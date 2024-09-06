Oxford PV, %20 daha verimli tandem güneş panellerini ticarileştiren ilk şirket oldu

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Tam Boyutta Gör Oxford Üniversitesi'nin yan kuruluşu olan Oxford PV, standart silikon panellerden %20 daha fazla enerji üreten tandem (ikili) güneş panellerinin dünyadaki ilk ticari satışını gerçekleştirdi.

Oxford PV'nin tescilli silikon üzeri perovskit güneş hücrelerinden oluşan 72 hücreli paneller, açıklanmayan bir ABD'li müşteri tarafından şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santralinde kullanılacak. %24,5 modül verimliliğiyle, klasik silikon panellerin çok üzerinde verimliliğine sahip paneller, aynı alanda daha fazla elektrik üretilmesini sağlayarak maliyeti düşürüyor, aynı zamanda arazinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

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Haziran ayında %26,9 verimlilikle dünya rekoru kırdı

Oxford PV, bunun dünya çapında perovskit tandem güneş panelinin ilk ticari kullanımı olduğunu söylüyor. Tandem güneş panelleri üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, Haziran ayında %26,9 verimliliğe ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.

Oxford PV'nin CEO'su David Ward konuyla ilgili şunları söyledi: "Perovskit modüllerinin artık ekonomik olarak uygulanabilir olması enerji sektörü için büyük bir atılımdır. Yüksek verimli teknolojiler güneş enerjisi sektörünün geleceğine hükmedecek ve bu gelecek başladı. PV sektöründeki yenilikler, ulaşımı, binaları ve endüstriyi çok daha hızlı bir şekilde elektriklendirmek ve karbondan arındırmak için hayati önem taşıyor."

İngiltere merkezli güneş teknolojisi geliştiricisi Yarnton, Oxford'un yüksek verimli tandem güneş hücrelerini Almanya'nın Brandenburg an der Havel şehrindeki 100 MW kapasiteli fabrikasında üretiyor. Oxford PV, bundan sonra fabrikadaki üretimi daha fazla şebeke ölçeğinde kurulumlara, özel ürünlere ve pilot konut uygulamalarına tahsis edeceğini söylüyor. Şirket, gelecekte yüksek hacimli bir fabrikada üretimi gigawatt ölçeğine çıkarmayı hedefliyor.

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Tandem güneş paneli nedir, avantajları nelerdir?

Çeşitli kimyasal bileşiklerden oluşan perovskit kristallerini kullanarak güneşten enerjinin üretildiği perovskit paneller, teorik olarak silikon panellerden daha yüksek verimliliğe sahip olmanın yanında, üretiminin ucuz olması sebebiyle son dönemde popülerlik kazandı. Ancak, güneş ve ısı gibi faktörlerden çabuk etkilenen bu paneller kısa ömürleri nedeniyle henüz ticari kullanıma geçemedi.

Bunun yerine araştırmacılar, klasik silikon panellerin üzerine perovskit panelleri entegre ederek tandem paneller oluşturdular. Perovskit tabaka güneşten gelen mavi rengin enerjisini alırken, alttaki silikon ise daha çok kırmızı rengin enerjisinden faydalandığı için iki panelin avantajları birleştirilerek daha yüksek verim elde ediliyor.

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