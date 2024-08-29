Dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisi Danimarka'da hizmete girdi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Üç Danimarkalı enerji teknolojisi firması, Danimarka'nın Ramme kasabasında dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisini hizmete aldı. Güneş ve rüzgar enerjisinden gücünü alan tesis, yılda 5.000 ton yeşil amonyak üretecek ve yılda 8.200 ton karbondioksit emisyonunu önleyecek.

Topsoe, Skovgaard Energy ve Vestas'tan oluşan üç şirketin, Danimarka Enerji Teknolojisi Geliştirme ve Tanıtım Programı'ndan 11 milyon euro alarak gerçekleştirdiği proje, fosil yakıt kullanılarak üretilen gri amonyağa yeşil alternatif olacak. Tesis ayrıca, yenilenebilir enerjinin, enerji üretimindeki dalgalanmaları da hesaba katarak doğrudan bir amonyak tesisine nasıl bağlanabileceğini ve aynı zamanda bunu yeşil amonyak üretmenin maliyet açısından etkili bir yolu haline nasıl getirebileceğini gösterecek.

Lityum üretiminde yüzde 50 daha ucuz ve çevre dostu yöntem 1 gün önce eklendi

Yeşil amonyağın potansiyeli yüksek

Gübre, ilaç ve boya sanayisi gibi birçok alanda kullanılan amonyağın üretimi, toplam karbondioksit emisyonlarının yaklaşık %1,2'sini oluşturuyor. Yeşil amonyak, emisyonları azaltmanın ötesinde, başka bir önemli amaca da hizmet etme potansiyeli taşıyor.

Yeşil amonyak öncelikle gübre yapmak için kullanılsa da (küresel arzın yaklaşık %70'i), hidrojeni güvenli ve ucuz bir şekilde taşımak için de kullanılıyor. Ayrıca amonyağı enerji açısından verimli bir yakıt olarak kullanma potansiyeli de bulunuyor.

Danimarka'daki tesis, dünya çapında daha fazla yeşil amonyak üretim tesisine öncü olması açısından önemli. Önümüzdeki yıllarda yeşil amonyak üretiminin yaygınlaşması bekleniyor. Şuan için üretim maliyeti gri amonyaktan yüksek olsa da, teknolojinin gelişmesi ve ölçeğin büyümesiyle fiyat olarak rekabetçi düzeye gelmesi bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Dünyanın ilk yeşil amonyak üretim tesisi hizmete girdi