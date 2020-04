Dünya yıldızları bu akşam çevrim içi konser veriyor

Bugün saat 21.00 itibariyle yüzlerce sanatçı, aktör ve ünlü isim 8 saat sürecek bir konsere katılacak. The One World: Together At Home adındaki etkinlik koronavirüs salgınına karşı yapılıyor.