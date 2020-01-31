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    Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

    Dünya Sağlık Örgütü, ölü sayısı 170’i, enfekte vaka sayısı 8.000’i bulan coronavirüs salgını için uluslararası acil durum ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü daha önce 5 kez acil durum ilan etmişti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

    Dünya Sağlık Örgütü, ölü sayısı 170’i, enfekte vaka sayısı 8.000’i bulan coronavirüs salgını için uluslararası acil durum ilan etti. Acil durum bildirisinin yayımlanmasının ana nedeni olarak virüsün diğer ülkelere yayılması gösterilirken virüsün yayılmasını önleme konusunda yetersiz olan ‘’zayıf sağlık önlemlerine ve yetersiz sağlık hizmetlerine sahip ülkeler’’ de bildiride yer alıyor.

    Uluslararası acil durum ilan edildi

    Dünya Sağlık Örgütü uluslararası acil durum ilan etti

    Dünya Sağlık Örgütü genel müdürü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2019-nCoV etkeninin neden olduğu salgın sebebiyle uluslararası acil durum ilan edildiğini açıkladı.

    İlk kez Çin’in Wuhan hayvan pazarından yayılan ve pnömoni benzeri semptomlar göstererek viral pnömoniye ve respiratuar distres sendromuna sebep olan virüs Asya kıtasına, Amerika Birleşik Devletleri’ne, Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya yayıldı.

    İlk kez 31 Aralık 2019 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilen etkenin, Çin’li bilim insanları tarafından SARS ve MERS etkeninin bağlı olduğu coronavirüs ailesine bağlı olduğu tespit edilmişti.

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    Coronavirüs salgını sebebiyle ölüm sayısının 170’e ulaştığı ve 7.834 kişinin enfekte olduğunun onaylandığı belirtiliyor.

    Dünya Sağlık Örgütü açıklamaları dolayısıyla Çin halkının ve salgından etkilenen kişilerin yalnız olmadığı, dünyanın destek amacıyla bu kişilerin yanında olacağı açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

    Dünya Sağlık Örgütü daha önce, 2019 yılında domuz gribi (H1N1) 2014 yılında polio, 2014 yılında Ebola, 2016 yılında Zikavirüs, 2018 yılında Ebola etkenleri olmak üzere 5 kez uluslararası acil durum ilan etmişti.

    Sürekli güncellenen dünya coronavirüs salgın haritasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6



    https://www.cnet.com/news/coronavirus-declared-public-health-emergency-of-international-concern-by-world-health-organization/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (@spider_hip) 2 sa. en beğenilen
    Uluslararası ama bizi bağlamıyor neyse ki :) İyi Parti coronavirüsü için komisyon kuralım dedi. Akp, mhp gerek yok diyerek red etti. Ha bir şey olursa da, bu işin fıtratında var, her yerde bulaşınca öldürüyor diyebilirler. Bu söze de kimse bunlar ne diyor ya, dalga mı geçiyorlar demez.
    Uluslararası ama bizi bağlamıyor neyse ki :) İyi Parti coronavirüsü için komisyon kuralım dedi. Akp, mhp gerek yok diyerek red etti. Ha bir şey olursa da, bu iş...
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    1 Avatar
    pasa king 41 dk.
    1 bu işin fıratında var yapacak bir şey yoktur.
    2 kuş gribinde 2008 yılında otralığı ayağa kaldıran (ilaç satmak için ilaç şirketinde hissesi olduğu ortaya çıkmıştı) doktor grip lakaplı prof. sonradan çıkıp özür dilediğinide hatırlarım.
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    ilkerinanç 58 dk.
    Ölüsü sayısı 200ü çoktan geçti.Sadece dün 43 kişi ölmüş.İvme artıyor yani.Çaresini bulana kadar baya kayıplar olacak anlaşılan.
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    grafman09 2 sa.
    Dünya nüfusunu azaltmak istiyorlar, savaş maliyetli, en basit çözüm hastalık.. Hemen olmaz ama zaman içinde gerçekleşir..
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    Spider_hip 2 sa. en beğenilen
    Uluslararası ama bizi bağlamıyor neyse ki :) İyi Parti coronavirüsü için komisyon kuralım dedi. Akp, mhp gerek yok diyerek red etti. Ha bir şey olursa da, bu işin fıtratında var, her yerde bulaşınca öldürüyor diyebilirler. Bu söze de kimse bunlar ne diyor ya, dalga mı geçiyorlar demez.
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    einhander 2 sa.
    aşının önümüzdeki 6 ay içinde üretileceğini öngörürsek ciddi can kaybı yaşanabilir
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    bio technolog 2 sa. einhander
    Aşısı çoktan çıktı zaten. 30-40 bin civarı ölüm bekliyorlar aşıyı satabilmek için. İnsanlar hala gerçek anlamda korkmadı. Şimdi çıkarsalar çok satmayacak çok ölüm olursa çok satar. Virüsü bulanlarda aşıyı çıkartanlarda aynı kişiler.

    Ve dünya sağlık örgütü dahil herkes bu pisliğin içinde.
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