TSMC yeni döküm makinesi için 350 milyon dolar ödeyecek

Fiyatıyla rakipsiz
Yonga dökümü dendiği zaman akla ilk gelen firma haliyle TSMC ancak arka planda başka bir kahraman yatıyor. Hollandalı ASML firmasının ürettiği döküm makineleri sektörde rakipsiz ve olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda.
Gelişen teknolojilere cevap verebilmek için ASML de makinelerini geliştiriyor. Firmanın yıl sonunda satışa çıkaracağı en ileri süreçlerde döküm yapabilen EUV makinesinin fiyat bakımından dünyada rakibi yok gibi.
ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi 8nm çözünürlüğe ve 13.5nm dalga boyuna sahip. Bu sayede yonga tasarımcılarının 1.7 kat daha küçük ve 2.9 kat daha fazla transistör barındıran tasarımlarını döktürmeleri mümkün olacak. Bu makineyle 2nm altına inen döküm süreçleri göreceğiz.
ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi bu avantajları sunabilmek için elbette hiç bir masraftan kaçınmıyor. Bu sayede makinenin maliyeti de 350 milyon dolar seviyesine çıkıyor. Bu makineye ilk erişim sağlayacak olan TSMC firması ve 2024 sonunda teslim alacak.
TSMC’nin yeni döküm makinesiyle birlikte 1.4nm üretim sürecine geçiş yapabileceği aktarılıyor. Firmanın tahmini yol haritası ise 2027 yılı. Elbette bu denli maliyet artışı yonga tasarımcılarına zam olarak yansıyacak. 2nm altındaki süreçlerde yapılacak dökümlerin tasarımcılara 2 kata yakın fiyat artışı olarak geri döneceği tahmin ediliyor. Bu da son kullanıcıya zam anlamına geliyor.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über