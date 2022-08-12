Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Facebook ve Instagram uygulamaları her adımınızı takip ediyor

    Facebook ve Instagram’in kullanıcılarını uygulama bazında izledikleri zaten bilinen bir gerçek. Yeni çıkan bilgiye göre izleme, uygulama içi tarayıcıyı kullandığınızda da gerçekleşiyor.
    Oy Ver

    Facebook ve Instagram uygulamaları her adımınızı takip ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Facebook ve Instagram’da gördüğünüz bir web sitesini veya bağlantıyı ziyaret ettiğinizde kullandığınız tarayıcının değil, uygulama içi tarayıcıya yönlendirildiğinizi fark etmişsinizdir. Araştırmacı Felix Krause, Facebook ve Intagram’in uygulama içi tarayıcı sayesinde kullanıcılarını takip ettiğini ortaya çıkardı.

    Krause, “Instagram uygulaması, reklamlara tıklanırken de dahil olmak üzere, gösterilen her web sitesine izleme kodunu enjekte ediyor. Dokunulan her düğme ve bağlantı gibi tüm kullanıcı etkileşimlerini; metin seçimleri, ekran görüntüleri, adresler ve kredi kartı numaraları bu sayede izlenebiliyor.” dedi.

    Araştırmada Facebook ve Instagram’in iOS sürümlerine odaklanılmış fakat kodların Android'de de çalıştığı gözlemlenmiş. Bu önemli zira uygulama izinleri ve kapsamlı gizlilik denetimi sunan Apple’ın iOS 15.4’de getirdiği Uygulama İzleme Şeffaflığı – ATT’nin ihlali söz konusu olabilir.

    Facebook ve Instagram uygulamaları her adımınızı takip ediyor
    Tam Boyutta Gör

    Meta, ATT tercihlerine uyduğunu söylüyor

    Meta’ya göre enjekte edilen javascript kodu, kullanıcıların ATT tercihlerine uymakta. Bununla birlikte otomatik doldurma amacıyla ödeme bilgilerinin kaydedilmesi için kullanıcılardan onay istendiği de belirtiliyor.

    Krause’a göre ziyaret edilmek istenen güvenli bir siteye Safari, Firefox veya Chrome gibi tarayıcılar kullanılarak gidilseydi javascript kodunun enjekte edilmesi mümkün olmazdı. Buna karşı Instagram ve Facebook’un uygulama içi tarayıcıları güvenli olsun ya da olmasın herhangi bir web sitesinde kodu çalıştırıyor. Öte yandan araştırmada WhatsApp’a da değiniliyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının üçüncü taraf web sitelerini benzer şekilde değiştirmediği belirtiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG şarj cihazlarının kurulumu başladı

    Profil resmi
    Liquist 2 gün önce

    ecek acak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 13 Pro
    Apple iPhone 13 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız