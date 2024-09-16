Dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi

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Tam Boyutta Gör ABD Virginia’da, 1,8 MW kapasiteye sahip dünyanın en büyük okul çatısı güneş enerji şebekesi hizmete girdi. Stafford County kamu okulları ve New York merkezli Madison Energy Infrastructure (MEI) tarafından hayata geçirilen proje, eğitime ek olarak temiz enerjiye geçiş sürecini de hızlandıracak.

Eğitime entegre oluyor

Aktarıldığı kadarıyla Washington DC'nin 64 km güneyindeki Stafford County'de hayata geçirilen yeni proje, 3.300 güneş panelinden oluşuyor ve önümüzdeki 25 yıl boyunca okul sisteminin elektrik faturalarından tahmini 2,8 milyon dolar tasarruf etmesini sağlayacak. Ayrıca çatıdaki paneller, 54 milyon kWh temiz enerjiye ek olarak, 41.583 ton karbon dioksit emisyonunu da dengelemeyi hedefliyor.

Tam Boyutta Gör İlk olarak bu yılın Şubat ayında başlayan proje, öğrencilere güneş enerjisi hakkında eğitim fırsatı da sunacak. Buna göre MEI'nin geliştirdiği Güneş Enerjili Okullar müfredatı kapsamında öğrenciler, çatıdaki güneş panellerinden gelen gerçek zamanlı verileri, enerji ve fen derslerinde öğrenme imkanı bulabilecek. Ayrıca Sanal gerçeklik (VR) eğitim turları ve modüller de bu sürece dahil edilerek yenilenebilir enerji hakkında derinlemesine bilgiler sunulması hedefleniyor.

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Geçtiğimiz ay yapılan bir Generation180 araştırmasına göre, Virginia, okullarda çatı güneş enerji şebekesi kurulumunda ABD’de 9. sırada yer alıyor. Yeni projeyle beraber toplam 180 şebekeye sahip olan eyaletin üretim kapasitesi 55.423 kW’a ulaşmış durumda. Araştırma ayrıca ABD’deki her 9 öğrenciden 1’inin güneş enerjisiyle çalışan bir okulda eğitim aldığını gösteriyor. 2022-2023 yıllarında ise 800'den fazla K-12 okulu yeni güneş enerjisi dizileri ekledi.

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Dünyanın en büyük okul güneş enerjisi şebekesi hizmete girdi