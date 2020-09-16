Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de

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18 farklı ülkede 850’dan fazla şubesi bulunan cep telefonu tamir merkezi Cell Phone Repair, Türkiye’de büyümeyi hedefliyor. 2019’dan beri Türkiye’de CPR Teknik adıyla 2 farklı şubede faaliyet gösteren firma önümüzdeki günlerde şube sayısını artıracağını açıkladı. CPR, telefon tamirinin yanı sıra ikinci el telefon alım-satımı da yapıyor. Üstelik yüksek hasarlı ve tamiri mümkün olmayan cihazları da satın alıyor.

CPR, dünyanın en büyük teknik servis zinciri olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki tüm telefon marka modellerinin tamiri yapılabiliyor. CPR’ın ülkemizde Nişantaşı AVM ve Akasya AVM’de şubeleri bulunuyor. Şubeye gitmeden kargoyla veya İstanbul içi kuryeyle servise gönderim ve tamir sonrası teslimat yapılabiliyor.

CPR, diğer teknik servislerden farklı olarak daha hızlı ve garantili tamir hizmeti sunuyor. Parçası stokta ortalama 30-40 dakika arasında tamir edilebiliyor. Firmanın Apple ile orijinal parça anlaşması bulunuyor. Apple Genuine Part Purchaser anlaşması kapsamında Apple cihazlara orijinal veya Apple tarafından kalitesi onaylanmış parçalar takılıyor. Farklı marka cihazlarda kullanılan muadil parçalar ABD’deki CPR test merkezinde test edilerek kalite kontrolünü geçtikten sonra ithal ediliyor. Bu sayede kalitesiz parçalar kullanılmıyor.

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Telefonunuzu CPR servislerinde tamir ettirmek için dilerseniz Nişantaşı AVM ve Akasya AVM’deki şubelere teslim edebilir, dilerseniz İstanbul içinde kuryeyle veya Türkiye genelinde kargoyla teslim edebilirsiniz. Başvuru için https://www.cprteknik.com/ web sayfasını kullanabilirsiniz.

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CPR'ın kurumsal müşterilerinden biri olmak isterseniz bu iletişim adresini kullanabilirsiniz: https://www.cprteknik.com/iletisim/

İsteyen www.cprteknik.com üzerinden veya info@cprteknik.com adresine de mail atarak destek alabiliyor.

CPR, dünyanın en prestijli "franchise" listelerinden biri olan Entrepreneur Franchise 500 tarafından Dünyanın En İyi 24. Franchise Modeli seçildi. 2010'da CPR'ın Amerika'daki şube sayısı 29, Amerika dışındaki şube sayısı 4 iken; 2019'da Amerika'daki şube sayısı 492'ye, Amerika dışındaki şube sayısı ise 73'e yükseldi. Ayrıntılı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Potansiyel franchise yöneticileri için paha biçilemez bir kaynak olarak tanınan Franchise 500, CPR'ı büyüme, finansal güç ve istikrar, marka gücü gibi alanlarda gösterdiği performansı sonucunda dünyanın en iyi 48. franchise şirketi seçti. Bu rapora da buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.cprteknik.com/kategori/teknik-servis/batarya-degisimi/

https://www.cprteknik.com/kategori/teknik-servis/ekran-degisimi/

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