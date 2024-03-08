Dünya'nın ilk ticari yerçekimi bataryası devreye girmek üzere

Tam Boyutta Gör İsviçre merkezli yerçekimi bataryaları üzerinde çalışan Energy Vault ilk ticari Yerçekimi Enerji Depolama Sistemi'ni (GESS) Çin'de şebekeye bağlandı.

Bu haftanın başlarında şirket, Çin'in Jiangsu eyaleti Rudong'da bulunan 25 MW gücünde ve 100 MWh kapasiteli EVx isimli sisteminin şebekeye bağlandığını duyurdu. Rudong EVx projesi, ticari operasyonların başlatılması için eyalet onayları alındıktan sonra dünyanın ilk ticari, büyük ölçekli yerçekimi enerji depolama sistemi olacak.

Yerçekimi bataryası nedir?

Yerçekimi bataryaları, yerçekimi enerjisini depolayan bir tür elektrik depolama cihazlarıdır. Sistemde yer alan bloklar enerji harcanarak belirli bir yüksekliğe çıkarılarak potansiyel enerji kazanırlar. Daha sonra elektriğe ihtiyaç duyulduğunda bloklar aşağı indirilerek sahip oldukları potansiyel enerji elektrik enerjisine çevrilir. Energy Vault'un EVx sistemi elektrik enerjisini depolamak için kompozit blokları kullanıyor. %80 verimliliğe sahip sistemin, esnek, düşük maliyetli ve uzun ömürlü (35 sene) olduğu belirtiliyor.

Rudong projesi üzerindeki çalışmalar 2022 yılında Energy Vault'un Çin'de EVx teknolojisini kullanarak toplam 2 GWh depolama kapasitesine sahip 5 depolama projesi inşa edeceğini açıklamasıyla başladı. Rüzgâr santralinin yanında yer alan projede Ağustos 2023'te devreye alınmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl Çin'de 17MW/68MWh EVx GESS kurulumunun inşaatına başlandı; bunun yanı sıra ülkede daha önce duyurulan 50MW/200MWh ve 25 MW/100 MWh'lık iki GESS projesi daha inşa halinde. CNTY ve ortağı Atlas Renewable'ın şu anda Çin'de toplam 3,7 GWh'lik 9 EVx GESS projesi bulunuyor.

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Yenilenebilir enerjiyle depolama sistemlerinin önemi artıyor

EVx projeleri, yenilenebilir enerji üretim ve ulusal şebeke bağlantı sahalarına bitişik olarak inşa ediliyor. Energy Vault, sistemlerin tamamlandığında Çin'in ulusal enerji şebekesinin dengelenmesini destekleyeceğini söyledi.

Çin'in mevcut enerji politikaları, yenilenebilir enerji tesislerinin, üretim kapasitelerinin %20'sinin depolamasını ve en az 2 ila 4 saat enerji depolama kapasitesini zorunlu kılıyor. Energy Vault, daha fazla yenilenebilir enerji üretiminin payı arttıkça enerji depolama tesislerinin miktarının ve öneminin artacağını belirtiyor.

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