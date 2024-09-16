Dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi

Eğitime entegre oluyor
Aktarıldığı kadarıyla Washington DC'nin 64 km güneyindeki Stafford County'de hayata geçirilen yeni proje, 3.300 güneş panelinden oluşuyor ve önümüzdeki 25 yıl boyunca okul sisteminin elektrik faturalarından tahmini 2,8 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Ayrıca çatıdaki paneller, 54 milyon kWh temiz enerjiye ek olarak, 41.583 ton karbon dioksit emisyonunu da dengelemeyi hedefliyor.
Geçtiğimiz ay yapılan bir Generation180 araştırmasına göre, Virginia, okullarda çatı güneş enerji şebekesi kurulumunda ABD’de 9. sırada yer alıyor. Yeni projeyle beraber toplam 180 şebekeye sahip olan eyaletin üretim kapasitesi 55.423 kW’a ulaşmış durumda. Araştırma ayrıca ABD’deki her 9 öğrenciden 1’inin güneş enerjisiyle çalışan bir okulda eğitim aldığını gösteriyor. 2022-2023 yıllarında ise 800'den fazla K-12 okulu yeni güneş enerjisi dizileri ekledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...