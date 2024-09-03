Yapay zeka projelerinin üçte biri hüsranla sonuçlanacak

Maliyetler projeleri zorluyor
Gartner'ın seçkin analisti Rita Sallam, projelerin terk edilmesinin en büyük nedenlerinden birinin yüksek ön yatırım maliyetleri olduğunu belirtiyor. Şirketler, Gen AI projelerinin değeri konusunda zorlanırken, üst düzey yöneticiler yatırımların geri dönüşünü hızla görmek istiyor. Ancak projelerin genişleyen kapsamı, geliştirme ve dağıtım maliyetlerinin artmasına neden oluyor.
Maliyetlerin yanı sıra, Gartner, yetersiz risk kontrolü ve kötü veri yönetimi gibi faktörlerin de Gen AI projelerinin başarısızlığa uğramasına neden olabileceğini vurguluyor.
Gartner’ın araştırması, her ne kadar önemli zorluklar bulgulasa da, bazı şirketlerin üretken yapay zeka teknolojisinden fayda sağlamaya başladığını gösteriyor. Bu faydalar arasında gelir artışı, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı yer alıyor. Ancak bu olumlu gelişmelere rağmen Gartner, bu faydaların ölçülmesinin zor olabileceği konusunda uyarıyor.
Üretken yapay zeka projelerinin başarıya ulaşması, anında geri dönüş beklemek yerine, gelecekteki dolaylı finansal yatırımlara daha fazla tolerans göstermeyi gerektiriyor. Bu durum, birçok CFO'nun bugün yatırım yapıp gelecekteki dolaylı değeri beklemekte isteksiz olması nedeniyle, yatırım dağılımının stratejik sonuçlardan ziyade taktiksel sonuçlara yönelmesine neden olabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.