Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı: Birinci değişmedi

Dünyanın en büyük ikinci holding şirketi olarak bilinen Berkshire Hathaway, teknoloji devlerinin arkasından gelen şirket oldu. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olduğu söylenen JP Morgan Chase, beşinci sırada yer aldı.
Bob Iger’ın iki yıl aradan sonra tekrar başına geçtiği Walt Disney, listede beşinci sırada görülürken, dünyadaki 10 büyük perakendeci arasında olan Costco yedinci sırada yerini aldı. Sekizinci sırada olan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer’ı Google’ın çatı şirketi Alphabet izledi. American Express ilk 10’a girdi.
Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralaması ilk 100
- Apple
- Amazon
- Microsoft
- Berkshire Hathaway
- JPMorgan Chase
- Walt Disney
- Costco Wholesale
- Pfizer
- Alphabet
- American Express
- Salesforce
- Delta Air Lines
- Walmart
- Starbucks
- Coca-Cola
- Marriott International
- Nike
- FedEx
- Goldman Sachs Group
- Home Depot
- Target
- Johnson & Johnson
- Southwest Airlines
- Procter & Gamble
- BlackRock
- USAA
- Nordstrom
- BMW Group
- Netflix
- 3M
- Singapore Airlines
- Accenture
- CVS Health
- PepsiCo
- UPS
- Toyota Motor
- Bank of America
- McDonald’s
- IBM
- Morgan Stanley
- Nestlé
- Samsung
- Danaher
- Publix Super Markets
- Nvidia
- Unilever
- Visa
- Lockheed Martin
- Lowe’s
- Charles Schwab
- ABB
- Abbott Laboratories
- Adobe
- AMD
- AECOM
- Aflac
- Air France-KLM
- Airbus
- Alaska Air Group
- Alibaba
- América Móvil
- American Electric Power
- AmerisourceBergen
- Amgen
- Anheuser-Busch InBev
- APA
- Applied Materials
- Aramark
- ArcelorMittal
- Archer Daniels Midland
- Arrow Electronics
- AstraZeneca
- Asustek Computer
- AT&T
- Automatic Data Processing
- AutoNation
- AutoZone
- Avery Dennison
- Avnet
- BAE Systems
- Ball
- Bank of New York Mellon
- Barclays
- BASF
- Best Buy
- BHP Group
- Booking Holdings
- Booz Allen Hamilton Holding
- BorgWarner
- Bosch
- Boston Scientific
- Bristol-Myers Squibb
- Broadridge Financial Solutions
- Brown-Forman
- Bunge Bermuda
- C.H. Robinson Worldwide
- CACI International
- Capital One Financial
- Carrier Global
- Caterpillar
Sıralama, yaklaşık 3700 şirket yöneticisi, analist ve yöneticinin katıldığı bir ankete dayanıyor. Bilgisayar sektörünün hakimi olduğu görülen Apple, yenilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet edebilirlik kategorilerinde de birinci oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?