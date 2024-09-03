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    Yapay zeka projelerinin üçte biri hüsranla sonuçlanacak

    Araştırma şirketi Garter tarafından yayınlanan yeni bir çalışmaya göre tüm üretken yapay zeka projelerinin üçte biri terk edilecek. Bunun en büyük nedeni olarak ise maliyetler gösteriliyor.
    Yapay zeka projelerinin üçte biri hüsranla sonuçlanacak Tam Boyutta Gör
    Son dönemde büyük ilgi gören üretken yapay zeka (Gen AI) projeleri, yüksek maliyetler ve beklenen getirilerin sağlanamaması nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Araştırma şirketi Gartner'ın yayınladığı son rapora göre, 2025 yılına kadar Gen AI projelerinin en az üçte biri, kavramsal ispat aşamasından sonra terk edilecek.

    Maliyetler projeleri zorluyor

    Gartner'ın seçkin analisti Rita Sallam, projelerin terk edilmesinin en büyük nedenlerinden birinin yüksek ön yatırım maliyetleri olduğunu belirtiyor. Şirketler, Gen AI projelerinin değeri konusunda zorlanırken, üst düzey yöneticiler yatırımların geri dönüşünü hızla görmek istiyor. Ancak projelerin genişleyen kapsamı, geliştirme ve dağıtım maliyetlerinin artmasına neden oluyor.

    Yapay zeka projelerinin üçte biri hüsranla sonuçlanacak Tam Boyutta Gör
    Gartner raporuna göre, Gen AI projelerinin maliyetleri oldukça geniş bir yelpazede değişiklik gösteriyor. En düşük seviyede, bir Gen AI API kullanımı için şirketler 100.000 ila 200.000 dolar arasında bir başlangıç yatırımı yaparken, kullanıcı başına yıllık ek maliyetler 550 dolara kadar çıkabiliyor. Öte yandan, sıfırdan özel yapay zeka modelleri oluşturmak veya "temel" AI modellerini ince ayar yapmak için harcanan miktar ise 5 milyon ila 20 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca, kullanıcı başına yıllık maliyetler 8.000 ila 21.000 dolar arasında olabiliyor.

    Maliyetlerin yanı sıra, Gartner, yetersiz risk kontrolü ve kötü veri yönetimi gibi faktörlerin de Gen AI projelerinin başarısızlığa uğramasına neden olabileceğini vurguluyor.

    Gartner’ın araştırması, her ne kadar önemli zorluklar bulgulasa da, bazı şirketlerin üretken yapay zeka teknolojisinden fayda sağlamaya başladığını gösteriyor. Bu faydalar arasında gelir artışı, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı yer alıyor. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen Gartner, bu faydaların ölçülmesinin zor olabileceği konusunda uyarıyor.

    Üretken yapay zeka projelerinin başarıya ulaşması, anında geri dönüş beklemek yerine, gelecekteki dolaylı finansal yatırımlara daha fazla tolerans göstermeyi gerektiriyor. Bu durum, birçok CFO'nun bugün yatırım yapıp gelecekteki dolaylı değeri beklemekte isteksiz olması nedeniyle, yatırım dağılımının stratejik sonuçlardan ziyade taktiksel sonuçlara yönelmesine neden olabiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 4 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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