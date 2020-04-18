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    Dünya yıldızları bu akşam çevrim içi konser veriyor

    Bugün saat 21.00 itibariyle yüzlerce sanatçı, aktör ve ünlü isim 8 saat sürecek bir konsere katılacak. The One World: Together At Home adındaki etkinlik koronavirüs salgınına karşı yapılıyor.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Dünya yıldızları bu akşam çevrim içi konser veriyor
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    Dünya nüfusunun koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık yüzde 60’ının eve kapandığı tahmin edilirken haliyle ev dışında icra edilen her türlü faaliyet de durmuş oldu. İş sektöründen sinema ve müzik sektörüne kadar hemen her sektör salgından aşırı derecede etkileniyor.

    The One World: Together At Home ne zaman başlıyor?

    Ne var ki internet ortamı bazı işlerin yürümesine imkan tanımış durumda. Bunlardan birisi de müzik. YouTube, Twitch gibi pek çok platformda sanatçılar konser vermeye başladı. Bu akşam belki de internet tarihindeki en büyük çevrim içi konser etkinliği gerçekleştirilecek.

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    Lady Gaga’nın editörlüğünde ve Dünya Sağlık Örgütü ile yoksulluğa karşı mücadele eden Global Citizen himayesinde yapılacak olan internet konseri YouTube üzerinden yayınlanacak. Konser 8 saat sürecek ve The One World: Together At Home adını taşıyacak.

    Stephen Colbert, Jimmy Kimmel ve Jimmy Fallon tarafından sunulacak olan konserde koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık görevlilerinin yaşadıkları da ekranlara taşınacak. Konser esnasında salgına karşı mücadele için bağış da toplanacak.

    Yüzden fazla sanatçının şarkı söyleyeceği etkinlikte Lady Gaga, Elton John, Stevie Wonder, Billie Ellish, Idris Elba, Melinda Gates, Paul McCartney, Pierce Brosnan gibi pek çok sanat ve sinemadan isim de yer alacak. Konser saat 21.00’da başlayacak ve YouTube haricinde de Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, Roblox, Bein Connect, NATGEO Turkey gibi pek çok sosyal medya ve televizyon kanalı da verecek.

    Konser YouTube sayfası:



    https://www.globalcitizen.org/en/connect/togetherathome/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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