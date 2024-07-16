Samsung, One UI 7 ile büyük tasarım değişiklikleri sunabilir

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'in iddiasına göre Samsung, One UI 7.0 ile yepyeni bir arayüz tasarımı sunacak. Kullanıcı, One UI 7'nin One UI tarihinde en çok değişimin yaşandığı sürüm olacağını iddia ediyor. Görünüşe göre Samsung, yeni sürümde simge tasarımlarını da değiştirecek. Daha önce ortaya çıkan bir haber, şirketin One UI 7.0 ile birlikte dikey bir uygulama çekmecesi sunabileceğini iddia ediyordu.
One UI 7.0 ne zaman duyurulacak ve yayınlanacak?
Samsung, önümüzdeki iki ay içinde Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 beta programını başlatabilir. Daha sonra da beta programını Galaxy S23 serisi gibi eski üst düzey telefonları kapsayacak şekilde genişletebilir. One UI 7.0'nin 3 Ekim 2024'teki Samsung Geliştirici Konferansı 2024'te resmi olarak duyurulması bekleniyor. Samsung'un geçmiş performansı dikkate alınacak olursa, One UI 7.0'ın kararlı sürümü bu yılın Ekim veya Kasım aylarında yayınlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.