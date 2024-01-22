Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu

    İngiltere'nin Dragonfire lazer silahı ilk hava hedeflerini başarılı bir atışla vurdu. İngiliz Savunma Bakanlığı’na göre DragonFire, önümüzdeki beş yıl içinde envantere girecek.
    İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu Tam Boyutta Gör
    Gerçek dünyada yaşanan son olaylar modern savaş alanında lazer silahlarının kesin bir kullanım alanı olduğunu gösteriyor. Modern füzeler Ukrayna, İsrail ve Kızıldeniz'de görüldüğü gibi havadan gelen tehditleri büyük bir etkinlikle bertaraf edebilirken, her biri milyonlarca dolara mal olan sınırlı sayıdaki füze stokunun sadece binlerce dolara mal olan insansız hava araçları ve roketleri yok etmek için kullanılmasında bariz bir sorun var. Bu nedenle son derece uygun maliyetli lazer silahların önemi giderek artıyor. Bu bağlamda İngiltere, Dragonfire yüksek güçlü lazer silahını ilk kez hava hedeflerine karşı ateşledi.

    İngiltere, lazer silahıyla hedefini vurdu

    İngiliz Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, DragonFire lazeriyle yüksek güçlü bir atış kullanarak ilk kez bir hava hedefini imha ettiğini duyurdu. Doğrudan enerji silahıyla yapılan deneme, sistemin muhtemelen beş yıl içinde konuşlandırılmasına yönelik önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

    İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu Tam Boyutta Gör
    Bu tür silahları hızlı bir şekilde sahaya sürme çabaları kısmen Ukrayna'da ve pahalı hava savunma füzelerinin ucuz ama etkili insansız hava araçlarına karşı kullanıldığı Kızıldeniz yakınlarındaki çatışmalardan kaynaklanıyor. Bakanlık, lazerin işletme maliyetinin tipik olarak atış başına 10 sterlinden (13 dolar) daha az olduğunu belirtiyor.

    İngiliz hükümeti Dragonfire hakkında fazla bir şey söylemiyor, ancak bazı hususlar hakkında bilgi sahibiyiz. İngiliz tasarımı bir ışın birleştirme sistemine bağlı katkılı cam fiber demetlerine dayanan 50 kW aralığında bir katı hal lazer silahı olarak kategorize ediliyor ve halen "çok gizli" oalrak listeleniyor. Bir tarete monte edilmiş olan silahta ayrıca bir elektro-optik kamera ile hedef tespiti ve ışın odaklaması için ikincil bir lazer bulunmakta.

    Projenin ve teknolojinin gizli tutulmasından dolayı Dragonfire'ın menzili de bilinmiyor. Bununa birlikte sistemin bir kilometre mesafeden 1 sterlinlik madeni parayı vurabilecek hassasiyete sahip olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanlığı için Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuarı (Dstl) liderliğindeki bir ekip tarafından 100 milyon Sterlin (127 milyon doları) maliyetle geliştirilmekte olan silah, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Donanması'nda kullanılacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    salihsakix 1 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 6 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tkgs kanal listesi benzinli aracım çok yakmaya başladı ford kuga kronik sorunlar citroen saxo 1.5 dizel cif ile araba çizik giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız