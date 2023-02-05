Dünyanın en beğenilen şirketleri açıklandı: Birinci değişmedi

Tam Boyutta Gör Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralaması 2023'te de değişmedi. Apple, 16. kez üst üste dünyanın en beğenilen şirketi oldu. Forbes tarafından derlenen listede Apple’ı Amazon ve Microsoft takip etti.

Apple dünyanın en etkili markaları sıralamasında birinci seçildi 1 ay önce eklendi

Dünyanın en büyük ikinci holding şirketi olarak bilinen Berkshire Hathaway, teknoloji devlerinin arkasından gelen şirket oldu. Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olduğu söylenen JP Morgan Chase, beşinci sırada yer aldı.

Bob Iger’ın iki yıl aradan sonra tekrar başına geçtiği Walt Disney, listede beşinci sırada görülürken, dünyadaki 10 büyük perakendeci arasında olan Costco yedinci sırada yerini aldı. Sekizinci sırada olan dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Pfizer’ı Google’ın çatı şirketi Alphabet izledi. American Express ilk 10’a girdi.

Dünyanın en beğenilen şirketleri sıralaması ilk 100

Apple Amazon Microsoft Berkshire Hathaway JPMorgan Chase Walt Disney Costco Wholesale Pfizer Alphabet American Express Salesforce Delta Air Lines Walmart Starbucks Coca-Cola Marriott International Nike FedEx Goldman Sachs Group Home Depot Target Johnson & Johnson Southwest Airlines Procter & Gamble BlackRock USAA Nordstrom BMW Group Netflix 3M Singapore Airlines Accenture CVS Health PepsiCo UPS Toyota Motor Bank of America McDonald’s IBM Morgan Stanley Nestlé Samsung Danaher Publix Super Markets Nvidia Unilever Visa Lockheed Martin Lowe’s Charles Schwab ABB Abbott Laboratories Adobe AMD AECOM Aflac Air France-KLM Airbus Alaska Air Group Alibaba América Móvil American Electric Power AmerisourceBergen Amgen Anheuser-Busch InBev APA Applied Materials Aramark ArcelorMittal Archer Daniels Midland Arrow Electronics AstraZeneca Asustek Computer AT&T Automatic Data Processing AutoNation AutoZone Avery Dennison Avnet BAE Systems Ball Bank of New York Mellon Barclays BASF Best Buy BHP Group Booking Holdings Booz Allen Hamilton Holding BorgWarner Bosch Boston Scientific Bristol-Myers Squibb Broadridge Financial Solutions Brown-Forman Bunge Bermuda C.H. Robinson Worldwide CACI International Capital One Financial Carrier Global Caterpillar

Sıralama, yaklaşık 3700 şirket yöneticisi, analist ve yöneticinin katıldığı bir ankete dayanıyor. Bilgisayar sektörünün hakimi olduğu görülen Apple, yenilik, insan yönetimi, kurumsal varlıkların kullanımı, sosyal sorumluluk, yönetim kalitesi, finansal sağlamlık, uzun vadeli yatırım değeri, ürün ve hizmet kalitesi ve küresel rekabet edebilirlik kategorilerinde de birinci oldu.

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Dünyanın en beğenilen şirketleri belli oldu