İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu

Tam Boyutta Gör Gerçek dünyada yaşanan son olaylar modern savaş alanında lazer silahlarının kesin bir kullanım alanı olduğunu gösteriyor. Modern füzeler Ukrayna, İsrail ve Kızıldeniz'de görüldüğü gibi havadan gelen tehditleri büyük bir etkinlikle bertaraf edebilirken, her biri milyonlarca dolara mal olan sınırlı sayıdaki füze stokunun sadece binlerce dolara mal olan insansız hava araçları ve roketleri yok etmek için kullanılmasında bariz bir sorun var. Bu nedenle son derece uygun maliyetli lazer silahların önemi giderek artıyor. Bu bağlamda İngiltere, Dragonfire yüksek güçlü lazer silahını ilk kez hava hedeflerine karşı ateşledi.

İngiltere, lazer silahıyla hedefini vurdu

İngiliz Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, DragonFire lazeriyle yüksek güçlü bir atış kullanarak ilk kez bir hava hedefini imha ettiğini duyurdu. Doğrudan enerji silahıyla yapılan deneme, sistemin muhtemelen beş yıl içinde konuşlandırılmasına yönelik önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Tam Boyutta Gör Bu tür silahları hızlı bir şekilde sahaya sürme çabaları kısmen Ukrayna'da ve pahalı hava savunma füzelerinin ucuz ama etkili insansız hava araçlarına karşı kullanıldığı Kızıldeniz yakınlarındaki çatışmalardan kaynaklanıyor. Bakanlık, lazerin işletme maliyetinin tipik olarak atış başına 10 sterlinden (13 dolar) daha az olduğunu belirtiyor.

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İngiliz hükümeti Dragonfire hakkında fazla bir şey söylemiyor, ancak bazı hususlar hakkında bilgi sahibiyiz. İngiliz tasarımı bir ışın birleştirme sistemine bağlı katkılı cam fiber demetlerine dayanan 50 kW aralığında bir katı hal lazer silahı olarak kategorize ediliyor ve halen "çok gizli" oalrak listeleniyor. Bir tarete monte edilmiş olan silahta ayrıca bir elektro-optik kamera ile hedef tespiti ve ışın odaklaması için ikincil bir lazer bulunmakta.

Projenin ve teknolojinin gizli tutulmasından dolayı Dragonfire'ın menzili de bilinmiyor. Bununa birlikte sistemin bir kilometre mesafeden 1 sterlinlik madeni parayı vurabilecek hassasiyete sahip olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanlığı için Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuarı (Dstl) liderliğindeki bir ekip tarafından 100 milyon Sterlin (127 milyon doları) maliyetle geliştirilmekte olan silah, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Donanması'nda kullanılacak.

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İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu