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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor

    Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, Türkiye'nin Volkswagen için önemini Passat örneğiyle açıkladı. Bottaro, fabrika yatırımında da henüz bir gelişme olmadığını söyledi.
    3 gün
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    72
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor
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    Porto’daki sürüş etkinliğinde yeni Golf’le ilgili önemli bilgiler veren Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin Türkiye’deki fabrika yatırımıyla ilgili son durumu da aktardı.

    Sözcü’ye konuşan Bottaro, Türkiye’de kurulması planlanan fakat Barış Pınarı operasyonu sebebiyle askıya alınan fabrika yatırımı için “Henüz olumlu veya olumsuz bir durum yok. Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Dizele veda: Yeni Golf'ün Türkiye'de dizel seçeneği olmayacak"

    Türkiye’nin Volkswagen markası için çok önemli bir pazar olduğuna da değinen Bottaro, bu durumu ülkemizdeki Passat satışlarıyla örneklendirdi. Bottaro, “Dünya’da üretilen Passat’ların yüzde 30’unu biz alıyoruz” dedi. Türkiye’de kurulacak fabrikada Passat modelinin de üretilmesi planlanıyordu fakat yaşanan son gelişmelerden sonra üretimin Slovakya’daki fabrikaya kaydırılabileceği açıklandı.

     Yetkililer Türkiye’ye kurulacak fabrika konusunda umutlu fakat Volkswagen CEO’su Herbert Diess, yatırımı gerçekleştirmek için belirledikleri koşulu şu sözlerle ifade etmişti: “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.” Konuyla ilgili son kararın Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.



    https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/yeni-golfte-dizel-motor-olmayacak-5495702/ Yorum Yaz
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    TITAN 3 gün en beğenilen
    Bizim kadar gösteriş meraklısı bir millet yoktur. O passat'a binenlerin çoğu devlette bi yere torpille gelmiş, doğru düzgün bir iş bile yapmayan, hak etmediği halde altına araba ve şoför çeken adamlardan oluşuyordur.
    Bizim kadar gösteriş meraklısı bir millet yoktur. O passat'a binenlerin çoğu devlette bi yere torpille gelmiş, doğru düzgün bir iş bile yapmayan, hak etmediği ...
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    2 Yanıt Yanıtla +133
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    Fiat S.p.A. 3 gün TITAN
    Başka cevaba gerek yok



    Türkiyede tek çivisi olmayan markanın modelinin %30'nu alan ülke Türkiye.



    VW+audi=badem bıyık siyasal islamcı arabası



    Porsche=haramzade oğlan ve hijab abla arabası



    Seat=apaçi arabası



    Skoda nispeten düzgün şahıs arabası oda çok tutulan marka değil.





    Vag'ın Türkiyede yeri büyük
    Başka cevaba gerek yok [resim] Türkiyede tek çivisi olmayan markanın modelinin %30'nu alan ülke Türkiye. VW+audi=badem bıyık ...
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    3 Yanıt Yanıtla +119
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    Guhong01 3 gün
    Çünkü insanımız mal. Üretmeye değil, sadece tüketmeye odaklı tuhaf bir milletiz.
    1 Yanıt Yanıtla +71
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    burak_izmirli 7 sa. yeni yorumcu
    Merhaba Abilerim,

    Boğaziçi Üniversitesinde işletme okuyoruz. Bir ödevimiz için aşağıdaki anketi doldurabilir misiniz?

    docs.google.com/...
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    muammer816 10 sa.
    bizim memleketteki araba satın alabilen sade vatandaş biraz bilinçli ve milliyetçi olsa ceo'nun o sözlerinden sonra vw ve vw grup markalarını almaz.ama maalesef herşeyimiz sözde kalıyor ve en acısı da bıçak kemiğe dayandığında harekete geçebiliyoruz.sanırım en kötü huyumuz bu.umarım gelecekte bu durum değişir.üzücü işler.
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    budak_1903 17 sa.
    %30 ne ya bari 31,3 falan deseydi. en azından salladığı anlaşılmazdı.
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    barsahin 17 sa.
    "Volkswagen passat ben de gol atayım" demişti bi arkadaş
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    hamido 1 gün
    O %30un %20sini devlet kurumları alıyor zaten.emniyet şeridi onlarla kaynıyor.
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    Mr. Jingles 1 gün
    Neredeyse satılan her üç Passat’tan birini Türkiye alıyor demek bu.



    Buna denir.
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    DH Misafiri 1 gün
    türkiyede şahin gibi passat sevgisi var.az parayı bulanlar kendini önemli biriymiş gibi hisetmek için gidip passat alıyor.buda zihniyet fakirliğinden kaynaklanıyor.mesela şahincilerde şöyle yapar önce şahin alırlar sonra az parayı bulunca honda alırlar özellikle civic modeli sonra az daha parayı bulunca bmw alırlar bu hiç değişmez etrafınıza bi bakın kafa yapıları hep aynı
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    ezicioyuncu 1 gün
    Passat gösteris yapilacak bi arac mi allah askina bana göre sirket arabasindan hallice neyiyle hava atıyorlar aw...
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    MaDMaxiBo 2 gün
    Siz de yediniz!

    Bi de kavgasını yapıyorsunuz....
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    speddy12 2 gün
    Normal bizim millet boşunda hız sabitleyeci bile olmayan arabayı alman olduğu için almayı seviyor.
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    Volkswagen, passat türkiye ve
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