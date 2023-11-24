Dünya rekoru: Sadece 24 saatte 16 MW'lık açık deniz rüzgar türbini kuruldu

Sadece 24 saatte 16 MW açık deniz rüzgar türbini
Goldwind aslında bu rekorlara aşina bir firma. Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda aynı firmanın GWH252-16MW rüzgar türbininin fırtına sırasında üretim rekoru kırdığını sizler aktarmıştık. Türbin, 24 saat içerisinde 384.1 megawatt-saat (170.000 evin enerji ihtiyacı) üretim gerçekleştirmişti. Şimdiki rekor da yine aynı türbinin inşası sırasında geliyor.
Şirket, yapmış olduğu paylaşımda GWH252-16MW türbinini açık denizde sadece 24 saatte kurarak bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. Firma, bunu “uyarımlar yoluyla süreçleri önceden optimize eden stratejiler kullanarak” gerçekleştirdiğini belirtiyor. Anlaşılacağı üzere bu söylemler teknik detaylardan yoksun.
Her halükarda Goldwind, hızlı sürecin inşaat maliyetlerini düşürdüğünü ve bunun tekrar kullanacağı bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu tip türbinlerin hızlı inşa edilebilmesi gelecekteki projelerde açık deniz rüzgâr potansiyelini artırmak için çok büyük önem taşıyor. Bu arada, GWH252-16MW, 252 metre rotor çapına ve yaklaşık 50.000 metrekarelik (7 futbol sahası) süpürme alanına sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.