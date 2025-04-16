Merakla beklenen Dune oyununun çıkış tarihi ileri alındı

Dune: Awakening, 10 Haziran'a Ertelendi
Conan Exiles'ın arkasındaki stüdyo olarak tanıdığımız Funcom'un gelştirdiği Dune: Awakening'in normalde 20 Mayıs'ta çıkması bekleniyordu. Ancak Funcom dün bir açıklama yaparak çıkış tarihinin ileri alındığını duyurdu. Oyunun yeni çıkış tarihi ise 10 Haziran olarak duyuruldu.
Funcom, bu üç haftanın kapalı beta sürecinde oyunseverlerden aldıkları geri dönüşleri kullanıp oyunu en ideal hâle getirmek için kullanılacağını açıkladı. Stüdyo üç haftalık bu gecikmeyi bir nebze olsun telafi etmek için de mayıs ayında bir "beta hafta sonu" düzenlemeye karar verdi. Oyunseverler bu hafta sonu sırasında oyunu deneme şansı yakalayacaklar.
Dune: Awakening, Dune serisinin merkezinde yer alan çöl gezegeni Arrakis'te geçen bir survival MMO oyunu. Awakening'de oyuncular Arrakis'in zorlu koşullarında hayatta kalmaya çalışacak. Bir yandan gezegenin farklı köşelerini keşfederken, diğer yandan melanj olarak bilinen değerli baharattan arayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.