    Honor 600 Super Edition tanıtıldı: iPhone Air'den ilham alan tasarım

    Honor 600 ve Honor 600 Pro'nun Türkiye'de de satışa sunulmasından birkaç hafta sonra Honor, Çin'de yeni bir model tanıttı: Honor 600 Super Edition.              

    Honor 600 serisi Çin’de yeni tasarımla tanıtıldı ve seriye yeni bir model eklendi: Honor 600 Super Edition. Hızlı Snapdragon 7. Nesil 4 işlemci, devasa 8.600 mAh batarya ve 200 megapiksel ana kamerasıyla Honor 600 SE, güçlü fiyat performans telefonları arasına katıldı.

    Honor 600 Super Edition neler sunuyor?

    Honor Super Edition modelinde iki önemli değişiklik söz konusu. Birincisi, kamera modülü önemli ölçüde daraltılarak iPhone 17 Pro'dan ziyade iPhone Air'e daha çok benzetildi. İkincisi, pil kapasitesi 7.000 mAh'den 8.600 mAh'ye çıkarıldı ancak 80 watt şarj hızı korunuyor.

    Honor 600 Super Edition da Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle geliyor. Qualcomm’un bu işlemcisi, beş ARM Cortex-A720 performans çekirdeği ve üç Cortex-A520 verimlilik çekirdeğine sahip

    6.57 inç AMOLED ekrana bakıyoruz. Panel, 2.728 x 1.264 piksel çözünürlük ve 8.000 nite kadar parlaklık sağlıyor. Honor’un söylediğine göre, ekran çerçeveleri 0.98 mm ancak bu boyut muhtemelen sadece siyah çerçeveyi belirtiyor, metal çerçeveyi değil.

    Honor 600 Super Edition, 50 megapiksel f/2.0 özçekim kamerası, 200 MP f/1.9 ana kamera ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açılı kamera ile donatılmış. Çift SIM yuvası, parmak izi sensörü, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC çipi, diğer özellikleri arasında.

    Honor 600 Super Edition fiyatı ne kadar?

    Honor 600 Super Edition, Çin’de 3299 yuan (485 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu. Bu fiyatlandırma 12 GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. 512GB depolama alanlı model, 3699 yuan (544 dolar) fiyat etiketine sahip. Kutudan şarj adaptörü ve koruyucu kılıf da çıkıyor.

    Honor 600 Super Edition özellikleri

    • Ekran: 6.57 inç, 2728x1264, 120Hz, 8000 nit, OLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB / 512GB
    • Yazılım: Android 16, MagicOS 10.0
    • Arka kamera: 200MP f/1.9 (birincil) + 12MP f/2.2 (ultra geniş açılı)
    • Ön kamera: 50MP f/2.0
    • Diğer: Ekran içi optik parmak izi sensörü, Kızılötesi sensör, USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, IP68, IP69 ve IP69K derecelendirmeleri
    • Boyut ve ağırlık: 156 x 74.7 x 7.95 mm; 201 g
    • Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.4, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC, USB Type-C 2.0, NFC
    • Batarya: 8600mAh, 80W SuperCharge hızlı şarj
