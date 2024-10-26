TSMC ABD tesisleri Tayvan tesislerine göre daha fazla verimlilik elde etti

TSMC ABD tesisleri gündeme damga vurdu
Yonga üretiminde verimlilik oranı bir plakanın üzerinde oluşan hasarlı yongaların ne kadar az olmasıyla ilgili. Verimliliğin yüksek olması haliyle daha çok sağlam yonga elde edilmesi anlamına geliyor.
Sektörde TSMC kadar verimlilik oranlarını yakalayabilen başka bir dökümcü yok. Intel ve Samsung rekabetin oldukça gerisinde kaldı. Bu da TSMC’nin kapısında sıra olan müşterileri en iyi şekilde açıklıyor.
TSMC ABD tesisleri firma açısından da önemli zira Çin gerilimi nedeniyle Tayvan’daki üretim üssünü deniz aşırı ülkelere kaydırmayı planlıyor. Tesislerin sorumlusu Rick Cassidy yaptığı açıklamada elde edilen verimlilik oranının Tayvan tesislerine göre yüzde 4 daha yüksek olduğunu belirtti. Bu da ABD’de en gelişmiş üretim tesisi, dünyada ise en gelişmişler arasında yer almasını sağladı.
Tesislerde 3 farklı üretim alanı yer alıyor. 2025 yılında 4nm yongalar dökmeye başlayacak. 5nm sürecinin daha gelişmiş hali olan 4nm sonrasında 2028 yılında 3nm ve 2nm dökümüne geçme planları var. Tayvan tesisleri şimdilik döküm teknolojileri açısından daha önde zira 3nm bantları bu tesislerde ve gelecek yıl da 2nm dökümü başlayacak. Yine de yüksek verimlilik oranları ABD tesislerinin daha fazla müşteri çekmesini sağlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu