Merakla beklenen Dune oyununun çıkış tarihi ileri alındı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Film uyarlamaları sayesinde son dönemde çok daha popüler hâle gelen Dune serisi, bu yıl oyun dünyasında da adından söz ettirecek. Frank Herbert'ın efsanevi bilim-kurgu serisinde yarattığı ilgi çekici evrende geçen Dune Awakening, bu yıl oyunseverlerle buluşacak. Ne var ki gelen son haberler, bunun beklediğimizden biraz daha geç bir tarihte olacağını gösteriyor.

Dune: Awakening, 10 Haziran'a Ertelendi

Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening'in normalde 20 Mayıs'ta çıkması bekleniyordu. Ancak Funcom dün bir açıklama yaparak çıkış tarihinin ileri alındığını duyurdu. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 10 Haziran olarak duyuruldu.

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Funcom, bu üç haftanın kapalı beta sürecinde oyunseverlerden aldıkları geri dönüşleri kullanıp oyunu en ideal hâle getirmek için kullanılacağını açıkladı. Stüdyo üç haftalık bu gecikmeyi bir nebze olsun telafi etmek için de mayıs ayında bir "beta hafta sonu" düzenlemeye karar verdi. Oyunseverler bu hafta sonu sırasında oyunu deneme şansı yakalayacaklar.

Dune: Awakening, Dune serisinin merkezinde yer alan çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir survival MMO oyunu. Awakening'de oyuncular Arrakis'in zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.

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Dune: Awakening'in çıkış tarihi ertelendi