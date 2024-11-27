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    Anlık Bildirim

    Mercedes-Benz, yeni Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu

    Mercedes, tamamen yeni Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu. Yeni Mercedes-Benz uygulaması, kullanıcıların telefona ihtiyaç duymadan araçlarıyla etkileşim kurmalarına olanak tanıyor.
    mercedes-benz apple watch Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz, müşterilerin talebi doğrultusunda yeni Apple Watch uygulamasının kullanıma sunulduğunu duyurdu.

    Yeni Mercedes-Benz uygulaması, sürücülerin Apple Watch üzerinden aracın şarj veya yakıt seviyesini ve tahmini menzilini takip etmelerini, aracı kilitlemelerini ve kilidini açmalarını, camların kapalı olup olmadığını kontrol etmelerini ve park halindeyken yol tarifiyle aracı bulmalarını sağlıyor. Haritalamanın kullanılamadığı alanlar için, kullanıcılara aracın konumuna yönlendiren sanal bir pusula sunuyor.

    Mercedes, Apple Watch uygulamasındaki özelliklerin kullanılabilirliğinin aracın modeline ve donanımına bağlı olarak değişeceğini söylüyor. Yeni uygulamanın 2019 ve daha yeni Mercedes-Benz modelleriyle uyumlu olduğu da belirtiliyor.

    Mercedes-Benz Apple Watch uygulaması özellikleri

    Mercedes Apple Watch uygulaması Tam Boyutta Gör

    • Park edilmiş aracı bulma ve sürücüye yaya rotası navigasyonu
    • Haritalamanın mümkün olmadığı açık alanlarda navigasyon için pusula modu
    • Aracı uzaktan kilitleme ve kilidini açma
    • En önemli bilgilere ve araç durumuna erişme
    • Araç menzili, pil veya yakıt seviyesi gibi bilgileri görüntüleme
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 9 saat önce

    Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)

    R
    ru1ns 6 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 hafta önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 4 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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