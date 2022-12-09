Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak

- Toplamda 77 MW elektrik kapasitesi sunacak
- Netanyahu ile Erdoğan’ın ortak çabası
- EWP’nin çözümü Tel Aviv’de kullanılıyor
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Anlaşma kapsamında Ordu Enerji, ilgili pilot veya elektrik santralinin faaliyete geçmesinden itibaren 25 yıl süreyle potansiyel olarak uygun dokuz dalgakıranı Eco Wave Power'a devredecek, Eco Wave Power ise santral(ler)in inşası, devreye alınması ve satışından sorumlu olacak.
Toplamda 77 MW elektrik kapasitesi sunacak
Ordu Enerji CEO'su Mustafa Kemal Macit, "bölgede kendi kendine yeten bir şebeke inşa etme hedefiyle Ordu, EWP'yi %100 temiz enerji potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirmek için önemli bir varlık olarak görüyor" dedi.
“Ordu belediyesinin tamamı, denizin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmekten ve denizin sınırsız enerji kaynağını elektrik şebekemize güç sağlamak için kullanmaktan heyecan duyuyor. Bu proje, Ordu Enerji'nin yenilikçi temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaya kararlı olduğunu göstermektedir.”
Netanyahu ile Erdoğan’ın ortak çabası
İki şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın "İsrail Başbakan adayı Benjamin Netanyahu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 'ilişkilerde yeni bir dönem' kurmayı kabul hedefleyen yakın tarihli bir telefon görüşmesinde Türkiye ve İsrail ilişkileri arasında köprü kurmaya yönelik yenilenmiş bir çabayı yansıttığı" belirtildi.
EWP’nin çözümü Tel Aviv’de kullanılıyor
Şu anda ülkenin enerji bakanlığının yatırımıyla İsrail’in Tel Aviv kentinde EWP’nin şebekeye bağlı dalga enerji santrali kullanımda bulunuyor. EWP aynı zamanda Los Angeles Limanı'nda bir pilot kurulumuna başlayacak.
Dünya hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerken dalga enerjisi önemli bir yer kaplıyor olacak. Ocean Energy Europe, 2050 yılına kadar 100GW kurulu kapasiteye ulaşılacağını ve bunun Avrupa'nın mevcut elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını tahmin ediyor.Kaynakça https://www.rechargenews.com/energy-transition/worlds-largest-wave-power-plant-in-frame-for-turkey-following-landmark-deal/2-1-1370522 https://www.ecowavepower.com/eco-wave-power-inks-historic-concession-agreement-to-build-77-megawatt-power-station/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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