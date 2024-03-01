Tam Boyutta Gör Apple’ın ilk karma gerçeklik başlığı Vision Pro, içerisindeki donanım ve yazılım açısından piyasadaki en rafine ürün olsa da benzerlerinin karşılaştığı sorunları taşıyor. Bununla birlikte cihazın tamir noktasında da zorlayıcı olduğu bildiriliyor. Öyle ki, Vision Pro’nun Apple'ın şimdiye kadarki onarımı en zor ürünü olduğu belirtiliyor.

Vision Pro’nun tamiri oldukça zorlayıcı

Popüler YouTube kanalı Phone Repair Guru'ya göre Vision Pro biraz pratik yaptıktan sonra herhangi bir zorluk yaşamadan rahatlıkla açılabiliyor. Ancak Apple, üçüncü taraf onarım ekiplerinin veya DIY meraklılarının herhangi bir donanımı değiştirmesini kasıtlı olarak zorlaştırmış gibi görünüyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'daki her bir parça tek tek serileştirilmiş durumda, yani herhangi birini sökebilseniz ve orijinal Apple donanımıyla değiştirseniz bile cihaz çalışmayacaktır. Tam olarak aynı seri muadile ihtiyaç duyuluyor, kaldı ki bunu diğer Apple ürünlerinde de görüyoruz.

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Aşağıdaki videoda cihazın ekranın bir başka Vision Pro ekranıyla değiştirildiği ancak cihazın çalışmadığı aktarılıyor. Aynı şey sensörler ve Persona Display için de geçerli. İlginç bir şekilde, Phone Repair Guru'nun bulguları, Vision Pro'daki hiçbir parçanın yazılım kilitli olmadığını, yani herhangi bir işlevsel sorun olmadan iki ünite arasında değiştirilebileceğini iddia eden iFixit videosuyla çelişiyor.

iFixit’e göre ekranların iki ünite arasında değiştirilmesiyle ilgili sorun, parça eşleştirme ve serileştirmeden ziyade kalibrasyonla ilgili. Her iki durumda da Vision Pro'nun onarımı imkansız olmasa da oldukça zor.

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Vision Pro, Apple'ın şimdiye kadarki en onarılamaz ürünü olabilir