Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, ölü sayısı 170’i, enfekte vaka sayısı 8.000’i bulan coronavirüs salgını için uluslararası acil durum ilan etti. Acil durum bildirisinin yayımlanmasının ana nedeni olarak virüsün diğer ülkelere yayılması gösterilirken virüsün yayılmasını önleme konusunda yetersiz olan ‘’ zayıf sağlık önlemlerine ve yetersiz sağlık hizmetlerine sahip ülkeler ’’ de bildiride yer alıyor.

Uluslararası acil durum ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2019-nCoV etkeninin neden olduğu salgın sebebiyle uluslararası acil durum ilan edildiğini açıkladı.

İlk kez Çin’in Wuhan hayvan pazarından yayılan ve pnömoni benzeri semptomlar göstererek viral pnömoniye ve respiratuar distres sendromuna sebep olan virüs Asya kıtasına, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya yayıldı.

İlk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen etkenin, Çin’li bilim insanları tarafından SARS ve MERS etkeninin bağlı olduğu coronavirüs ailesine bağlı olduğu tespit edilmişti.

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Coronavirüs salgını sebebiyle ölüm sayısının 170’e ulaştığı ve 7.834 kişinin enfekte olduğunun onaylandığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü açıklamaları dolayısıyla Çin halkının ve salgından etkilenen kişilerin yalnız olmadığı, dünyanın destek amacıyla bu kişilerin yanında olacağı açıklandı.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Dünya Sağlık Örgütü daha önce, 2019 yılında domuz gribi (H1N1) 2014 yılında polio, 2014 yılında Ebola, 2016 yılında Zikavirüs, 2018 yılında Ebola etkenleri olmak üzere 5 kez uluslararası acil durum ilan etmişti.

Sürekli güncellenen dünya coronavirüs salgın haritasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

https://www.cnet.com/news/coronavirus-declared-public-health-emergency-of-international-concern-by-world-health-organization/

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