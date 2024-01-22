İngiltere, Dragonfire lazer silahıyla ilk hava hedefi vurdu

İngiltere, lazer silahıyla hedefini vurdu
İngiliz Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada, DragonFire lazeriyle yüksek güçlü bir atış kullanarak ilk kez bir hava hedefini imha ettiğini duyurdu. Doğrudan enerji silahıyla yapılan deneme, sistemin muhtemelen beş yıl içinde konuşlandırılmasına yönelik önemli bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor.
İngiliz hükümeti Dragonfire hakkında fazla bir şey söylemiyor, ancak bazı hususlar hakkında bilgi sahibiyiz. İngiliz tasarımı bir ışın birleştirme sistemine bağlı katkılı cam fiber demetlerine dayanan 50 kW aralığında bir katı hal lazer silahı olarak kategorize ediliyor ve halen "çok gizli" oalrak listeleniyor. Bir tarete monte edilmiş olan silahta ayrıca bir elektro-optik kamera ile hedef tespiti ve ışın odaklaması için ikincil bir lazer bulunmakta.
Projenin ve teknolojinin gizli tutulmasından dolayı Dragonfire'ın menzili de bilinmiyor. Bununa birlikte sistemin bir kilometre mesafeden 1 sterlinlik madeni parayı vurabilecek hassasiyete sahip olduğu belirtiliyor. Savunma Bakanlığı için Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuarı (Dstl) liderliğindeki bir ekip tarafından 100 milyon Sterlin (127 milyon doları) maliyetle geliştirilmekte olan silah, İngiliz Ordusu ve Kraliyet Donanması'nda kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.