Dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisi Danimarka'da hizmete girdi

Topsoe, Skovgaard Energy ve Vestas'tan oluşan üç şirketin, Danimarka Enerji Teknolojisi Geliştirme ve Tanıtım Programı'ndan 11 milyon euro alarak gerçekleştirdiği proje, fosil yakıt kullanılarak üretilen gri amonyağa yeşil alternatif olacak. Tesis ayrıca, yenilenebilir enerjinin, enerji üretimindeki dalgalanmaları da hesaba katarak doğrudan bir amonyak tesisine nasıl bağlanabileceğini ve aynı zamanda bunu yeşil amonyak üretmenin maliyet açısından etkili bir yolu haline nasıl getirebileceğini gösterecek.
Yeşil amonyağın potansiyeli yüksek
Gübre, ilaç ve boya sanayisi gibi birçok alanda kullanılan amonyağın üretimi, toplam karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %1,2'sini oluşturuyor. Yeşil amonyak, emisyonları azaltmanın ötesinde, başka bir önemli amaca da hizmet etme potansiyeli taşıyor.
Yeşil amonyak öncelikle gübre yapmak için kullanılsa da (küresel arzın yaklaşık %70'i), hidrojeni güvenli ve ucuz bir şekilde taşımak için de kullanılıyor. Ayrıca amonyağı enerji açısından verimli bir yakıt olarak kullanma potansiyeli de bulunuyor.
Danimarka'daki tesis, dünya çapında daha fazla yeşil amonyak üretim tesisine öncü olması açısından önemli. Önümüzdeki yıllarda yeşil amonyak üretiminin yaygınlaşması bekleniyor. Şuan için üretim maliyeti gri amonyaktan yüksek olsa da, teknolojinin gelişmesi ve ölçeğin büyümesiyle fiyat olarak rekabetçi düzeye gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.