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    Dünya'nın amonyakla çalışan ilk konteyner gemisi 2026'da hizmete girecek

    Norveç'de dünyanın ilk amonyak yakıtlı konteyner gemisi inşa ediliyor. 2026'da hizmete girmesi planlanan Yara Eyde isimli gemi ile karbon emisyonlarının düşürülmesi hedefleniyor.
    Dünya'nın amonyak yakıtlı ilk konteyner gemisi inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Norveç'de dünyanın amonyak yakıtlı ilk konteyner gemisi inşa ediliyor. 2026'da hizmete girmesi planlanan Yara Eyde isimli gemi Oslo, Brevik, Hamburg ve Bremerhaven arasında seyahat edecek ve Norveç ile Avrupa arasındaki ticari koridor için optimize edilecek.

    Proje Norveç amonyak üreticisi Yara International'ın iştiraki olan Yara Clean Energy ile deniz lojistik firması North Sea Container Line işbirliğiyle gerçekleştriliyor.

    Dünyanın iklim krizinin içinde olduğunu söyleyen proje ekibi emisyonları düşürmek için elimizden gelenin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Şirketin CEO'su Svein Tore Holsether, "Dünyanın ilk otonom elektrikli konteyner gemisini yaptık. Şimdi de amonyak ile çalışan dünyanın ilk konteyner gemisini inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Deniz taşımacılığı dünya karbondioksit emisyonlarının %2.5'ini oluşturuyor. 2022 yılında 706 milyon ton karbondioksit atmosfere salındı. Bu nedenle saf amonyak emisyonların düşmesine yardımcı olması açısından önem taşıyor.

    Amonyak petrole temiz bir alternatif

    Dünya'nın amonyak yakıtlı ilk konteyner gemisi inşa ediliyor Tam Boyutta Gör
    Yapısında hidrojen ve azot bulunan amonyak karbon içermediği için yandığı zaman karbondioksit emisyonu oluşturmayan bir bileşik olduğu için sıvı yakıtlar içerisinde gelecek vadeden yakıt türü olarak görülüyor. Halihazırda sanayide ara ürün olarak kullanılması da amonyağı avantajlı kılan bir etmen. Amonyak üretimi mavi ve yeşil amonyak olarak ikiye ayrılıyor. Dünya üretiminin %95'i mavi amonyak denilen doğalgaz, kömür ve petrolden elde edilen hidrojen ile üretiliyor. Yeşil amonyak ise elektroliz yoluyla üretilen hidrojenin kullanılmasıyla üretilen amonyağı ifade ediyor.

    Yara Clean Ammonia'nın başı Magnus Krogh Ankarstrand, "Amonyak, yenilenebilir enerjiyle ya da karbondioksit emisyonunun %95'ine kadar yakalayıp kalıcı olarak depolandığı doğalgaz ile üretildiğinde karbon emisyonlarını azaltmak için iyi bir yöntem haline geliyor" sözlerini sarfediyor.

    Dünyanın en büyük amonyak üretim şirketlerinden biri olan Yara, gemiye karbon sıfır amonyak tedarik edecek. Aynı zamanda şirket Azane Fuel Solutions ile birlikte Norveç'de saf amonyak temini için depolama ve yakıt ikmal ağı kuruyor.

    Geminin ayrıca kıyı elektriğine bağlanma yeteneği de bulunan 250 kWh'lik batarya paketi seçeneği de sunulacak. Yeni gemi sayesinde her yıl 11.000 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlanacak.

    Dünya genelinde birçok motor üreticisi amonyak ile çalışan motor tasarımları üzerinde çalışıyor. Firmalar ilk ticari amonyak yakıtlı gemiyi inşa etmek için yarışıyor. Bunun yanında bataryalı, elektrikli konteyner gemileri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 4 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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