Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meksika Kongresi’nde 1000 yaşında olan iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi

    2023 yılı Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) veya Tanımlanamayan Anormal Olay (AUP) olaylarının yılı oldu. Şimdi ise Meksika, bir madenden iki “uzaylı” cesede çıkardığını iddia ediyor.
    Meksika Kongresi’nde iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Temmuz ayında ABD Kongresi, NASA’nın halka açık ilk UFO toplantısından sadece aylar sonra hükümetin UFO'lar hakkında nasıl "önemli bilgiler sakladığını" üç muhbirden dinlemişti. Şimdi de Meksika Kongresi benzer bir etkinlik düzenleyerek -eğer iddialar doğru çıkarsa- insan uygarlığının gelişiminde dönüm noktası sayılabilecek bir olaya imza attı. Meksika Kongresi’nde, bir madenden çıkartıldığı iddia edilen iki “uzaylı cesedi” sergilendi.

    “Uzaylı cesedi” iddiası yankı uyandırdı

    12 Eylül Salı günü, "insan olmayan" bir uzaylı türüne ait olduğu ve en az 1,000 yaşında olduğu söylenen iki ceset ve fosil, Meksika Kongresinde sergilendi. Vitrinli kutularda sergilenen mumyalanmış kalıntıların Peru'nun Cusco kentinden çıkarıldığı iddia edildi. Kalıntıların gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor ancak olaydaki isimlere baktığımızda bunun gerçek olmama olasılığının hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

    Meksika basınında yer alan haberlere göre, Kongre’de konuşmalara öncülük eden gazeteci ve ufolog Jaime Maussan, mumyalanmış örneklerin "karasal evrimimizin" bir parçası olmadığını ve DNA'larının neredeyse üçte birinin "bilinmediğini" yemin altındayken ifade etti.

    Meksika Kongresi’nde iki “uzaylı” cesedi bulunduğu iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Halka açık duruşmada Maussan, sözde uzaylı cesetlerini açıklamadan önce ABD'li yetkililere ve Meksika hükümeti üyelerine "UFO'lar ve tanımlanamayan anormal fenomenlerle" ilgili çeşitli videolar gösterdi: "Bu örnekler dünyevi evrimimizin bir parçası değil... Bunlar bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulunmuşlar ve daha sonra fosilleşmişlerdir."

    Maussan katılımcılara örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'ndeki (UNAM) bilim insanları tarafından incelendiğini ve radyokarbon tarihleme yöntemiyle DNA kanıtları elde ettiklerini aktardı. Madenden çıkartıldığı söylenen iki uzaylı cesedinin DNA’sı üzerinden yapılan karşılaştırmalar soncunda bunların en az yüzde 30’unun bilinmediği bulgusuna ulaşılmış.

    Oturum sırasında örneklerin röntgenleri de gösterildi. Uzmanlar yeminli ifade vererek cesetlerden birinin içinde "yumurta" olduğunu ve her ikisinde de Osmiyum gibi çok nadir metallerden yapılmış implantları olduğu belirtildi.

    Bir başka aldatmaca daha mı?

    Eski ABD Donanması pilotu Ryan Graves, bu yılın başlarında ABD Kongresi'ne tanımlanamayan hava olaylarının ABD ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidi anlatmıştı. Graves, ABD’nin biyolojik uzaylı kalıntıları bulduğunu ifade etmişti. Ancak iddialar ABD tarafından doğrulanmadı.

    Öte yandan Meksika’daki olay Graves’in iddialarından daha uç bir noktada yer alıyor. Bununla birlikte Jaime Maussan, 2017 yılında Peru'da bulunan ve daha sonra insan çocukları olduğu anlaşılan beş mumya da dahil olmak üzere, daha sonra çürütülen "uzaylı" keşifleri iddialarıyla gündeme gelmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Slifer45 +80 Shiningeagles24 +78 ENTÜRKTEYNMENT +74 MiyopBey +55 MPT-76 +53 Can851 +51 Starrk35 +46 javaprof +45 the_hornet +44 murata42 +42
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    36 Kişi Okuyor (6 Üye, 30 Misafir) 14 Masaüstü 22 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1823 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    meksika, UFO ve
    4 etiket daha uzaylı Jaime Maussan Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı335b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    muğla sıtkı koçman üniversitesi tıp fakültesi yorumlar megagen implant yorumları uykudan bağırarak uyanma dini hap yutamıyorum sevgiliyle yalnız kalınacak yerler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A04e
    Samsung Galaxy A04e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 15
    Lenovo ThinkBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız