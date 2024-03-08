Dünya'nın ilk ticari yerçekimi bataryası devreye girmek üzere

Bu haftanın başlarında şirket, Çin'in Jiangsu eyaleti Rudong'da bulunan 25 MW gücünde ve 100 MWh kapasiteli EVx isimli sisteminin şebekeye bağlandığını duyurdu. Rudong EVx projesi, ticari operasyonların başlatılması için eyalet onayları alındıktan sonra dünyanın ilk ticari, büyük ölçekli yerçekimi enerji depolama sistemi olacak.
Yerçekimi bataryası nedir?
Yerçekimi bataryaları, yerçekimi enerjisini depolayan bir tür elektrik depolama cihazlarıdır. Sistemde yer alan bloklar enerji harcanarak belirli bir yüksekliğe çıkarılarak potansiyel enerji kazanırlar. Daha sonra elektriğe ihtiyaç duyulduğunda bloklar aşağı indirilerek sahip oldukları potansiyel enerji elektrik enerjisine çevrilir. Energy Vault'un EVx sistemi elektrik enerjisini depolamak için kompozit blokları kullanıyor. %80 verimliliğe sahip sistemin, esnek, düşük maliyetli ve uzun ömürlü (35 sene) olduğu belirtiliyor.
Rudong projesi üzerindeki çalışmalar 2022 yılında Energy Vault'un Çin'de EVx teknolojisini kullanarak toplam 2 GWh depolama kapasitesine sahip 5 depolama projesi inşa edeceğini açıklamasıyla başladı. Rüzgâr santralinin yanında yer alan projede Ağustos 2023'te devreye alınmaya başlandı.
Geçtiğimiz yıl Çin'de 17MW/68MWh EVx GESS kurulumunun inşaatına başlandı; bunun yanı sıra ülkede daha önce duyurulan 50MW/200MWh ve 25 MW/100 MWh'lık iki GESS projesi daha inşa halinde. CNTY ve ortağı Atlas Renewable'ın şu anda Çin'de toplam 3,7 GWh'lik 9 EVx GESS projesi bulunuyor.
Yenilenebilir enerjiyle depolama sistemlerinin önemi artıyor
EVx projeleri, yenilenebilir enerji üretim ve ulusal şebeke bağlantı sahalarına bitişik olarak inşa ediliyor. Energy Vault, sistemlerin tamamlandığında Çin'in ulusal enerji şebekesinin dengelenmesini destekleyeceğini söyledi.
Çin'in mevcut enerji politikaları, yenilenebilir enerji tesislerinin, üretim kapasitelerinin %20'sinin depolamasını ve en az 2 ila 4 saat enerji depolama kapasitesini zorunlu kılıyor. Energy Vault, daha fazla yenilenebilir enerji üretiminin payı arttıkça enerji depolama tesislerinin miktarının ve öneminin artacağını belirtiyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2024/03/07/energy-vault-connects-commercial-scale-gravity-energy-storage-system-in-china/ https://www.energyvault.com/projects/cn-rudong Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.