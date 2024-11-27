Mercedes-Benz, yeni Apple Watch uygulamasını kullanıma sundu

Yeni Mercedes-Benz uygulaması, sürücülerin Apple Watch üzerinden aracın şarj veya yakıt seviyesini ve tahmini menzilini takip etmelerini, aracı kilitlemelerini ve kilidini açmalarını, camların kapalı olup olmadığını kontrol etmelerini ve park halindeyken yol tarifiyle aracı bulmalarını sağlıyor. Haritalamanın kullanılamadığı alanlar için, kullanıcılara aracın konumuna yönlendiren sanal bir pusula sunuyor.
Mercedes, Apple Watch uygulamasındaki özelliklerin kullanılabilirliğinin aracın modeline ve donanımına bağlı olarak değişeceğini söylüyor. Yeni uygulamanın 2019 ve daha yeni Mercedes-Benz modelleriyle uyumlu olduğu da belirtiliyor.
Mercedes-Benz Apple Watch uygulaması özellikleri
- Park edilmiş aracı bulma ve sürücüye yaya rotası navigasyonu
- Haritalamanın mümkün olmadığı açık alanlarda navigasyon için pusula modu
- Aracı uzaktan kilitleme ve kilidini açma
- En önemli bilgilere ve araç durumuna erişme
- Araç menzili, pil veya yakıt seviyesi gibi bilgileri görüntüleme
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üfff efsane tabancaaa woow!!!11 (Forum istek görüş bölümünde konu açtım. Gelin destek olun)
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]