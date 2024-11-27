2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Mercedes elektrikli araçlar için yeni fren teknolojisi geliştirdi 2 gün önce eklendi

Yeni Mercedes-Benz uygulaması, sürücülerin Apple Watch üzerinden aracın şarj veya yakıt seviyesini ve tahmini menzilini takip etmelerini, aracı kilitlemelerini ve kilidini açmalarını, camların kapalı olup olmadığını kontrol etmelerini ve park halindeyken yol tarifiyle aracı bulmalarını sağlıyor. Haritalamanın kullanılamadığı alanlar için, kullanıcılara aracın konumuna yönlendiren sanal bir pusula sunuyor.

Mercedes, Apple Watch uygulamasındaki özelliklerin kullanılabilirliğinin aracın modeline ve donanımına bağlı olarak değişeceğini söylüyor. Yeni uygulamanın 2019 ve daha yeni Mercedes-Benz modelleriyle uyumlu olduğu da belirtiliyor.

Mercedes-Benz Apple Watch uygulaması özellikleri

Tam Boyutta Gör

Park edilmiş aracı bulma ve sürücüye yaya rotası navigasyonu

Haritalamanın mümkün olmadığı açık alanlarda navigasyon için pusula modu

Aracı uzaktan kilitleme ve kilidini açma

En önemli bilgilere ve araç durumuna erişme

Araç menzili, pil veya yakıt seviyesi gibi bilgileri görüntüleme

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Mercedes-Benz, yeni Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu