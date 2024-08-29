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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisi Danimarka'da hizmete girdi

    Danimarka'da dünyanın ilk yeşil amonyak tesisi hizmete girdi. Güneş ve rüzgar enerjisinden gücünü alan tesis, yılda 5.000 ton yeşil amonyak üretecek. Amonyak gelecekte büyük potansiyel taşıyor.
    Dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisi hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    Üç Danimarkalı enerji teknolojisi firması, Danimarka'nın Ramme kasabasında dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisini hizmete aldı. Güneş ve rüzgar enerjisinden gücünü alan tesis, yılda 5.000 ton yeşil amonyak üretecek ve yılda 8.200 ton karbondioksit emisyonunu önleyecek.

    Topsoe, Skovgaard Energy ve Vestas'tan oluşan üç şirketin, Danimarka Enerji Teknolojisi Geliştirme ve Tanıtım Programı'ndan 11 milyon euro alarak gerçekleştirdiği proje, fosil yakıt kullanılarak üretilen gri amonyağa yeşil alternatif olacak. Tesis ayrıca, yenilenebilir enerjinin, enerji üretimindeki dalgalanmaları da hesaba katarak doğrudan bir amonyak tesisine nasıl bağlanabileceğini ve aynı zamanda bunu yeşil amonyak üretmenin maliyet açısından etkili bir yolu haline nasıl getirebileceğini gösterecek.

    Yeşil amonyağın potansiyeli yüksek

    Gübre, ilaç ve boya sanayisi gibi birçok alanda kullanılan amonyağın üretimi, toplam karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %1,2'sini oluşturuyor. Yeşil amonyak, emisyonları azaltmanın ötesinde, başka bir önemli amaca da hizmet etme potansiyeli taşıyor.

    Yeşil amonyak öncelikle gübre yapmak için kullanılsa da (küresel arzın yaklaşık %70'i), hidrojeni güvenli ve ucuz bir şekilde taşımak için de kullanılıyor. Ayrıca amonyağı enerji açısından verimli bir yakıt olarak kullanma potansiyeli de bulunuyor.

    Danimarka'daki tesis, dünya çapında daha fazla yeşil amonyak üretim tesisine öncü olması açısından önemli. Önümüzdeki yıllarda yeşil amonyak üretiminin yaygınlaşması bekleniyor. Şuan için üretim maliyeti gri amonyaktan yüksek olsa da, teknolojinin gelişmesi ve ölçeğin büyümesiyle fiyat olarak rekabetçi düzeye gelmesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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