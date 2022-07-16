NASA, Rusya ile uzay çalışmalarına devam edeceğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri, Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarına rağmen Rusya ile Uluslararası Uzay İstasyonuna uçuşlara devam edeceğini söyledi.
NASA yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nun sürekli güvenli operasyonlarını sağlamak, astronotların hayatlarını korumak ve ABD'nin uzaydaki varlığının sürekliliğini sağlamak için Rusya ile ortaklığımız devam edecek." dedi.
Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonunun her zaman ABD, Rusya, Avrupa, Japonya ve Kanada uzay ajanslarının katılımıyla ortaklaşa işletilmek üzere tasarlandığını söyleyen NASA açıklamalarında "İstasyon birbirine bağımlı olacak şekilde tasarlandı ve her bir uzay ajansının işlev görmesi için katkılarına güveniyor. Hiç bir ajans diğerlerinden bağımsız olarak çalışma yeteneğine sahip değil." sözlerine yer verdi.
Kışkırtıcı sözleriyle tanınan Rusya Federal Uzay Ajansı Müdürü Dmitriy Rogozin görevden alındı
NASA'nın açıklamasından saatler önce Başkan Vladimir Putin, bir zamanlar ABD astronotlarının uzay istasyonuna Rus roketleri yerine trambolinlerle gitmesi gerektiğini söyleyen milliyetçi ve Ukrayna işgalinin destekçisi olan Roscosmos Genel Müdürü Rogozin'i görevden aldı.
NASA, astronot Frank Rubio'nun 21 Eylül'de Kazakistan'dan fırlatılması planlanan bir Soyuz roketinde iki Rus kozmonotla birlikte uçacağını söyledi. Rus kozmonotlar, SpaceX'in Eylül ayında Florida'dan fırlatılacak olan yeni Crew-5'te NASA astronotlarına katılacak. NASA, SpaceX Crew-6'daki bir başka ortak görevin 2023'ün başlarında uçacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş