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    Anlık Bildirim

    Vision Pro, Apple'ın şimdiye kadarki en onarılamaz ürünü olabilir

    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro’nun onarımı ortalama bir iPhone veya Mac'ten bile daha zor. Görünüşe göre cihaz, firmanın şimdiye kadarki en onarılamaz ürünü olabilir.
    Vision Pro, Apple'ın şimdiye kadarki en onarılamaz ürünü olabilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, içerisindeki donanım ve yazılım açısından piyasadaki en rafine ürün olsa da benzerlerinin karşılaştığı sorunları taşıyor. Bununla birlikte cihazın tamir noktasında da zorlayıcı olduğu bildiriliyor. Öyle ki, Vision Pro’nun Apple'ın şimdiye kadarki onarımı en zor ürünü olduğu belirtiliyor.

    Vision Pro’nun tamiri oldukça zorlayıcı

    Popüler YouTube kanalı Phone Repair Guru'ya göre Vision Pro biraz pratik yaptıktan sonra herhangi bir zorluk yaşamadan rahatlıkla açılabiliyor. Ancak Apple, üçüncü taraf onarım ekiplerinin veya DIY meraklılarının herhangi bir donanımı değiştirmesini kasıtlı olarak zorlaştırmış gibi görünüyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'daki her bir parça tek tek serileştirilmiş durumda, yani herhangi birini sökebilseniz ve orijinal Apple donanımıyla değiştirseniz bile cihaz çalışmayacaktır. Tam olarak aynı seri muadile ihtiyaç duyuluyor, kaldı ki bunu diğer Apple ürünlerinde de görüyoruz.

    Aşağıdaki videoda cihazın ekranın bir başka Vision Pro ekranıyla değiştirildiği ancak cihazın çalışmadığı aktarılıyor. Aynı şey sensörler ve Persona Display için de geçerli. İlginç bir şekilde, Phone Repair Guru'nun bulguları, Vision Pro'daki hiçbir parçanın yazılım kilitli olmadığını, yani herhangi bir işlevsel sorun olmadan iki ünite arasında değiştirilebileceğini iddia eden iFixit videosuyla çelişiyor.

    iFixit’e göre ekranların iki ünite arasında değiştirilmesiyle ilgili sorun, parça eşleştirme ve serileştirmeden ziyade kalibrasyonla ilgili. Her iki durumda da Vision Pro'nun onarımı imkansız olmasa da oldukça zor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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