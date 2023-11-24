Dünya rekoru: Sadece 24 saatte 16 MW'lık açık deniz rüzgar türbini kuruldu

Tam Boyutta Gör Rüzgar türbinleri, devasa boyutları nedeniyle özellikle lojistik alanında zorluklarla karşılaşıyor. Bu durum açık deniz rüzgar türbinlerinde daha da acıtıcı seviyelere çıkabiliyor. Ancak süreçlerdeki gelişmeler sayesinde görünüşe göre türbinlerin kurulumu oldukça hızlanmış durumda. Çinli rüzgar türbini üreticisi Goldwind, kısa bir süre önce devasa büyüklükteki 16 megavatlık (MW) açık deniz rüzgar türbinini sadece 24 saat içinde kurarak yeni bir rekora imza attı.

Sadece 24 saatte 16 MW açık deniz rüzgar türbini

Goldwind aslında bu rekorlara aşina bir firma. Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda aynı firmanın GWH252-16MW rüzgar türbininin fırtına sırasında üretim rekoru kırdığını sizler aktarmıştık. Türbin, 24 saat içerisinde 384.1 megawatt-saat (170.000 evin enerji ihtiyacı) üretim gerçekleştirmişti. Şimdiki rekor da yine aynı türbinin inşası sırasında geliyor.

Şirket, yapmış olduğu paylaşımda GWH252-16MW türbinini açık denizde sadece 24 saatte kurarak bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. Firma, bunu “uyarımlar yoluyla süreçleri önceden optimize eden stratejiler kullanarak” gerçekleştirdiğini belirtiyor. Anlaşılacağı üzere bu söylemler teknik detaylardan yoksun.

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Her halükarda Goldwind, hızlı sürecin inşaat maliyetlerini düşürdüğünü ve bunun tekrar kullanacağı bir yöntem olduğunu söylüyor. Bu tip türbinlerin hızlı inşa edilebilmesi gelecekteki projelerde açık deniz rüzgâr potansiyelini artırmak için çok büyük önem taşıyor. Bu arada, GWH252-16MW, 252 metre rotor çapına ve yaklaşık 50.000 metrekarelik (7 futbol sahası) süpürme alanına sahip.

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Sadece 24 saatte 16 MW'lık dev açık deniz rüzgar türbini kuruldu