Samsung, One UI 7 ile büyük tasarım değişiklikleri sunabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, son üç yılda One UI'da çok fazla değişiklik yapmadı. One UI 6.0 ile tasarımsal olarak getirirlen en büyük değişiklik, kısayolların yer aldığı hızlı panelde gerçekleşmişti. Ancak, bu yıl şirketin One UI 7.0 güncellemesiyle büyük tasarım değişiklikleri getirmesi bekleniyor.

Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Ice Universe'in iddiasına göre Samsung, One UI 7.0 ile yepyeni bir arayüz tasarımı sunacak. Kullanıcı, One UI 7'nin One UI tarihinde en çok değişimin yaşandığı sürüm olacağını iddia ediyor. Görünüşe göre Samsung, yeni sürümde simge tasarımlarını da değiştirecek. Daha önce ortaya çıkan bir haber, şirketin One UI 7.0 ile birlikte dikey bir uygulama çekmecesi sunabileceğini iddia ediyordu.

One UI 7.0 ne zaman duyurulacak ve yayınlanacak?

Samsung, önümüzdeki iki ay içinde Galaxy S24 serisi için One UI 7.0 beta programını başlatabilir. Daha sonra da beta programını Galaxy S23 serisi gibi eski üst düzey telefonları kapsayacak şekilde genişletebilir. One UI 7.0'nin 3 Ekim 2024'teki Samsung Geliştirici Konferansı 2024'te resmi olarak duyurulması bekleniyor. Samsung'un geçmiş performansı dikkate alınacak olursa, One UI 7.0'ın kararlı sürümü bu yılın Ekim veya Kasım aylarında yayınlanabilir.

