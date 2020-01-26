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    Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu

    Coronavirüs haritasında 2019-nCoV etkenine ait ölüm sayıları, coronavirüs vakaları ve virüse ait istatistikler dünya haritası üzerinde görüntülenebiliyor. Sitedeki veriler ücretsiz indirilebiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu
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    The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering kurumunu Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınını çevrimiçi olarak takip edebilecek salgın haritası geliştirdi.

    Çarşamba günü kullanıma açılan internet sitesinde 2019-nCoV etkenine ait ölüm sayıları, onaylanmış coronavirüs vakaları ve virüse ait istatistikler dünya haritası üzerinde görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar verileri ücretsiz olarak indirebiliyor.

    Geliştirilen haritanın halkın salgını anlaması açısından önemli ve değerli olduğu belirtilmekle birlikte sitede yer alan bilgiler devamlı olarak güncelleniyor.

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    Sitedeki veriler ücretsiz olarak indirilebiliyor

    Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu
    Tam Boyutta Gör

    Araştırmacılar sitedeki verilerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu belirtmekle birlikte verilerin ücretsiz ve erişilebilir olmasının araştırmacılar açısından kritik öneme sahip olduğu açıklanıyor.

    Sitede yer alan veriler World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, National Health Commission of the People’s Republic pf China ve Dingxiangyuan adlı kurumlardan elde ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Perşembe günü Çin’in Wuhan şehrindeki 18 ölüm ve 653 onaylanmış vaka da siteye yansıyan bilgiler arasında yer almakla birlikte vakaların 444'ünün Hubei şehrinde kayıt altına alındığı belirtiliyor.

    Coronavirüs haritasına ve verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6



    https://medicalxpress.com/news/2020-01-tracks-coronavirus-outbreak-real.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    selcuksert38 1 sa.
    sitede en son toplam 56 ölüm diyor 444 ölü nerden çıktı ???
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    smart1978 1 sa.
    Turkiye'ye bir gelse malesef ciddi yayilir zor zapt edilir :/ . Aman dikkat.
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    Blackrz 1 sa. smart1978
    Çin’li turistler hala kabul ediliyor ülkeye. Bulunan yöntem de termal kamerayla turistlerin vücut sıcaklıklarına bakılıyormuş 😄 tamam bir çözüm ama bence geçerli bi çözüm değil bu işin şakası da yok kesmek lazım hertürlü çin ile olan giriş çıkışları.
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    monacomen 1 sa. yeni yorumcu
    Alıntı: "Perşembe günü Çin’in Hubei şehrindeki 444 ölüm ve 653 onaylanmış vaka"

    444 Ölüm mü? Perşembe günü mü? Daha dünkü gazete haberlerinde 56 ölüm deniyor, bu bilgiyi nereden almışlar acaba?
    hurriyet.com.tr/...
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    Blackrz 2 sa.
    Harita çok mantıklı olmuş böyle görünce plague oyunu aklıma geldi. İnşallah o kırmızı noktalar daha fazla yayılmaz. Emeğinize sağlık editör bey.
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