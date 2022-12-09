Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak

    Eco Wave Power, Ordu Belediyesi'nin yüzde yüz iştiraki olan OREN Ordu Enerji ile Türkiye'de 77 MW'lık bir dalga enerjisi tesisinin inşası için anlaşma imzaladı.
    Oy Ver
    Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak Tam Boyutta Gör
    Oren Ordu Enerji ile imzalanan anlaşmanın ardından İsrail'in Eco Wave Power (EWP) şirketi Türkiye'nin Karadeniz kıyısında gelmiş geçmiş dünyanın en büyük dalga enerji santralini inşa edecek. Proje, Türkiye’nin şebekeye bağlı ilk dalga enerjisi istasyonu ve tamamlandığında da dünyanın en büyük dalgası enerji santrali olacak.

    Anlaşma kapsamında Ordu Enerji, ilgili pilot veya elektrik santralinin faaliyete geçmesinden itibaren 25 yıl süreyle potansiyel olarak uygun dokuz dalgakıranı Eco Wave Power'a devredecek, Eco Wave Power ise santral(ler)in inşası, devreye alınması ve satışından sorumlu olacak.

    Toplamda 77 MW elektrik kapasitesi sunacak

    Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak Tam Boyutta Gör
    Proje kapsamında ilk olarak 4 MW'a kadar bir pilot istasyondan devreye alınacak ve santralin kapasitesine ilerleyen dönemde 73 MW daha güç eklenecek. Ordu Enerji, projenin farklı aşamalarına kısmen yatırım yapma konusunda hak sahibi olacak. Öte yandan projenin tamamının 150 milyon dolar civarına mal olması bekleniyor.

    Ordu Enerji CEO'su Mustafa Kemal Macit, "bölgede kendi kendine yeten bir şebeke inşa etme hedefiyle Ordu, EWP'yi %100 temiz enerji potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirmek için önemli bir varlık olarak görüyor" dedi.

    Ordu belediyesinin tamamı, denizin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmekten ve denizin sınırsız enerji kaynağını elektrik şebekemize güç sağlamak için kullanmaktan heyecan duyuyor. Bu proje, Ordu Enerji'nin yenilikçi temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaya kararlı olduğunu göstermektedir.

    Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak Tam Boyutta Gör
    EWP CEO'su Inna Braverman şunları söyledi: “Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma… ilk kez Türk dalgalarından temiz elektrik sağlamamıza izin verecek. İddialı sürdürülebilirlik hedefleri ve merkezimize bölgesel yakınlığı ile Türkiye, yenilikçi dalga enerjisi teknolojimizi daha fazla uygulamak ve geliştirmek için ilginç bir yer."

    Netanyahu ile Erdoğan’ın ortak çabası

    İki şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın "İsrail Başbakan adayı Benjamin Netanyahu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 'ilişkilerde yeni bir dönem' kurmayı kabul hedefleyen yakın tarihli bir telefon görüşmesinde Türkiye ve İsrail ilişkileri arasında köprü kurmaya yönelik yenilenmiş bir çabayı yansıttığı" belirtildi.

    EWP’nin çözümü Tel Aviv’de kullanılıyor

    Şu anda ülkenin enerji bakanlığının yatırımıyla İsrail’in Tel Aviv kentinde EWP’nin şebekeye bağlı dalga enerji santrali kullanımda bulunuyor. EWP aynı zamanda Los Angeles Limanı'nda bir pilot kurulumuna başlayacak.

    Dünya hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerken dalga enerjisi önemli bir yer kaplıyor olacak. Ocean Energy Europe, 2050 yılına kadar 100GW kurulu kapasiteye ulaşılacağını ve bunun Avrupa'nın mevcut elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını tahmin ediyor.

    Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-largest-wave-power-plant-in-frame-for-turkey-following-landmark-deal/2-1-1370522 https://www.ecowavepower.com/eco-wave-power-inks-historic-concession-agreement-to-build-77-megawatt-power-station/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    yc#1 +311 TITAN +136 DISTURBED +118 CleanCoders +95 Spider_hip +91 emrekaradag +84 Kimsediil +76 Jack! +72 emrey.55 +68 darkaura +66
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    59 Kişi Okuyor (3 Üye, 56 Misafir) 13 Masaüstü 46 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1121 kez okundu.
    10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    dalga enerjisi, Eco Wave Power ve
    3 etiket daha oren ordu enerji Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili112,2b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı323b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız