Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi

    Kuzey Yarımküre'de gözlenebilen NEOWISE kuyruklu yıldızı uzaydan görüntülendi. NEOWISE'in önümüzdeki haftalarda çıplak gözle bile görülebilme ihtimali olduğu söyleniyor.
    2 gün
    4,1b
    1
    6
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    Şu sıralar hızla Dünya'ya yaklaşmakta olan NEOWISE kuyruklu yıldızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından görüntülendi. Rus kozmonot ve Amerikan astronotlar tarafından paylaşılan fotoğraflarda NEOWISE'ın dev kuyruğu net bir şekilde görülebiliyor.

    C/2020 F3 isimiyle de bilinen kuyruklu yıldız, ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde NASA'nın NEOWISE isimli uzay teleskobu tarafından keşfedilmişti. Araştırmacıların ifadelerine göre kuyruklu yıldız 754 metrelik bir çapa sahip. Ancak binlerce kilometre uzanan devasa kuyruğu sayesinde özellikle de teleskoplarla rahatlıkla gözlenebiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ay'ın Dünya üzerindeki gölgesi uzaydan görüntülendi: İşte müthiş fotoğraflar

    Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi
    Tam Boyutta Gör

    NEOWISE kuyruklu yıldızı 3 Temmuz tarihinde Güneş'e en yakın geçişini (43 milyon kilometre) gerçekleştirdi. NEOWISE Güneş'e yaklaştıkça kuyruğu büyüyor ve parlaklığı artıyor. Son olarak 1 Temmuz tarihinde +1 kadirden parlaklığa ulaştığı açıklandı. Şu anda Kuzey Yarımküre'de birçok bölgede teleskoplarla rahatlıkla gözlenebiliyor, hatta dürbünle bile NEOWISE'ı görebilme imkanınız var.

    Gökyüzündeki en parlak yıldızlar genellikle 0 kadirden parlaklığa sahip. Kadir değeri düşük olması gökyüzünde daha parlak olduğu anlamına geliyor. Örneğin gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius -1,42 kadir değere sahip. Ayrıca Venüs gezegeni de en parlak olduğu zaman -4,4 kadir parlaklığa kadar ulaşıyor. Son olarak Dolunay zamanında ay -12,5 Güneş ise -26,8 kadir parlaklığa sahip.

    NEOWISE şu anda Dünya'ya yaklaşmaya da devam ediyor. Astronomların ifadelerine göre kuyruklu yıldız 23 Temmuz tarihinde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve 103 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bilim insanları, önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte NEOWISE'in parlalığının daha da artabileceğini söylüyor. Çıplak gözle dahi gözlenebilme ihtimali olduğu belirtiliyor ancak kesin değil. Özellikle de ışık kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız pek umutlanmamakta fayda var.

    NEOWISE'in yaklaşık 6800 yılda tamamlanan yakın-parabolik bir yörüngeye sahip olduğu tespit edilmiş. Yani NEOWISE bundan 6800 yıl sonra Dünya'ya geri dönecek.

    Astrofotoğrafçı Chris Schur'un yakaladığı görüntü:



