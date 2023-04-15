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    Ünlü kara delik fotoğrafı makine öğrenme modelleri kullanarak netleştirildi

    2017 yılında çekilen ve 2019 yılında yayınlanan kara delik fotoğrafları, makine öğrenme modelleri kullanarak netleştirildi. PRIMO isimli model, görselleri oldukça net bir hale getirmiş.
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    Ünlü karadelik görseli artık daha net Tam Boyutta Gör
    Event Horizon Teleskobu ile çekilen ve 2019 yılında yayınlanan ilk kara delik fotoğrafı, artık daha net. Makine öğrenme modelleri ile netleştirilen fotoğraf, evrenin en gizemli yapılarından biri olan kara deliklere daha net bir bakış sunuyor. İşte karşınızda 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Messier 87 galaksisinin merkezindeki kara deliğin yeni fotoğrafı.

    PRIMO modeli ile netleştirildi

    Dünyanın ilk kara delik fotoğrafı olarak bilinen görseller, 2017 yılında Event Horizon Teleskobu ile çekilmişti ve 2019 yılında halka gösterilmişti. Oldukça bulanık olan görsel, PRIMO isimli bir makine öğrenme modeli ile daha net bir hale getirildi. PRIMO, 30.000’den fazla kara deliğin oluşturulmuş simülasyonları ile eğitilerek “seyrek kapsama varlığında bile yüksek sadakatli görüntüleri kurtarmayı” öğrenen yeni bir sözlük-öğrenme tabanlı algoritma olarak tanımlanıyor. Başka bir tanım ile PRIMO, bilinen fizik kurallarını ve makine öğrenme modelleri kullanarak 2017 yılında çekilen fotoğrafları daha net bir hale getirdi.

    Kara delikler ne anlama geliyor?

    Ünlü karadelik görseli artık daha net Tam Boyutta Gör
    Kara delikler, yerçekiminin hiçbir şeyin kaçamayacağı kadar güçlü olduğu gizemli ve garip uzay bölgeleridir. Ölmekte olan yıldızların yerçekimi altında kendi üzerlerine çökmesiyle oluşurlar. Sonuç olarak, çökme yıldızın kütlesini küçücük bir alana sıkıştırır. Kara delik ile onu çevreleyen kütle arasındaki sınıra ise olay ufku denir, bu sınırdan geçen hiçbir şeyin geri dönmeyeceği, geri dönüşü olmayan bir noktadır. 

    Araştırmacılar, yeni görüntünün Albert Einstein’ın tahminleriyle tutarlı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, makine öğrenimi ve teleskop donanımında daha fazla araştırmanın ek revizyonlara yol açmasını bekliyorlar. Institute for Advanced Study’de astrofizikçi olan ve orijinal makalenin yazarı Lia Medeiros, “20 yıl içinde görüntü bugün size gösterdiğim görüntü olmayabilir” dedi. "Daha da iyi olabilir."

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