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    Dünya gibi olan gezegen sayısı düşünülenden fazla olabilir

    Bilim dünyası yıllardır derin uzayda Dünya’nın ikizi olarak nitelendirilen gezegenler arıyor. Son araştırma ise Dünya benzeri ötegezegenlerin sanıldığından çok daha yaygın olduğunu gösteriyor.
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    Dünya gibi olan gezegen sayısı düşünülenden fazla olabilir Tam Boyutta Gör
    UCLA bilim insanları tarafından yürütülen ve hidrojen atmosfere, erimiş magma okyanuslarına sahip genç ötegezegenlerde suyun nasıl oluştuğuna dair yeni bir çalışma, Dünya benzeri gezegenlerin bir zamanlar düşünüldüğü kadar nadir olmayabileceğini ve bu tür gezegenlerde suyun varlığının neredeyse kaçınılmaz olabileceğini öne sürüyor.

    Galakside Dünya benzeri kaç gezegen olduğunu anlamaya çalışmanın tarihsel olarak can sıkıcı yanlarından biri, Dünya benzeri bir gezegenin sadece bir gerçek örneğine sahip olmamız ve tüm varsayımlarımızın üstünde yaşadığımız bu gezegene dayanıyor olması. Toplam örneklem büyüklüğünün tam olarak "bir" olması istatistiksel olarak anlamsız olduğundan, bilim insanları Güneş Sistemi dışında Dünya benzeri gezegenler bulmaya ya da en azından bu tür gezegenleri oluşturan mekanizmalar hakkında bize fikir verebilecek anlamlı sonuçlar tespit etmeye çalışıyorlar.

    Dünya çok da nadir bir gezegen olmayabilir

    Dünya gibi olan gezegen sayısı düşünülenden fazla olabilir Tam Boyutta Gör
    Dünya'yı diğer gezegenlerden ayıran en önemli özelliklerden biri, yüzeyinde büyük miktarlarda sıvı su bulunması ki, bu da yaşamın varlığı için gerekli bir faktör. Dünya’nın sahip olduğu suyu nasıl elde ettiğine dair mevcut hipotezler, suyun kuyruklu yıldızlar, meteorlar ya da uzay tozları tarafından gezegene geldiği etrafında dönmekte. Dolayısıyla bu süreçlerin çok özel koşullar gerektirdiği, bu nedenle de Dünya benzeri sulu gezegenlerin son derece nadir olabileceği düşünülmekteydi.

    Carnegie Bilim Enstitüsü ile iş birliği içinde yürütülen yeni UCLA çalışması, suya sahip ötegezegenlerin daha önce düşünüldüğü kadar nadir olmayabileceğini gösteriyor. Bu sonuç, kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde bulunan ve çok bol olan kayalık süper-Dünyalarla ilgili verilere dayanmakta. Ekip bu bilgilerden yola çıkarak, hidrojen bakımından zengin atmosfere ve magma okyanuslarına sahip genç gezegenlerin belirli bileşikler ve reaksiyonlar açısından nasıl malzeme alışverişinde bulunduğuna dair matematiksel modeller geliştirdi.

    UCLA profesörü Ed Young liderliğindeki ekip, hidrojenin sıvı-sıcak magmada çözündüğünü ve burada oksijenle etkileşime girerek su ürettiğini buldu. Bu koşulların Dünya benzeri ötegezegenlerde yaygın olduğu düşünüldüğünden, bu gezegenlerdeki suyun da yaygın olacağı anlamına geliyor. UCLA'ya göre çalışmanın bir sonraki aşaması, modellerini rafine etmek için ötegezegen atmosferlerini daha ayrıntılı bir şekilde incelemek olacak.

    Kaynakça https://newatlas.com/space/earthlike-exoplanets-liquid-water-much-more-common/ https://www.nature.com/articles/s41586-023-05823-0
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