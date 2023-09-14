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    Dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon marketlere girdi

    3D baskı teknolojisinde ilerlemeler devam ediyor. Son olarak dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon artık süpermarketlerde satışa sunuldu. 3D baskı ile geleneksel balıkçılığa alternatif sunulacak.
    Dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon marketlere girdi Tam Boyutta Gör
    3D baskılı vegan somon filetosu, gıda teknolojisi startup'ı Revo Foods aracılığıyla 14 Eylül'de Avusturya süpermarketlerinin raflarında yerini almaya başladı. "THE FILET - Inspired by Salmon" olarak adlandırılan gıda ürünü, ilk 3D baskılı vegan deniz ürünü ve aynı zamanda genel olarak süpermarketlerde satışa sunulacak ilk 3D baskılı ürün olma özelliğini taşıyor.

    Geleneksel balıkçılığa alternatif

    Revo Foods’a göre 3D baskılı balık veya diğer deniz ürünlerinin asıl amacı geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarının yerine daha çevre dostu bir alternatif sunmak. Revo Foods, küresel balık stoklarının yüzde 60'ının aşırı avlandığını bildiriyor. 3D baskı ise balık popülasyonlarına zarar vermeden balık ürünleri yapmak için bir çözüm sunuyor.

    Yosun, deniz yosunu veya diğer bitki bazlı maddeler gerçek balığın dokusunu ve lezzetini taklit etmek için 3D baskılı balıklara sıklıkla dahil ediliyor. Bu bileşenler sorumlu bir şekilde temin edilebilir ve tedarik edilebiliyor. Revo Foods'un yeni ürününün ise filamentli mantarlardan elde edilen bir mikoprotein ile oluşturulduğu belirtiliyor. Bu sağlıklı alternatif, yüksek protein ve Omega-3 içeriği sayesinde vegan balığın "A" Nutriscore derecesi almasını da sağladı.

    Dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon marketlere girdi Tam Boyutta Gör
    3D baskılı balık veya diğer yiyeceklerin öne çıkan temel özelliği ise yiyeceğin özelleştirilebiliyor olması. 3D baskılı balıklar kolesterol oranı düşük, sağlıklı yağ asitleri oranı yüksek ve gerçek balıklarda sıklıkla bulunan kirleticilerden arındırılmış şekilde üretilebiliyor. Bu uyarlanabilirlik, çeşitli beslenme ihtiyaçlarını ve kişisel zevkleri karşılayabilecek balık ürünlerinin üretilmesini de mümkün kılıyor.

    Öte yandan gerçek balığı başarıyla taklit eden doğru doku ve tadı elde etmek, 3D baskılı balık üretiminde hayli zor. İkna edici deniz ürünleri deneyimi geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve araştırmacılar tarifleri ve baskı yöntemlerini optimize etmek için çalışıyor.

    Bu çabalar sonucunda ortaya Revo Foods'un yenilikçi ekstrüzyon süreci çıktı. Bu süreç, balık filetolarının karakteristik "pullanma" özelliğine ve sulu liflerine sahip üretilmiş somon ikamelerinin piyasaya sürülmesine olanak tanıyor. Revo Foods ayrıca 3D-MassFormerTM teknolojisini kullanarak 3D baskılı gıdalar seri üretimin de kapısını araladı.

    Gıda devrimi yaklaşıyor

    Dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon marketlere girdi Tam Boyutta Gör
    Revo Foods CEO'su Robin Simsa, yapmış olduğu açıklamada gıda devrimine gittiklerini ifade ediyor: “3D-MassFormerTM ile birlikte gıdaların tam olarak müşteri ihtiyaçlarına göre üretildiği bir çağa, yaratıcı bir gıda devrimine giriyoruz. Biz sadece vegan bir alternatif yaratmıyoruz; gıdanın geleceğini şekillendiriyoruz.”

    Bu noktadan sonraki süreç ise tüketicilerin tepkilerine göre şekillenecek. İnsanların 3D baskıdan çıkan somon balığını tercih edip etmeyeceğini sadece zaman gösterecek. Tüketim mallarının yanı sıra, 3D baskılı balıklar uzay yolculuğu ve acil gıda malzemeleri gibi alanlarda da kullanılabilir. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, gelecekteki sürdürülebilir gıda çözümlerinde 3D baskı tekniğini daha fazla göreceğiz gibi duruyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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