Dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yok eden tarihteki en büyük kitlesel yok oluşun nedeni bulundu

Tam Boyutta Gör Bilim insanlarına göre deniz türlerinin yüzde 90'ından fazlası ve karasal türlerin yüzde 75'inden fazlası, yaklaşık 260 milyon yıl önce meydana gelen ve bazen "büyük ölüm" olarak anılan Geç Permiyen Kitlesel Yok Oluşu sırasında yok olmuştu.

Lancaster Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluş olayı, gömülü fosil yakıt depolarını yakan volkanik aktivitenin ürettiği metan salınımıyla gerçekleşmiş olabilir. Salınan metanın aynı zamanda gezegenin yüksek miktarda ısınmasına da neden olduğu yapılan araştırmada bulunmuş durumda.

Atmosfere milyarlarca ton metan gazı salınmış olabilir

Konu hakkındaki önceki araştırmalar, Geç Permiyen Kitlesel Yok Oluşunun esas olarak volkanlar tarafından üretilen büyük hacimli karbon emisyonlarından kaynaklandığına ve yok olma olayının muhtemelen yoğun bir küresel ısınma döneminin feci etkilerinden kaynaklandığını gösteriyordu.

Tam Boyutta Gör Bilim adamları, gaz rezervuarlarının hacmini, kaya yoğunluğunu ve miktarlarını dikkate alarak, havzadaki doğal gaz kuyularından numune alarak, Geç Permiyen döneminde tüm havzadan atmosfere 1440 Gigaton kadar metanın salınmış olabileceğini keşfettiler. Metan, 100 yıllık bir süre içinde karbondioksitten 28 kat daha fazla küresel ısınma potansiyeline sahip olduğundan, uzmanlar bunun 40.410 Gigaton karbondioksite veya yıllık karbon emisyonunun 1.000 katından fazlasına eşdeğer olduğunu iddia ediyor.

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Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, karbon dioksitin küresel ısınma ve kitlesel yok oluşun ana itici gücü olarak kabul etse de yeni bulgular büyük miktardaki metan salınımının dünyanın geçirmiş olduğu “büyük ölüm” olayında kilit rol oynadığını ortaya koyuyor. Çalışma Nature dergisinde detaylarıyla birlikte yayınlandı.

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