TSMC ABD tesisleri Tayvan tesislerine göre daha fazla verimlilik elde etti

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Tam Boyutta Gör Tayvanlı TSMC’nin ABD’de en büyük yatırımı olarak gösterilen Arizona tesislerinin yapımı tamamlandı ve test üretimleri başladı. 2025 yılında hacimli üretime geçmeyi planlayan tesislerin verimlilik oranı sektör rekoruna gidiyor.

TSMC ABD tesisleri gündeme damga vurdu

Yonga üretiminde verimlilik oranı bir plakanın üzerinde oluşan hasarlı yongaların ne kadar az olmasıyla ilgili. Verimliliğin yüksek olması haliyle daha çok sağlam yonga elde edilmesi anlamına geliyor.

Sektörde TSMC kadar verimlilik oranlarını yakalayabilen başka bir dökümcü yok. Intel ve Samsung rekabetin oldukça gerisinde kaldı. Bu da TSMC’nin kapısında sıra olan müşterileri en iyi şekilde açıklıyor.

Döküm pazarında Samsung ve TSMC yarışı 3 gün önce eklendi

TSMC ABD tesisleri firma açısından da önemli zira Çin gerilimi nedeniyle Tayvan’daki üretim üssünü deniz aşırı ülkelere kaydırmayı planlıyor. Tesislerin sorumlusu Rick Cassidy yaptığı açıklamada elde edilen verimlilik oranının Tayvan tesislerine göre yüzde 4 daha yüksek olduğunu belirtti. Bu da ABD’de en gelişmiş üretim tesisi, dünyada ise en gelişmişler arasında yer almasını sağladı.

Tesislerde 3 farklı üretim alanı yer alıyor. 2025 yılında 4nm yongalar dökmeye başlayacak. 5nm sürecinin daha gelişmiş hali olan 4nm sonrasında 2028 yılında 3nm ve 2nm dökümüne geçme planları var. Tayvan tesisleri şimdilik döküm teknolojileri açısından daha önde zira 3nm bantları bu tesislerde ve gelecek yıl da 2nm dökümü başlayacak. Yine de yüksek verimlilik oranları ABD tesislerinin daha fazla müşteri çekmesini sağlayacak.

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TSMC ABD tesisleri beklentilerin ötesine geçti