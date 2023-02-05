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    Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı: Birinci değişmedi

    Forbes'in her yıl düzenlediği Dünyanın En Beğenilen Şirketleri listesinde Apple yine birinci oldu. İşte dünyanın en hayran olunan diğer şirketleri:              
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    dünyanın en değerli şirketleri 2023 Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralaması 2023'te de değişmedi. Apple, 16. kez üst üste dünyanın en beğenilen şirketi oldu. Forbes tarafından derlenen listede Apple’ı Amazon ve Microsoft takip etti.

    Dünyanın en büyük ikinci holding şirketi olarak bilinen Berkshire Hathaway, teknoloji devlerinin arkasından gelen şirket oldu. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olduğu söylenen JP Morgan Chase, beşinci sırada yer aldı.

    Bob Iger’ın iki yıl aradan sonra tekrar başına geçtiği Walt Disney, listede beşinci sırada görülürken, dünyadaki 10 büyük perakendeci arasında olan Costco yedinci sırada yerini aldı. Sekizinci sırada olan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer’ı Google’ın çatı şirketi Alphabet izledi. American Express ilk 10’a girdi.

    Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralaması ilk 100

    1. Apple
    2. Amazon
    3. Microsoft
    4. Berkshire Hathaway
    5. JPMorgan Chase
    6. Walt Disney
    7. Costco Wholesale
    8. Pfizer
    9. Alphabet
    10. American Express
    11. Salesforce
    12. Delta Air Lines
    13. Walmart
    14. Starbucks
    15. Coca-Cola
    16. Marriott International
    17. Nike
    18. FedEx
    19. Goldman Sachs Group
    20. Home Depot
    21. Target
    22. Johnson & Johnson
    23. Southwest Airlines
    24. Procter & Gamble
    25. BlackRock
    26. USAA
    27. Nordstrom
    28. BMW Group
    29. Netflix
    30. 3M
    31. Singapore Airlines
    32. Accenture
    33. CVS Health
    34. PepsiCo
    35. UPS
    36. Toyota Motor
    37. Bank of America
    38. McDonald’s
    39. IBM
    40. Morgan Stanley
    41. Nestlé
    42. Samsung
    43. Danaher
    44. Publix Super Markets
    45. Nvidia
    46. Unilever
    47. Visa
    48. Lockheed Martin
    49. Lowe’s
    50. Charles Schwab
    51. ABB
    52. Abbott Laboratories
    53. Adobe
    54. AMD
    55. AECOM
    56. Aflac
    57. Air France-KLM
    58. Airbus
    59. Alaska Air Group
    60. Alibaba
    61. América Móvil
    62. American Electric Power
    63. AmerisourceBergen
    64. Amgen
    65. Anheuser-Busch InBev
    66. APA
    67. Applied Materials
    68. Aramark
    69. ArcelorMittal
    70. Archer Daniels Midland
    71. Arrow Electronics
    72. AstraZeneca
    73. Asustek Computer
    74. AT&T
    75. Automatic Data Processing
    76. AutoNation
    77. AutoZone
    78. Avery Dennison
    79. Avnet
    80. BAE Systems
    81. Ball
    82. Bank of New York Mellon
    83. Barclays
    84. BASF
    85. Best Buy
    86. BHP Group
    87. Booking Holdings
    88. Booz Allen Hamilton Holding
    89. BorgWarner
    90. Bosch
    91. Boston Scientific
    92. Bristol-Myers Squibb
    93. Broadridge Financial Solutions
    94. Brown-Forman
    95. Bunge Bermuda
    96. C.H. Robinson Worldwide
    97. CACI International
    98. Capital One Financial
    99. Carrier Global
    100. Caterpillar

    Sıralama, yaklaşık 3700 şirket yöneticisi, analist ve yöneticinin katıldığı bir ankete dayanıyor. Bilgisayar sektörünün hakimi olduğu görülen Apple, yenilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet edebilirlik kategorilerinde de birinci oldu.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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