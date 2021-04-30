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    Dünyanın en büyük uçağı 'Roc' ikinci kez havalandı

    Dünyanın en büyük uçağı 'Roc' ikinci test uçuşunu başarıyla tamamladı. 3 saat 14 dakika boyunca havada kalan devasa uçak 4267 metrelik yüksekliğe ulaşmayı başardı.
    30 Nisan 2021, 18:23 (Güncellendi, 20 dk.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Dünyanın en büyük uçağı 'Roc' ikinci kez havalandı
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    Stratolaunch dünyanın en büyük uçağı Roc'u ikinci kez uçurdu. Yaklaşık iki yıllık aranın ardından tekrar gökyüzünde süzülmeye başlayan Roc'un önümüzdeki yıl itibarıyla resmi görevlerine başlaması bekleniyor.

    Roc'un ikinci test uçuşu Perşembe günü (29 Nisan) ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Mojave Çölü'nde gerçekleşti. Devasa uçak test boyunca tam 3 saat 14 dakika havada kaldı ve maksimum 4267 metre irtifaya ulaştı. Uçağın maksimum hızı ise saatte 320 kilometre olarak ölçüldü.

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    Uçuş denemesinin başarıyla sonuçlandığını ifade eden Stratolaunch COO'su Zachary Krevor,"Uçağın bugünkü performansı nedeniyle inanılmaz memnunuz. Roc'un ilk hipersonik uçağını fırlatmaya bu kadar yaklaşmış olması bizleri inanılmaz heyecanlandırıyor." şeklinde konuştu. 

    Tam 117 metrelik kanat genişliğine sahip olan Roc (eski adıyla Stratolaunch), yaklaşık 250 tonluk taşıma kapasitesine sahip. Devasa uçak, ihtiyaç duyduğu gücü bünyesindeki altı Boeing 747 motorundan alıyor.

    Stratolaunch Roc uçağını aslında havadan yörüngeye roket fırlatmak için tasarlamıştı. Ancak Stratolaunch şirketi 2019'un Ekim ayında bugünkü farklı bir kuruma satıldı. Şirketin yeni sahipleriyse Roc uçağı için bambaşka bir plana sahip. Stratolaunch'un yeni hedefi Roc üzerinden roket-güçlü hipersonik araçlar fırlatmak olacak.

    Stratolaunch şu anda Roc ile birlikte Talon-A isimli hipersonik aracının da geliştirme sürecinde bulunuyor. 3,4 metrelik kanat genişliğine ve 28 metrelik uzunluğa sahip olacağı belirtilen Talon-A'nın Mach 5-Mach 7 hızlarına (6,125–8,575 km/saat) ulaşabileceği söyleniyor. Stratolaunch'un hedefi ise 2022'de Talon-A'yı Roc üzerinden fırlatmak olacak.



    https://www.space.com/stratolaunch-worlds-largest-airplane-roc-2nd-test-flight
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    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 8 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 16 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    celeroni (Cengiz Aytekin) 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Devasa bir uçak, üzerinden yapılacak olan fırlatma testlerini görmek için sabırsızlanıyorum.. ya hüsran ya da mucize olacak.
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