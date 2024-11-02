TSMC yeni döküm makinesi için 350 milyon dolar ödeyecek

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Tam Boyutta Gör Yonga teknolojileri geliştikçe bilişim sistemlerinin performansı ve enerji verimliliği de aynı ölçüde gelişim gösteriyor. Bugün yonga teknolojileri bir savaş alanı haline gelmiş durumda. Özellikle yapay zekâ fırtınası bu savaşı ciddi biçimde körüklüyor. Teknolojik gelişmeler ise hiç de ucuza gelmiyor.

Fiyatıyla rakipsiz

Yonga dökümü dendiği zaman akla ilk gelen firma haliyle TSMC ancak arka planda başka bir kahraman yatıyor. Hollandalı ASML firmasının ürettiği döküm makineleri sektörde rakipsiz ve olmazsa olmaz bir hale gelmiş durumda.

Gelişen teknolojilere cevap verebilmek için ASML de makinelerini geliştiriyor. Firmanın yıl sonunda satışa çıkaracağı en ileri süreçlerde döküm yapabilen EUV makinesinin fiyat bakımından dünyada rakibi yok gibi.

TSMC ABD tesisleri beklentilerin ötesine geçti 1 hf. önce eklendi

ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi 8nm çözünürlüğe ve 13.5nm dalga boyuna sahip. Bu sayede yonga tasarımcılarının 1.7 kat daha küçük ve 2.9 kat daha fazla transistör barındıran tasarımlarını döktürmeleri mümkün olacak. Bu makineyle 2nm altına inen döküm süreçleri göreceğiz.

ASML Twinscan EXE:5000 EUV döküm makinesi bu avantajları sunabilmek için elbette hiç bir masraftan kaçınmıyor. Bu sayede makinenin maliyeti de 350 milyon dolar seviyesine çıkıyor. Bu makineye ilk erişim sağlayacak olan TSMC firması ve 2024 sonunda teslim alacak.

TSMC’nin yeni döküm makinesiyle birlikte 1.4nm üretim sürecine geçiş yapabileceği aktarılıyor. Firmanın tahmini yol haritası ise 2027 yılı. Elbette bu denli maliyet artışı yonga tasarımcılarına zam olarak yansıyacak. 2nm altındaki süreçlerde yapılacak dökümlerin tasarımcılara 2 kata yakın fiyat artışı olarak geri döneceği tahmin ediliyor. Bu da son kullanıcıya zam anlamına geliyor.



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