabii Premium fiyatı ve içerikler 22 sa. önce eklendi

Dune: Awakening’in ilk olarak PC platformu için 2025 yılında Erken Erişim ile oyunculara sunulacağı paylaşıldı. Oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series S|X'te piyasaya çıkacağını hatırlatalım.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Dune: Awakening için yeni fragman yayınlandı: İşte çıkış tarihi