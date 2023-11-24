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    Dünya rekoru: Sadece 24 saatte 16 MW'lık açık deniz rüzgar türbini kuruldu

    Lojistik faaliyetlerdeki gelişmeler neticesinde rüzgar türbinlerinin kurulum süreleri de ciddi oranda kısaldı. Çinli türbin üreticisi Goldwind, 24 saatte 16 MW'lık açık deniz rüzgar türbini kurdu.
    Sadece 24 saatte 16 MW'lık dev açık deniz rüzgar türbini kuruldu Tam Boyutta Gör
    Rüzgar türbinleri, devasa boyutları nedeniyle özellikle lojistik alanında zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum açık deniz rüzgar türbinlerinde daha da acıtıcı seviyelere çıkabiliyor. Ancak süreçlerdeki gelişmeler sayesinde görünüşe göre türbinlerin kurulumu oldukça hızlanmış durumda. Çinli rüzgar türbini üreticisi Goldwind, kısa bir süre önce devasa büyüklükteki 16 megavatlık (MW) açık deniz rüzgar türbinini sadece 24 saat içinde kurarak yeni bir rekora imza attı.

    Sadece 24 saatte 16 MW açık deniz rüzgar türbini

    Goldwind aslında bu rekorlara aşina bir firma. Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda aynı firmanın GWH252-16MW rüzgar türbininin fırtına sırasında üretim rekoru kırdığını sizler aktarmıştık. Türbin, 24 saat içerisinde 384.1 megawatt-saat (170.000 evin enerji ihtiyacı) üretim gerçekleştirmişti. Şimdiki rekor da yine aynı türbinin inşası sırasında geliyor.

    Şirket, yapmış olduğu paylaşımda GWH252-16MW türbinini açık denizde sadece 24 saatte kurarak bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. Firma, bunu “uyarımlar yoluyla süreçleri önceden optimize eden stratejiler kullanarak” gerçekleştirdiğini belirtiyor. Anlaşılacağı üzere bu söylemler teknik detaylardan yoksun.

    Her halükarda Goldwind, hızlı sürecin inşaat maliyetlerini düşürdüğünü ve bunun tekrar kullanacağı bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu tip türbinlerin hızlı inşa edilebilmesi gelecekteki projelerde açık deniz rüzgâr potansiyelini artırmak için çok büyük önem taşıyor. Bu arada, GWH252-16MW, 252 metre rotor çapına ve yaklaşık 50.000 metrekarelik (7 futbol sahası) süpürme alanına sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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