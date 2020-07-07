Dünya'ya yaklaşan NEOWISE kuyruklu yıldızı, uzaydan böyle görüntülendi

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Şu sıralar hızla Dünya'ya yaklaşmakta olan NEOWISE kuyruklu yıldızı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından görüntülendi. Rus kozmonot ve Amerikan astronotlar tarafından paylaşılan fotoğraflarda NEOWISE'ın dev kuyruğu net bir şekilde görülebiliyor.

C/2020 F3 isimiyle de bilinen kuyruklu yıldız, ilk olarak 27 Mart 2020 tarihinde NASA'nın NEOWISE isimli uzay teleskobu tarafından keşfedilmişti. Araştırmacıların ifadelerine göre kuyruklu yıldız 754 metrelik bir çapa sahip. Ancak binlerce kilometre uzanan devasa kuyruğu sayesinde özellikle de teleskoplarla rahatlıkla gözlenebiliyor.

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NEOWISE kuyruklu yıldızı 3 Temmuz tarihinde Güneş'e en yakın geçişini (43 milyon kilometre) gerçekleştirdi. NEOWISE Güneş'e yaklaştıkça kuyruğu büyüyor ve parlaklığı artıyor. Son olarak 1 Temmuz tarihinde +1 kadirden parlaklığa ulaştığı açıklandı. Şu anda Kuzey Yarımküre'de birçok bölgede teleskoplarla rahatlıkla gözlenebiliyor, hatta dürbünle bile NEOWISE'ı görebilme imkanınız var.

Gökyüzündeki en parlak yıldızlar genellikle 0 kadirden parlaklığa sahip. Kadir değeri düşük olması gökyüzünde daha parlak olduğu anlamına geliyor. Örneğin gökyüzünün en parlak yıldızı Sirius -1,42 kadir değere sahip. Ayrıca Venüs gezegeni de en parlak olduğu zaman -4,4 kadir parlaklığa kadar ulaşıyor. Son olarak Dolunay zamanında ay -12,5 Güneş ise -26,8 kadir parlaklığa sahip.

NEOWISE şu anda Dünya'ya yaklaşmaya da devam ediyor. Astronomların ifadelerine göre kuyruklu yıldız 23 Temmuz tarihinde Dünya'ya en yakın geçişini gerçekleştirecek ve 103 milyon kilometre kadar yaklaşacak. Bilim insanları, önümüzdeki 2-3 haftalık süreçte NEOWISE'in parlalığının daha da artabileceğini söylüyor. Çıplak gözle dahi gözlenebilme ihtimali olduğu belirtiliyor ancak kesin değil. Özellikle de ışık kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde yaşıyorsanız pek umutlanmamakta fayda var.

NEOWISE'in yaklaşık 6800 yılda tamamlanan yakın-parabolik bir yörüngeye sahip olduğu tespit edilmiş. Yani NEOWISE bundan 6800 yıl sonra Dünya'ya geri dönecek.

Astrofotoğrafçı Chris Schur'un yakaladığı görüntü:

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https://www.space.com/comet-neowise-space-station-astronaut-photos.html

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