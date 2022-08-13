Türkiye, bu mobil uygulamalardan nefret ediyor

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Yapılan bir araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcıları, günde ortalama 250 milyon uygulama indiriyor. Bu sayı her geçen gün artsa da son yıllarda mobil uygulamalarla ilgili müşteri memnuniyeti de bir hayli düşmüş durumda.

Bu duruma dikkat çeken analiz ve araştırma şirketi Electronics Hub, 87 uygulama için Twitter'daki 3 milyondan fazla coğrafi etiketli tweet'i mercek altına alarak dünyanın en sevilmeyen uygulamalarını listeledi.

Dünyanın en sevilmeyen uygulaması Roblox oldu

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Tweet'leri HuggingFace Duygu Analizi aracını kullanarak işleyen Electronics Hub ekibinin paylaştığı verilere göre dünyanın en sevilmeyen 5 uygulaması şöyle:

Roblox Tinder Reddit Disney+ Snapchat

Electronics Hub, akıllı telefon kullanıcıların en sevmediği uygulama kategorilerinin flört, bankacılık ve sosyal medya uygulamaları olduğunu paylaştı. Sosyal medya uygulamalarından Facebook Messenger, bankacılık uygulamalarından Western Union ve flört uygulamalarından ise Tinder dünyanın en sevilmeyenleri oldu.

Facebook ve Instagram uygulamaları her adımınızı takip ediyor 17 sa. önce eklendi

Türkiye de aynı fikirde

Ülke bazlı paylaşılan verilere göre Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının en sevmediği uygulama da Roblox oldu. Kategori bazlı Türkiye'de en sevilmeyen uygulamalar ise şöyle:

Kripto para: Uphold

Eğlence: Steam

Flört: OkCupid

Mobil oyun: Genshin Impact

Bankacılık: Wise

Sosyal medya: Twitter

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