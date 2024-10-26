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    TSMC ABD tesisleri Tayvan tesislerine göre daha fazla verimlilik elde etti

    Devasa yatırımlarla ABD’nin Arizona eyaletinde faaliyetlerine başlayan TSMC döküm tesisleri beklentilerin üzerinde verimlilik elde etti ve Tayvan tesislerini geride bıraktı.
    TSMC Tam Boyutta Gör
    Tayvanlı TSMC’nin ABD’de en büyük yatırımı olarak gösterilen Arizona tesislerinin yapımı tamamlandı ve test üretimleri başladı. 2025 yılında hacimli üretime geçmeyi planlayan tesislerin verimlilik oranı sektör rekoruna gidiyor. 

    TSMC ABD tesisleri gündeme damga vurdu

    Yonga üretiminde verimlilik oranı bir plakanın üzerinde oluşan hasarlı yongaların ne kadar az olmasıyla ilgili. Verimliliğin yüksek olması haliyle daha çok sağlam yonga elde edilmesi anlamına geliyor. 

    Sektörde TSMC kadar verimlilik oranlarını yakalayabilen başka bir dökümcü yok. Intel ve Samsung rekabetin oldukça gerisinde kaldı. Bu da TSMC’nin kapısında sıra olan müşterileri en iyi şekilde açıklıyor. 

    TSMC ABD tesisleri firma açısından da önemli zira Çin gerilimi nedeniyle Tayvan’daki üretim üssünü deniz aşırı ülkelere kaydırmayı planlıyor. Tesislerin sorumlusu Rick Cassidy yaptığı açıklamada elde edilen verimlilik oranının Tayvan tesislerine göre yüzde 4 daha yüksek olduğunu belirtti. Bu da ABD’de en gelişmiş üretim tesisi, dünyada ise en gelişmişler arasında yer almasını sağladı. 

    Tesislerde 3 farklı üretim alanı yer alıyor. 2025 yılında 4nm yongalar dökmeye başlayacak. 5nm sürecinin daha gelişmiş hali olan 4nm sonrasında 2028 yılında 3nm ve 2nm dökümüne geçme planları var. Tayvan tesisleri şimdilik döküm teknolojileri açısından daha önde zira 3nm bantları bu tesislerde ve gelecek yıl da 2nm dökümü başlayacak. Yine de yüksek verimlilik oranları ABD tesislerinin daha fazla müşteri çekmesini sağlayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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