Meksika Kongresi’nde 1000 yaşında olan iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi

Tam Boyutta Gör Temmuz ayında ABD Kongresi, NASA’nın halka açık ilk UFO toplantısından sadece aylar sonra hükümetin UFO'lar hakkında nasıl "önemli bilgiler sakladığını" üç muhbirden dinlemişti. Şimdi de Meksika Kongresi benzer bir etkinlik düzenleyerek -eğer iddialar doğru çıkarsa- insan uygarlığının gelişiminde dönüm noktası sayılabilecek bir olaya imza attı. Meksika Kongresi’nde, bir madenden çıkartıldığı iddia edilen iki “uzaylı cesedi” sergilendi.

“Uzaylı cesedi” iddiası yankı uyandırdı

12 Eylül Salı günü, "insan olmayan" bir uzaylı türüne ait olduğu ve en az 1,000 yaşında olduğu söylenen iki ceset ve fosil, Meksika Kongresinde sergilendi. Vitrinli kutularda sergilenen mumyalanmış kalıntıların Peru'nun Cusco kentinden çıkarıldığı iddia edildi. Kalıntıların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak olaydaki isimlere baktığımızda bunun gerçek olmama olasılığının hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Kongre’de konuşmalara öncülük eden gazeteci ve ufolog Jaime Maussan, mumyalanmış örneklerin "karasal evrimimizin" bir parçası olmadığını ve DNA'larının neredeyse üçte birinin "bilinmediğini" yemin altındayken ifade etti.

Tam Boyutta Gör Halka açık duruşmada Maussan, sözde uzaylı cesetlerini açıklamadan önce ABD'li yetkililere ve Meksika hükümeti üyelerine "UFO'lar ve tanımlanamayan anormal fenomenlerle" ilgili çeşitli videolar gösterdi: "Bu örnekler dünyevi evrimimizin bir parçası değil... Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulunmuşlar ve daha sonra fosilleşmişlerdir."

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Maussan katılımcılara örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ndeki (UNAM) bilim insanları tarafından incelendiğini ve radyokarbon tarihleme yöntemiyle DNA kanıtları elde ettiklerini aktardı. Madenden çıkartıldığı söylenen iki uzaylı cesedinin DNA’sı üzerinden yapılan karşılaştırmalar soncunda bunların en az yüzde 30’unun bilinmediği bulgusuna ulaşılmış.

Oturum sırasında örneklerin röntgenleri de gösterildi. Uzmanlar yeminli ifade vererek cesetlerden birinin içinde "yumurta" olduğunu ve her ikisinde de Osmiyum gibi çok nadir metallerden yapılmış implantları olduğu belirtildi.

Bir başka aldatmaca daha mı?

Eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves, bu yılın başlarında ABD Kongresi'ne tanımlanamayan hava olaylarının ABD ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidi anlatmıştı. Graves, ABD’nin biyolojik uzaylı kalıntıları bulduğunu ifade etmişti. Ancak iddialar ABD tarafından doğrulanmadı.

Öte yandan Meksika’daki olay Graves’in iddialarından daha uç bir noktada yer alıyor. Bununla birlikte Jaime Maussan, 2017 yılında Peru'da bulunan ve daha sonra insan çocukları olduğu anlaşılan beş mumya da dahil olmak üzere, daha sonra çürütülen "uzaylı" keşifleri iddialarıyla gündeme gelmişti.

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Meksika Kongresi’nde iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi