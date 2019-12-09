Dünya'da üretilen Passat'ların yüzde 30'unu Türkiye alıyor

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Porto’daki sürüş etkinliğinde yeni Golf’le ilgili önemli bilgiler veren Doğuş Otomotiv Volkswagen Binek Araç Genel Müdürü Gino Bottaro, şirketin Türkiye’deki fabrika yatırımıyla ilgili son durumu da aktardı.

Sözcü’ye konuşan Bottaro, Türkiye’de kurulması planlanan fakat Barış Pınarı operasyonu sebebiyle askıya alınan fabrika yatırımı için “Henüz olumlu veya olumsuz bir durum yok. Türkiye’nin bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

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Türkiye’nin Volkswagen markası için çok önemli bir pazar olduğuna da değinen Bottaro, bu durumu ülkemizdeki Passat satışlarıyla örneklendirdi. Bottaro, “Dünya’da üretilen Passat’ların yüzde 30’unu biz alıyoruz” dedi. Türkiye’de kurulacak fabrikada Passat modelinin de üretilmesi planlanıyordu fakat yaşanan son gelişmelerden sonra üretimin Slovakya’daki fabrikaya kaydırılabileceği açıklandı.

Yetkililer Türkiye’ye kurulacak fabrika konusunda umutlu fakat Volkswagen CEO’su Herbert Diess, yatırımı gerçekleştirmek için belirledikleri koşulu şu sözlerle ifade etmişti: “İnsanlar öldürüldüğü müddetçe, bir harp meydanının yanına temel atmayacağız.” Konuyla ilgili son kararın Aralık ayının sonunda açıklanması bekleniyor.

https://www.sozcu.com.tr/2019/otomotiv/yeni-golfte-dizel-motor-olmayacak-5495702/