    https://www.space.com/comet-neowise-space-station-astronaut-photos.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS Store'da Temmuz fırsatları başladı: İşte dikkat çekenler
    21 sa.
    The Umbrella Academy'nin 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı
    22 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Ben görmekten bahsetmiyorum Gün başkan. Her kuyruklu yıldız haberinde dünyaya yaklaşıyor denir insanlarda bir korku ve merak oluşturulur ama haberi açar okursun meğer 6 milyon km öteden geçecekmiş. Oysaki ay bile 400 bin km'den yakın. Ne kadar yakın diye o yüzden sormuştum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün (düzenlendi)
    Yaklaşan derken? Bu sefer kaç milyon km "yakın" geçmesi bekleniyor?Pardon yazıyormuş zaten 103 milyon kilometrecikmiş.
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 2 gün ilkerinanç
    Isik Yili mesafesinin yaninda minnacik cok yakin olarak duruyor ...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 2 gün ilkerinanç
    Dünyadan ufacık bir gök cismini çıplak gözle gerebilecek misin göremeyecek misin görüyorsan yakındır işte.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zdniz (dniz yıldırım) 2 gün
    hastalıklar felaketler ve kuyruklu yıldız bağlantısı aklıma geldi bir belgeselde izlemiştim ama haberi okuyunca acaba dedim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emsalsszz (batu ) 2 gün
    Teşekkürler paylaşım için
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Yeni vaka sayısı 1000’in üzerinde seyrediyor (7 Temmuz) 1 gün Binance borsasından bir satın alım daha 1 gün Hyundai, ilk tamamen elektrikli minibüsünü tanıttı 1 gün Apple, Intel’den sonra AMD’yi de terketmeyi planlıyor 1 gün İstanbul için 7.5 şiddetindeki deprem simülasyonuyla riskli ilçeler belirlendi 2 gün RTX 3070 Ti ortaya çıktı 2 gün Google ve AnTuTu restleşmesinde ikinci perde 2 gün Mini YEKA'larda yüzde 70 yerli üretim zorunluluğu olacak 2 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin hibrit versiyonu 100 km elektrikli sürüş menzili sunacak 2 gün E-bebek siber saldırıyı doğruladı 2 gün Uygun fiyatlı POCO M2 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün H.266 video sıkıştırma standardı duyuruldu 2 gün Twitter, Türkiye'yi eleştiren Orta Doğu uzmanlarının devlet destekli kişiler olduğunu ifşa etti 2 gün 2020'nin ilk yarısında Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri 2 gün Beton delici uçak bombası SARB-83, seri üretime hazır 2 gün TSMC daha fazla Sony sensör üretecek 2 gün WB Games, Microsoft’a satılabilir 2 gün Core i7-1165G7 iddialı tek çekirdek performansı sergileyebilir 2 gün Ubisoft, Watch Dogs 2 PC sürümünü ücretsiz olarak dağıtacak 2 gün AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi Sonraki HyperX Alloy Elite 2 mekanik oyuncu klavyesi tanıtıldı 2 gün Xbox Series X oyunları 23 Temmuz'da ortaya çıkıyor 2 gün Facebook bilgilerinizi çalan 25 Android uygulaması tespit edildi 2 gün Sosyal medya kanunu için ABD, Almanya ve Fransa örnekleri inceleniyor 2 gün Naughty Dog, The Last of Us 2 yapımcılarına yöneltilen ölüm tehditlerini kınadı 2 gün AMD Ryzen'a orta sınıfa büyük destek "MSI MAG B550 Tomahawk inceleme" 2 gün Türkiye'nin Atmaca füzesi, 200 km'den uzak mesafedeki hedefi başarıyla vurdu 2 gün DH üyeleri sınırsız mobil internet istiyor 3 gün Elon Musk, Asya için yeni bir Tesla fabrikasının sinyallerini verdi 3 gün 2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nden yeni teaser geldi 3 gün Oppo'dan 6 ay ekran kırılma garantisi 3 gün MSI profesyonellere yönelik orta seviye bir monitör duyurdu 3 gün Huawei’nin ARM işlemcili masa üstü bilgisayarından ilk görsel geldi 3 gün Mitsubishi L200, bu yılın ilk yarısında da segmentinin lideri oldu 3 gün Türk bilim insanları Covid-19'u üç boyutlu görüntülemeyi başardı 3 gün Güncellenen Acer Predator Helios 300 oyuncu dizüstü satışa çıkıyor 3 gün Raspberry Pi 4 için Cooler Master pasif soğutmalı bir kasa hazırladı 3 gün Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi) 3 gün Game Garaj hakkında merak edilenleri sorduk 3 gün DSÖ: Kovid-19 vaka sayısı, dünya genelinde günlük 212 bin artışla yine bir rekor kırdı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi