Dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasını yok eden tarihteki en büyük kitlesel yok oluşun nedeni bulundu

Lancaster Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya tarihindeki en büyük kitlesel yok oluş olayı, gömülü fosil yakıt depolarını yakan volkanik aktivitenin ürettiği metan salınımıyla gerçekleşmiş olabilir. Salınan metanın aynı zamanda gezegenin yüksek miktarda ısınmasına da neden olduğu yapılan araştırmada bulunmuş durumda.
Atmosfere milyarlarca ton metan gazı salınmış olabilir
Konu hakkındaki önceki araştırmalar, Geç Permiyen Kitlesel Yok Oluşunun esas olarak volkanlar tarafından üretilen büyük hacimli karbon emisyonlarından kaynaklandığına ve yok olma olayının muhtemelen yoğun bir küresel ısınma döneminin feci etkilerinden kaynaklandığını gösteriyordu.
Yapılan araştırma sonucunda bilim insanları, karbon dioksitin küresel ısınma ve kitlesel yok oluşun ana itici gücü olarak kabul etse de yeni bulgular büyük miktardaki metan salınımının dünyanın geçirmiş olduğu “büyük ölüm” olayında kilit rol oynadığını ortaya koyuyor. Çalışma Nature dergisinde detaylarıyla birlikte yayınlandı.Kaynakça https://interestingengineering.com/science/methane-emissions-worlds-largest-mass-extinction https://www.lancaster.ac.uk/news/methane-discovery-sheds-new-light-on-worlds-largest-mass-extinction-event https://www.nature.com/articles/s41467-022-34645-3 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam