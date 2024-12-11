Dünyanın en ağır elektrikli “yol treni” tanıtıldı: 115 ton çekiyor

Yol trenleri de elektrikleniyor
Volvo markalı bir kamyonun dönüştürülmesiyle geliştirilen bu araç, 115 ton ağırlığında iki römorku çekerek büyük bir başarıya imza attı. Bu etkileyici aracın teknik detayları henüz netleşmemiş olsa da Janus Electric’in başarısının ardında, benzersiz bir batarya değişim teknolojisi bulunuyor. Şirket, Class 8 Prime Mover tipi ağır taşıtları elektrikli hale getirerek şarj sürelerini minimuma indiren yenilikçi bir sistem geliştirdi. Bu teknoloji, lojistik sektörü için karbon emisyonlarını azaltırken verimliliği artırma potansiyeline sahip.
Elektrikli yol treni, Batı Avustralya’nın Bunbury bölgesinde bir lityum madeninden limana lityum taşıma görevini üstleniyor. Bu proje, Janus Electric ile Avustralya’nın en büyük lojistik sağlayıcısı Qube arasında 2023 başında başlatılan iş birliğinin bir uzantısı olarak öne çıkıyor.
Janus Electric’in daha önceki projelerinden biri, Güney Avustralya’daki Oz Minerals bakır madeni operasyonlarında kullanılan dünyanın ilk elektrikli üç römorklu yol treniydi. Bu 12 aylık deneme süreci, 165 tona kadar ağırlık taşıyabilen ve tek şarjla 200 ila 400 kilometre menzil sunan bir Janus Electric kamyonunu içeriyordu.
Bu tür yenilikler, taşımacılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine büyük katkı sağlıyor. Janus Electric CEO’su Lex Forsyth, bu gelişmeyi “Taşımacılık endüstrisi için önemli bir kilometre taşı” olarak nitelendiriyorBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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