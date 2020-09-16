Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de

    850'den fazla lokasyonda hizmet veren dünyanın en büyük teknik servis zinciri CPR, ülkemizde de 2 şubesiyle faaliyet gösteriyor. Kargoyla Türkiye geneline hizmet veriyor
    1 sa.
    947
    41
    11
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    18 farklı ülkede 850’dan fazla şubesi bulunan cep telefonu tamir merkezi Cell Phone Repair, Türkiye’de büyümeyi hedefliyor. 2019’dan beri Türkiye’de CPR Teknik adıyla 2 farklı şubede faaliyet gösteren firma önümüzdeki günlerde şube sayısını artıracağını açıkladı. CPR, telefon tamirinin yanı sıra ikinci el telefon alım-satımı da yapıyor. Üstelik yüksek hasarlı ve tamiri mümkün olmayan cihazları da satın alıyor.

    CPR, dünyanın en büyük teknik servis zinciri olma özelliği taşıyor. Türkiye’deki tüm telefon marka modellerinin tamiri yapılabiliyor. CPR’ın ülkemizde Nişantaşı AVM ve Akasya AVM’de şubeleri bulunuyor. Şubeye gitmeden kargoyla veya İstanbul içi kuryeyle servise gönderim ve tamir sonrası teslimat yapılabiliyor.

    CPR, diğer teknik servislerden farklı olarak daha hızlı ve garantili tamir hizmeti sunuyor. Parçası stokta ortalama 30-40 dakika  arasında tamir edilebiliyor. Firmanın Apple ile orijinal parça anlaşması bulunuyor. Apple Genuine Part Purchaser anlaşması kapsamında Apple cihazlara orijinal veya Apple tarafından kalitesi onaylanmış parçalar takılıyor. Farklı marka cihazlarda kullanılan muadil parçalar ABD’deki CPR test merkezinde test edilerek kalite kontrolünü geçtikten sonra ithal ediliyor. Bu sayede kalitesiz parçalar kullanılmıyor.

    Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de
    Tam Boyutta Gör

    Telefonunuzu CPR servislerinde tamir ettirmek için dilerseniz Nişantaşı AVM ve Akasya AVM’deki şubelere teslim edebilir, dilerseniz İstanbul içinde kuryeyle veya Türkiye genelinde kargoyla teslim edebilirsiniz. Başvuru için https://www.cprteknik.com/ web sayfasını kullanabilirsiniz.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei’den koronavirüs nedeniyle herkese 3 ay ek garanti

    DH'ye özel indirim

    DH kullanıcılarına özel kampanyayla tamir işleminde 50 TL indirim, aksesuarlarda yüzde 10 indirim, ekran koruycularda yüzde 20 indirim uygulanacak. İndirimden yararlanmak için DonanımHaber indiriminden faydalanmak istediğinizi belirtmeniz yeterli.

    CPR'ın kurumsal müşterilerinden biri olmak isterseniz bu iletişim adresini kullanabilirsiniz: https://www.cprteknik.com/iletisim/

    İsteyen www.cprteknik.com üzerinden veya info@cprteknik.com adresine de mail atarak destek alabiliyor.

    CPR, dünyanın en prestijli "franchise" listelerinden biri olan Entrepreneur Franchise 500 tarafından Dünyanın En İyi 24. Franchise Modeli seçildi. 2010'da CPR'ın Amerika'daki şube sayısı 29, Amerika dışındaki şube sayısı 4 iken; 2019'da Amerika'daki şube sayısı 492'ye, Amerika dışındaki şube sayısı ise 73'e yükseldi. Ayrıntılı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

    Potansiyel franchise yöneticileri için paha biçilemez bir kaynak olarak tanınan Franchise 500, CPR'ı büyüme, finansal güç ve istikrar, marka gücü gibi alanlarda gösterdiği performansı sonucunda dünyanın en iyi 48. franchise şirketi seçti. Bu rapora da buradan ulaşabilirsiniz.

    https://www.cprteknik.com/kategori/teknik-servis/batarya-degisimi/

    https://www.cprteknik.com/kategori/teknik-servis/ekran-degisimi/



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı
    5 sa.
    Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu!
    19 sa.
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 13 dk.
    Yazılımsal sıkıntı olmuş arkadaşlar. Sorunun detayını tam bilmiyorum ancak ekibimiz ilgileniyor. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 23 dk.
    Bildirimler kapalı, kafam rahat
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NeCroMaN (NCR ) 27 dk.
    Bildirimleri kapattım hala geliyor. Nedir bu rezillik?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 18 sn. NeCroMaN
    Ben aylardır burda yazıyorum beğeni atınca oturum kapanıyor diye yazmaktan bıktım. Hatta YouTube video da yükledim gösterdim. Ama boş kimse kaileye almadı. Sil uygulamayı gitsin boşuna yorma kendini
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 44 dk.
    Yav kardeşim en çok bildirim bana mı geldi ne. 64 bildirim ne lan toplu silme olmasa telefonu kıracağım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    polatxp635 (Blue DRagonTR) 1 sa.
    kardeşim netflixten film izliyorum 50 kere bildirim geliyor ne bu ya yeter anladık geldi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dragons4 (can ak) 1 sa.
    Yeter 8 5 kere bildirim geldi bu nedir ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mosley (hasan şahin) 1 sa.
    Yeter be bu kaçıncı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OBOZDEN (Ömer Özden) 1 sa.
    Ben de sinir oldum, ihtiyacım olsa bile kullanmayacağım. Bu ne yaaa😡
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 1 sa.
    55. Bildirimden sonra baktım. Zorla güzellik olmaz. İnadına kullanmayacağım bu servisi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    pimpLORD (Ufuk ) 1 sa.
    50 bildirim geldi yeter !!!!!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    AwJeezRick +560 Murat.Ak +166 encuni +150 lazer__ +130 rookiecod3r +121 Guhong01 +115 mokoko_TR +108 Guaire +100 -BraveHeart- +97 misterrium +78
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Cem300 2. kez +233 2 Skywalkerx ilk kez +165 3 0ldskool ilk kez +158
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    41 Kişi Okuyor (9 Üye, 32 Misafir) 18 Masaüstü 23 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    947 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cell phone repair, cpr ve
    6 etiket daha cpr teknik teknik servis cep telefonu tamiri tamir Mobil Teknolojiler Cep Telefonu Diğer
    Facebook Sayfası251,5b
    Twitter Profili91,3b
    YouTube Kanalı301b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi 58 dk. Turksat 5A uydumuz SpaceX Falcon ile uzaya gidiyor 1 sa. SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de Sonraki AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak 2 sa. Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi! 2 sa. General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil İHA konseptini paylaştı 3 sa. Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 4 sa. RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı 4 sa. Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 4 sa. Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor 5 sa. Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 5 sa. Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 5 sa. Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 6 sa. TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü 6 sa. Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı 7 sa. AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur 8 sa. Nvidia işlemci pazarına giriyor 10 sa. Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu 11 sa. Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı 19 sa. Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu! 21 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 21 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 21 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız