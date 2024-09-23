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    Temiz enerji hamlelerine rağmen fosil yakıtlara bağımlılık devam ediyor

    McKinsey raporuna göre, küresel çapta daha temiz enerjiye doğru bir yönelim yaşanmasına rağmen fosil yakıtların 2050 yılına kadar baskınlığını koruması öngörülüyor.
    Temiz enerji hamlesine rağmen fosil yakıtlara bağımlılık sürüyor Tam Boyutta Gör
    Yönetim danışmanlık şirketi McKinsey'nin yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre, fosil yakıtlar küresel enerji arzının önemli bir parçası olmaya devam edecek. Bu öngörü elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesi ve temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılmasındaki zorluklar göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

    Fosil yakıtlar 2050'ye kadar küresel enerji arzına hakim olacak

    McKinsey raporunda fosil yakıt tüketiminin 2025-2035 yılları arasında bir plato seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Ancak temiz kaynaklara doğru küresel dönüşüm sürecinde enerji güvenilirliğinin sağlanması amacıyla bu sektöre yapılan yatırımların devam etmesi bekleniyor.

    Çalışmada ayrıca küresel enerji talebinde önemli bir artış öngörülmekte olup, 2050 yılına kadar bu talebin yüzde 18'e kadar çıkabileceği, gelişmekte olan ekonomilerin bu büyümeyi yönlendirmede önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Rüzgar ve güneş enerjisi gibi düşük karbonlu enerji kaynaklarının 2050 yılına kadar küresel elektrik üretiminin yüzde 65-80'ini oluşturması bekleniyor.

    Güneş enerjisinin düşük maliyeti nedeniyle hızla büyümesi beklenirken, hidrojen ve karbon yakalama gibi diğer teknolojiler bazı engellerle karşı karşıya. Yavaş dağıtım, yüksek maliyetler ve yetersiz politika desteği bu teknolojilerin küresel iklim hedeflerine ulaşmak için gereken hızda yaygınlaşmasını engelliyor.

    Nükleer enerjinin büyümesi, düzenleyici engeller, kamu güvenliği endişeleri ve nükleer atıkların yönetimindeki zorluklar nedeniyle kısıtlanmaktadır. Politika ve kamuoyunda bir değişiklik yapılmadığı takdirde nükleer enerjinin enerji dönüşümüne katkısı kısa ve orta vadede sınırlı kalabilir.

    Raporda ayrıca, küresel enerji dönüşümünün hızlanmasının önündeki en büyük engellerden birinin karbonun halihazırdaki düşük fiyatı olduğu vurgulanıyor. McKinsey raporu, karbon yakalama, kullanma ve depolama gibi teknolojilerin benimsenmesini teşvik etmek için karbon fiyatının önemli ölçüde artırılması gerektiğini öne sürüyor.

    Temiz enerji hamlesine rağmen fosil yakıtlara bağımlılık sürüyor Tam Boyutta Gör

    Bu fiyat ayarlaması yapılmadan karbonsuzlaşma çabalarının hızlandırılması ve küresel iklim hedeflerine ulaşılması zor olacak. Çalışmada ayrıca küresel enerji dönüşümünün büyük ölçüde lityum, nikel ve kobalt gibi ham maddelerin bulunabilirliğine bağlı olduğu belirtiliyor. Düşük karbonlu teknolojiler için olmazsa olmaz olan bu malzemelerin tedariği, uzun geliştirme süreleri ve belirsiz talep nedeniyle sınırlıdır.

    Bu durum yatırımcıların yeni madencilik ve işleme projelerini meşrulaştırmasını zorlaştırıyor. Jeopolitik gerginlikler ve iç enerji güvenliği endişeleri tedarik zincirlerini daha da karmaşık hale getiriyor. Buna karşılık ülkeler, kritik malzemeler için paralel tedarik zincirleri geliştiriyor ve bu durum daha temiz enerji kaynaklarına geçişi yavaşlatabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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