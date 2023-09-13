Meksika Kongresi’nde 1000 yaşında olan iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi

“Uzaylı cesedi” iddiası yankı uyandırdı
12 Eylül Salı günü, "insan olmayan" bir uzaylı türüne ait olduğu ve en az 1,000 yaşında olduğu söylenen iki ceset ve fosil, Meksika Kongresinde sergilendi. Vitrinli kutularda sergilenen mumyalanmış kalıntıların Peru'nun Cusco kentinden çıkarıldığı iddia edildi. Kalıntıların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak olaydaki isimlere baktığımızda bunun gerçek olmama olasılığının hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
Meksika basınında yer alan haberlere göre, Kongre’de konuşmalara öncülük eden gazeteci ve ufolog Jaime Maussan, mumyalanmış örneklerin "karasal evrimimizin" bir parçası olmadığını ve DNA'larının neredeyse üçte birinin "bilinmediğini" yemin altındayken ifade etti.
Maussan katılımcılara örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ndeki (UNAM) bilim insanları tarafından incelendiğini ve radyokarbon tarihleme yöntemiyle DNA kanıtları elde ettiklerini aktardı. Madenden çıkartıldığı söylenen iki uzaylı cesedinin DNA’sı üzerinden yapılan karşılaştırmalar soncunda bunların en az yüzde 30’unun bilinmediği bulgusuna ulaşılmış.
Oturum sırasında örneklerin röntgenleri de gösterildi. Uzmanlar yeminli ifade vererek cesetlerden birinin içinde "yumurta" olduğunu ve her ikisinde de Osmiyum gibi çok nadir metallerden yapılmış implantları olduğu belirtildi.
Bir başka aldatmaca daha mı?
Eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves, bu yılın başlarında ABD Kongresi'ne tanımlanamayan hava olaylarının ABD ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidi anlatmıştı. Graves, ABD’nin biyolojik uzaylı kalıntıları bulduğunu ifade etmişti. Ancak iddialar ABD tarafından doğrulanmadı.
Öte yandan Meksika’daki olay Graves’in iddialarından daha uç bir noktada yer alıyor. Bununla birlikte Jaime Maussan, 2017 yılında Peru'da bulunan ve daha sonra insan çocukları olduğu anlaşılan beş mumya da dahil olmak üzere, daha sonra çürütülen "uzaylı" keşifleri iddialarıyla gündeme gelmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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