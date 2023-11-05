Dünya'nın amonyakla çalışan ilk konteyner gemisi 2026'da hizmete girecek

Proje Norveç amonyak üreticisi Yara International'ın iştiraki olan Yara Clean Energy ile deniz lojistik firması North Sea Container Line işbirliğiyle gerçekleştriliyor.
Dünyanın iklim krizinin içinde olduğunu söyleyen proje ekibi emisyonları düşürmek için elimizden gelenin yapılması gerektiğini ifade ediyor. Şirketin CEO'su Svein Tore Holsether, "Dünyanın ilk otonom elektrikli konteyner gemisini yaptık. Şimdi de amonyak ile çalışan dünyanın ilk konteyner gemisini inşa ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Deniz taşımacılığı dünya karbondioksit emisyonlarının %2.5'ini oluşturuyor. 2022 yılında 706 milyon ton karbondioksit atmosfere salındı. Bu nedenle saf amonyak emisyonların düşmesine yardımcı olması açısından önem taşıyor.
Amonyak petrole temiz bir alternatif
Yara Clean Ammonia'nın başı Magnus Krogh Ankarstrand, "Amonyak, yenilenebilir enerjiyle ya da karbondioksit emisyonunun %95'ine kadar yakalayıp kalıcı olarak depolandığı doğalgaz ile üretildiğinde karbon emisyonlarını azaltmak için iyi bir yöntem haline geliyor" sözlerini sarfediyor.
Dünyanın en büyük amonyak üretim şirketlerinden biri olan Yara, gemiye karbon sıfır amonyak tedarik edecek. Aynı zamanda şirket Azane Fuel Solutions ile birlikte Norveç'de saf amonyak temini için depolama ve yakıt ikmal ağı kuruyor.
Geminin ayrıca kıyı elektriğine bağlanma yeteneği de bulunan 250 kWh'lik batarya paketi seçeneği de sunulacak. Yeni gemi sayesinde her yıl 11.000 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlanacak.
Dünya genelinde birçok motor üreticisi amonyak ile çalışan motor tasarımları üzerinde çalışıyor. Firmalar ilk ticari amonyak yakıtlı gemiyi inşa etmek için yarışıyor. Bunun yanında bataryalı, elektrikli konteyner gemileri üzerinde de çalışmalar sürdürülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.