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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi

    ABD Virginia’da, dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerji şebekesi hizmete girdi. 3.300 güneş panelinden oluşuyor ve 54 milyon kWh temiz enerji üretecek.     
    Dünyanın en büyük okul güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    ABD Virginia’da, 1,8 MW kapasiteye sahip dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerji şebekesi hizmete girdi. Stafford County kamu okulları ve New York merkezli Madison Energy Infrastructure (MEI) tarafından hayata geçirilen proje, eğitime ek olarak temiz enerjiye geçiş sürecini de hızlandıracak.

    Eğitime entegre oluyor

    Aktarıldığı kadarıyla Washington DC'nin 64 km güneyindeki Stafford County'de hayata geçirilen yeni proje, 3.300 güneş panelinden oluşuyor ve önümüzdeki 25 yıl boyunca okul sisteminin elektrik faturalarından tahmini 2,8 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Ayrıca çatıdaki paneller, 54 milyon kWh temiz enerjiye ek olarak, 41.583 ton karbon dioksit emisyonunu da dengelemeyi hedefliyor. 

    Dünyanın en büyük okul güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi Tam Boyutta Gör
    İlk olarak bu yılın Şubat ayında başlayan proje, öğrencilere güneş enerjisi hakkında eğitim fırsatı da sunacak. Buna göre MEI'nin geliştirdiği Güneş Enerjili Okullar müfredatı kapsamında öğrenciler, çatıdaki güneş panellerinden gelen gerçek zamanlı verileri, enerji ve fen derslerinde öğrenme imkanı bulabilecek. Ayrıca Sanal gerçeklik (VR) eğitim turları ve modüller de bu sürece dahil edilerek yenilenebilir enerji hakkında derinlemesine bilgiler sunulması hedefleniyor.

    Geçtiğimiz ay yapılan bir Generation180 araştırmasına göre, Virginia, okullarda çatı güneş enerji şebekesi kurulumunda ABD’de 9. sırada yer alıyor. Yeni projeyle beraber toplam 180 şebekeye sahip olan eyaletin üretim kapasitesi 55.423 kW’a ulaşmış durumda. Araştırma ayrıca ABD’deki her 9 öğrenciden 1’inin güneş enerjisiyle çalışan bir okulda eğitim aldığını gösteriyor. 2022-2023 yıllarında ise 800'den fazla K-12 okulu yeni güneş enerjisi dizileri ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 saat önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 4 saat önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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