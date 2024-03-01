Vision Pro, Apple'ın şimdiye kadarki en onarılamaz ürünü olabilir

Vision Pro’nun tamiri oldukça zorlayıcı
Popüler YouTube kanalı Phone Repair Guru'ya göre Vision Pro biraz pratik yaptıktan sonra herhangi bir zorluk yaşamadan rahatlıkla açılabiliyor. Ancak Apple, üçüncü taraf onarım ekiplerinin veya DIY meraklılarının herhangi bir donanımı değiştirmesini kasıtlı olarak zorlaştırmış gibi görünüyor. Aktarılanlara göre Vision Pro'daki her bir parça tek tek serileştirilmiş durumda, yani herhangi birini sökebilseniz ve orijinal Apple donanımıyla değiştirseniz bile cihaz çalışmayacaktır. Tam olarak aynı seri muadile ihtiyaç duyuluyor, kaldı ki bunu diğer Apple ürünlerinde de görüyoruz.
Aşağıdaki videoda cihazın ekranın bir başka Vision Pro ekranıyla değiştirildiği ancak cihazın çalışmadığı aktarılıyor. Aynı şey sensörler ve Persona Display için de geçerli. İlginç bir şekilde, Phone Repair Guru'nun bulguları, Vision Pro'daki hiçbir parçanın yazılım kilitli olmadığını, yani herhangi bir işlevsel sorun olmadan iki ünite arasında değiştirilebileceğini iddia eden iFixit videosuyla çelişiyor.
iFixit’e göre ekranların iki ünite arasında değiştirilmesiyle ilgili sorun, parça eşleştirme ve serileştirmeden ziyade kalibrasyonla ilgili. Her iki durumda da Vision Pro'nun onarımı imkansız olmasa da oldukça zor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.