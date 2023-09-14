Dünyada ilk defa 3D baskılı vegan somon marketlere girdi

Geleneksel balıkçılığa alternatif
Revo Foods’a göre 3D baskılı balık veya diğer deniz ürünlerinin asıl amacı geleneksel balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarının yerine daha çevre dostu bir alternatif sunmak. Revo Foods, küresel balık stoklarının yüzde 60'ının aşırı avlandığını bildiriyor. 3D baskı ise balık popülasyonlarına zarar vermeden balık ürünleri yapmak için bir çözüm sunuyor.
Yosun, deniz yosunu veya diğer bitki bazlı maddeler gerçek balığın dokusunu ve lezzetini taklit etmek için 3D baskılı balıklara sıklıkla dahil ediliyor. Bu bileşenler sorumlu bir şekilde temin edilebilir ve tedarik edilebiliyor. Revo Foods'un yeni ürününün ise filamentli mantarlardan elde edilen bir mikoprotein ile oluşturulduğu belirtiliyor. Bu sağlıklı alternatif, yüksek protein ve Omega-3 içeriği sayesinde vegan balığın "A" Nutriscore derecesi almasını da sağladı.
Öte yandan gerçek balığı başarıyla taklit eden doğru doku ve tadı elde etmek, 3D baskılı balık üretiminde hayli zor. İkna edici deniz ürünleri deneyimi geliştirmek için dünyanın dört bir yanındaki bilim insanları ve araştırmacılar tarifleri ve baskı yöntemlerini optimize etmek için çalışıyor.
Bu çabalar sonucunda ortaya Revo Foods'un yenilikçi ekstrüzyon süreci çıktı. Bu süreç, balık filetolarının karakteristik "pullanma" özelliğine ve sulu liflerine sahip üretilmiş somon ikamelerinin piyasaya sürülmesine olanak tanıyor. Revo Foods ayrıca 3D-MassFormerTM teknolojisini kullanarak 3D baskılı gıdalar seri üretimin de kapısını araladı.
Gıda devrimi yaklaşıyor
Bu noktadan sonraki süreç ise tüketicilerin tepkilerine göre şekillenecek. İnsanların 3D baskıdan çıkan somon balığını tercih edip etmeyeceğini sadece zaman gösterecek. Tüketim mallarının yanı sıra, 3D baskılı balıklar uzay yolculuğu ve acil gıda malzemeleri gibi alanlarda da kullanılabilir. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, gelecekteki sürdürülebilir gıda çözümlerinde 3D baskı tekniğini daha fazla göreceğiz gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.