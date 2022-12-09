Dünyanın en büyük dalga elektrik santrali Ordu’da kurulacak

Tam Boyutta Gör Oren Ordu Enerji ile imzalanan anlaşmanın ardından İsrail'in Eco Wave Power (EWP) şirketi Türkiye'nin Karadeniz kıyısında gelmiş geçmiş dünyanın en büyük dalga enerji santralini inşa edecek. Proje, Türkiye’nin şebekeye bağlı ilk dalga enerjisi istasyonu ve tamamlandığında da dünyanın en büyük dalgası enerji santrali olacak.

Anlaşma kapsamında Ordu Enerji, ilgili pilot veya elektrik santralinin faaliyete geçmesinden itibaren 25 yıl süreyle potansiyel olarak uygun dokuz dalgakıranı Eco Wave Power'a devredecek, Eco Wave Power ise santral(ler)in inşası, devreye alınması ve satışından sorumlu olacak.

Toplamda 77 MW elektrik kapasitesi sunacak

Tam Boyutta Gör Proje kapsamında ilk olarak 4 MW'a kadar bir pilot istasyondan devreye alınacak ve santralin kapasitesine ilerleyen dönemde 73 MW daha güç eklenecek. Ordu Enerji, projenin farklı aşamalarına kısmen yatırım yapma konusunda hak sahibi olacak. Öte yandan projenin tamamının 150 milyon dolar civarına mal olması bekleniyor.

Ordu Enerji CEO'su Mustafa Kemal Macit, "bölgede kendi kendine yeten bir şebeke inşa etme hedefiyle Ordu, EWP'yi %100 temiz enerji potansiyelimizi tam olarak gerçekleştirmek için önemli bir varlık olarak görüyor" dedi.

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“Ordu belediyesinin tamamı, denizin potansiyelini tam olarak gerçekleştirmekten ve denizin sınırsız enerji kaynağını elektrik şebekemize güç sağlamak için kullanmaktan heyecan duyuyor. Bu proje, Ordu Enerji'nin yenilikçi temiz enerji teknolojilerine yatırım yapmaya kararlı olduğunu göstermektedir.”

Tam Boyutta Gör EWP CEO'su Inna Braverman şunları söyledi: “Bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma… ilk kez Türk dalgalarından temiz elektrik sağlamamıza izin verecek. İddialı sürdürülebilirlik hedefleri ve merkezimize bölgesel yakınlığı ile Türkiye, yenilikçi dalga enerjisi teknolojimizi daha fazla uygulamak ve geliştirmek için ilginç bir yer."

Netanyahu ile Erdoğan’ın ortak çabası

İki şirketten yapılan açıklamada, anlaşmanın "İsrail Başbakan adayı Benjamin Netanyahu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında 'ilişkilerde yeni bir dönem' kurmayı kabul hedefleyen yakın tarihli bir telefon görüşmesinde Türkiye ve İsrail ilişkileri arasında köprü kurmaya yönelik yenilenmiş bir çabayı yansıttığı" belirtildi.

EWP’nin çözümü Tel Aviv’de kullanılıyor

Şu anda ülkenin enerji bakanlığının yatırımıyla İsrail’in Tel Aviv kentinde EWP’nin şebekeye bağlı dalga enerji santrali kullanımda bulunuyor. EWP aynı zamanda Los Angeles Limanı'nda bir pilot kurulumuna başlayacak.

Dünya hızla yenilenebilir enerji kaynaklarına dönerken dalga enerjisi önemli bir yer kaplıyor olacak. Ocean Energy Europe, 2050 yılına kadar 100GW kurulu kapasiteye ulaşılacağını ve bunun Avrupa'nın mevcut elektrik ihtiyacının %10'unu karşılayacağını tahmin ediyor.

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