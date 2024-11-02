Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    TSMC yeni döküm makinesi için 350 milyon dolar ödeyecek

    Hollandalı ASML tarafından ileri seviyede yonga dökümü yapan firmalar için geliştirilen ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi, fiyatıyla rekorlar kitabına girebilir.
    TSMC Tam Boyutta Gör
    Yonga teknolojileri geliştikçe bilişim sistemlerinin performansı ve enerji verimliliği de aynı ölçüde gelişim gösteriyor. Bugün yonga teknolojileri bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Özellikle yapay zekâ fırtınası bu savaşı ciddi biçimde körüklüyor. Teknolojik gelişmeler ise hiç de ucuza gelmiyor. 

    Fiyatıyla rakipsiz

    Yonga dökümü dendiği zaman akla ilk gelen firma haliyle TSMC ancak arka planda başka bir kahraman yatıyor. Hollandalı ASML firmasının ürettiği döküm makineleri sektörde rakipsiz ve olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda. 

    Gelişen teknolojilere cevap verebilmek için ASML de makinelerini geliştiriyor. Firmanın yıl sonunda satışa çıkaracağı en ileri süreçlerde döküm yapabilen EUV makinesinin fiyat bakımından dünyada rakibi yok gibi. 

    ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi 8nm çözünürlüğe ve 13.5nm dalga boyuna sahip. Bu sayede yonga tasarımcılarının 1.7 kat daha küçük ve 2.9 kat daha fazla transistör barındıran tasarımlarını döktürmeleri mümkün olacak. Bu makineyle 2nm altına inen döküm süreçleri göreceğiz. 

    ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi bu avantajları sunabilmek için elbette hiç bir masraftan kaçınmıyor. Bu sayede makinenin maliyeti de 350 milyon dolar seviyesine çıkıyor. Bu makineye ilk erişim sağlayacak olan TSMC firması ve 2024 sonunda teslim alacak. 

    TSMC’nin yeni döküm makinesiyle birlikte 1.4nm üretim sürecine geçiş yapabileceği aktarılıyor. Firmanın tahmini yol haritası ise 2027 yılı. Elbette bu denli maliyet artışı yonga tasarımcılarına zam olarak yansıyacak. 2nm altındaki süreçlerde yapılacak dökümlerin tasarımcılara 2 kata yakın fiyat artışı olarak geri döneceği tahmin ediliyor. Bu da son kullanıcıya zam anlamına geliyor. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kapıda kaldım nasıl açarım yedek subay ilk maaş çift mi launch csm nedir suzuki alto 0.8 vodafone hizmet numarası öğrenme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13
    Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız