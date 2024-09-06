Oxford PV, %20 daha verimli tandem güneş panellerini ticarileştiren ilk şirket oldu

- Haziran ayında %26,9 verimlilikle dünya rekoru kırdı
- Tandem güneş paneli nedir, avantajları nelerdir?
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Oxford PV'nin tescilli silikon üzeri perovskit güneş hücrelerinden oluşan 72 hücreli paneller, açıklanmayan bir ABD'li müşteri tarafından şebeke ölçeğinde güneş enerjisi santralinde kullanılacak. %24,5 modül verimliliğiyle, klasik silikon panellerin çok üzerinde verimliliğine sahip paneller, aynı alanda daha fazla elektrik üretilmesini sağlayarak maliyeti düşürüyor, aynı zamanda arazinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor.
Haziran ayında %26,9 verimlilikle dünya rekoru kırdı
Oxford PV, bunun dünya çapında perovskit tandem güneş panelinin ilk ticari kullanımı olduğunu söylüyor. Tandem güneş panelleri üzerinde çalışmalarını sürdüren şirket, Haziran ayında %26,9 verimliliğe ulaşarak dünya rekoru kırmıştı.
Oxford PV'nin CEO'su David Ward konuyla ilgili şunları söyledi: "Perovskit modüllerinin artık ekonomik olarak uygulanabilir olması enerji sektörü için büyük bir atılımdır. Yüksek verimli teknolojiler güneş enerjisi sektörünün geleceğine hükmedecek ve bu gelecek başladı. PV sektöründeki yenilikler, ulaşımı, binaları ve endüstriyi çok daha hızlı bir şekilde elektriklendirmek ve karbondan arındırmak için hayati önem taşıyor."
İngiltere merkezli güneş teknolojisi geliştiricisi Yarnton, Oxford'un yüksek verimli tandem güneş hücrelerini Almanya'nın Brandenburg an der Havel şehrindeki 100 MW kapasiteli fabrikasında üretiyor. Oxford PV, bundan sonra fabrikadaki üretimi daha fazla şebeke ölçeğinde kurulumlara, özel ürünlere ve pilot konut uygulamalarına tahsis edeceğini söylüyor. Şirket, gelecekte yüksek hacimli bir fabrikada üretimi gigawatt ölçeğine çıkarmayı hedefliyor.
Tandem güneş paneli nedir, avantajları nelerdir?
Çeşitli kimyasal bileşiklerden oluşan perovskit kristallerini kullanarak güneşten enerjinin üretildiği perovskit paneller, teorik olarak silikon panellerden daha yüksek verimliliğe sahip olmanın yanında, üretiminin ucuz olması sebebiyle son dönemde popülerlik kazandı. Ancak, güneş ve ısı gibi faktörlerden çabuk etkilenen bu paneller kısa ömürleri nedeniyle henüz ticari kullanıma geçemedi.
Bunun yerine araştırmacılar, klasik silikon panellerin üzerine perovskit panelleri entegre ederek tandem paneller oluşturdular. Perovskit tabaka güneşten gelen mavi rengin enerjisini alırken, alttaki silikon ise daha çok kırmızı rengin enerjisinden faydalandığı için iki panelin avantajları birleştirilerek daha yüksek verim elde ediliyor.Kaynakça https://www.oxfordpv.com/news/20-more-powerful-tandem-solar-panels-enter-commercial-use-first-time-us https://electrek.co/2024/09/05/oxford-commercializes-its-20-more-powerful-solar-panels-in-the-us/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.