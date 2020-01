Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu

Tam Boyutta Gör

The Johns Hopkins Center for Systems Science and Engineering kurumunu Çin’in Wuhan şehrinde başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgınını çevrimiçi olarak takip edebilecek salgın haritası geliştirdi.

Çarşamba günü kullanıma açılan internet sitesinde 2019-nCoV etkenine ait ölüm sayıları, onaylanmış coronavirüs vakaları ve virüse ait istatistikler dünya haritası üzerinde görüntülenebiliyor. Ayrıca kullanıcılar verileri ücretsiz olarak indirebiliyor.

Geliştirilen haritanın halkın salgını anlaması açısından önemli ve değerli olduğu belirtilmekle birlikte sitede yer alan bilgiler devamlı olarak güncelleniyor.

İlginizi Çekebilir

Coronavirüs nedir ?

Sitedeki veriler ücretsiz olarak indirilebiliyor

Tam Boyutta Gör

Araştırmacılar sitedeki verilerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu belirtmekle birlikte verilerin ücretsiz ve erişilebilir olmasının araştırmacılar açısından kritik öneme sahip olduğu açıklanıyor.

Sitede yer alan veriler World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, National Health Commission of the People’s Republic pf China ve Dingxiangyuan adlı kurumlardan elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Perşembe günü Çin’in Wuhan şehrindeki 18 ölüm ve 653 onaylanmış vaka da siteye yansıyan bilgiler arasında yer almakla birlikte vakaların 444'ünün Hubei şehrinde kayıt altına alındığı belirtiliyor.

Coronavirüs haritasına ve verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://medicalxpress.com/news/2020-01-tracks-coronavirus-outbreak-real.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.