Dünyanın en büyük aktif yanardağı Mauna Loa, 38 yıl sonra patladı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük aktif yanardağı olan Mauna Loa, en son 1984'te patladığında Hawaii takım adalarının en büyüğü olan Hawaii (Big Island) adasında pek fazla insan yaşamıyordu. Şimdi ise 80’li yılların iki katından daha fazla kişi, yaklaşık olarak 200.000 kişi adada yaşıyor.

Tam olarak 38 yıl sonra, 27 Kasım 2022 Pazar günü yerel saatle 23:30 civarında Mauna Loa, lav ve dumanlı kül püskürterek Hawaii semalarına ateşli kırmızı bir parıltı saçarak patlamaya başladı. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), patlamanın "çok dinamik olabileceği ve lav akışlarının konumu ve ilerleyişinin hızla değişebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

Uyarı seviyesi en üst düzeye çıkartıldı

USGS'nin Hawai Volkan Gözlemevi (HVO), volkanik aktivite için uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarmış durumda. HVO ayrıca bir açıklamaya göre havadaki gazların, kül parçacıklarının ve diğer püskürtülen materyallerin havacılık sektörü üstündeki tehdit seviyesini de kırmızıya yükseltti. Ancak belirtmek gerekiyor ki şu anda hiçbir mülk risk altında değil.

Mauna Loa daha önce 33 kez patladı

Tam Boyutta Gör Mauna Loa yanardağı 1843’ten beri 33 kez patladı. Pasifik Okyanusu'nun 13.679 fit (4.169 metre) üzerinde yükselen ve Hawaii adalarını oluşturan birçok volkanın bir parçası olan Mauna Loa yanardağı, Hawaii adasının yüzde 51'ini oluşturuyor.

Hawaii Yanardağ Gözlemevi'nde çalışmış bir İngiliz yanardağ jeofizikçisi olan Dr. Jessica Johnson, BBC News'e verdiği demeçte, "Bu lav akıntıları nadiren yaşam için bir risk oluşturuyor, ancak altyapı için son derece yıkıcı olabiliyorlar." açıklamasın bulundu. Johnson, lav akıntılarının Hilo ve Kona için risk oluşturabileceğini ve yerel halk için solunum sorunları yaratabileceğini sözlerine ekledi.

USGS verilerine göre karbon emisyonları açısından Mauna Loa, son patlaması sırasında yaklaşık 15.000 ton karbondioksit saldı. Bununla birlikte, bilim insanları, Dünya'daki tüm volkanların bir araya gelerek, her yıl insanlar tarafından üretilen karbondioksitin yüzde birinden daha azını saldığını belirttiler.

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Dünyanın en büyük aktif yanardağı 38 yıl sonra patladı