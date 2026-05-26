Honor 600 Super Edition tanıtıldı: iPhone Air'den ilham alan tasarım

Honor 600 Super Edition neler sunuyor?
Honor 600 Super Edition da Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle geliyor. Qualcomm’un bu işlemcisi, beş ARM Cortex-A720 performans çekirdeği ve üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip
6.57 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. Panel, 2.728 x 1.264 piksel çözünürlük ve 8.000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Honor’un söylediğine göre, ekran çerçeveleri 0.98 mm ancak bu boyut muhtemelen sadece siyah çerçeveyi belirtiyor, metal çerçeveyi değil.
Honor 600 Super Edition, 50 megapiksel f/2.0 özçekim kamerası, 200 MP f/1.9 ana kamera ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Çift SIM yuvası, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC çipi, diğer özellikleri arasında.
Honor 600 Super Edition fiyatı ne kadar?
Honor 600 Super Edition, Çin’de 3299 yuan (485 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. 512GB depolama alanlı model, 3699 yuan (544 dolar) fiyat etiketine sahip. Kutudan şarj adaptörü ve koruyucu kılıf da çıkıyor.
Honor 600 Super Edition özellikleri
- Ekran: 6.57 inç, 2728x1264, 120Hz, 8000 nit, OLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB / 512GB
- Yazılım: Android 16, MagicOS 10.0
- Arka kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
- Ön kamera: 50MP f/2.0
- Diğer: Ekran içi optik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri
- Boyut ve ağırlık: 156 x 74.7 x 7.95 mm; 201 g
- Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.4, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC, USB Type-C 2.0, NFC
- Batarya: 8600mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.