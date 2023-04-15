Ünlü kara delik fotoğrafı makine öğrenme modelleri kullanarak netleştirildi

PRIMO modeli ile netleştirildi
Dünyanın ilk kara delik fotoğrafı olarak bilinen görseller, 2017 yılında Event Horizon Teleskobu ile çekilmişti ve 2019 yılında halka gösterilmişti. Oldukça bulanık olan görsel, PRIMO isimli bir makine öğrenme modeli ile daha net bir hale getirildi. PRIMO, 30.000’den fazla kara deliğin oluşturulmuş simülasyonları ile eğitilerek “seyrek kapsama varlığında bile yüksek sadakatli görüntüleri kurtarmayı” öğrenen yeni bir sözlük-öğrenme tabanlı algoritma olarak tanımlanıyor. Başka bir tanım ile PRIMO, bilinen fizik kurallarını ve makine öğrenme modelleri kullanarak 2017 yılında çekilen fotoğrafları daha net bir hale getirdi.
Kara delikler ne anlama geliyor?
Araştırmacılar, yeni görüntünün Albert Einstein’ın tahminleriyle tutarlı olduğunu söylüyor. Bununla birlikte, makine öğrenimi ve teleskop donanımında daha fazla araştırmanın ek revizyonlara yol açmasını bekliyorlar. Institute for Advanced Study’de astrofizikçi olan ve orijinal makalenin yazarı Lia Medeiros, “20 yıl içinde görüntü bugün size gösterdiğim görüntü olmayabilir” dedi. "Daha da iyi olabilir."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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