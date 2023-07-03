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    AB ve Japonya yapay zeka ve çipler konusunda güçlerini birleştiriyor

    Çin'in 'riski azaltma' stratejisi devam ederken AB ve Japonya yapay zeka ve çipler konusunda ortaklık arayışında. AB, özellikle yarı iletkenler konusunda son dönemde ciddi bir atılım içerisinde.
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    AB ve Japonya yapay zeka ve çip konusunda güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    AB Komiseri Thierry Breton, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya arasında yarı iletkenler alanında iş birliğini derinleştirme niyetinde olduğunu açıkladı. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin bu hayati teknoloji üzerindeki etkisini artırmaya çalışırken AB son dönemlerde “kaptığı” yatırımlar ile ABD ve Asya arasındaki yarışın arkasında kalmayacağını gösterdi.

    Japonya ve AB iş birliği derinleşiyor

    Bilmeyenler için yarı iletken teknolojisi, çevremizde gördüğümüz tüm elektronik eşyaların en hayati parçası konumunda. Yaşanan çip krizinin ardından ABD ve Avrupa, bir daha böyle bir senaryonun yaşanmaması için yarı iletken firmalarıyla görüşerek bölgelerine yatırım çekmeye çalışıyor. ABD ve Asya’nın garantilediği dev yatırımlar bir yana, Avrupa Birliği bölgesi Intel, TSMC ve AMD gibi dev yatırımları kendisine çekerken şimdi de Japonya ve Japon çip üreticileri ile iş birliğini derinleştiriyor.

    AB ve Japonya yapay zeka ve çip konusunda güçlerini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    AB, Çin'den kaynaklanan riskleri azaltmaya çalışıyor ve bu stratejinin bir parçası da müttefik ülkelerle teknoloji alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesini içeriyor. Bloğun endüstri şefi Thierry Breton, Avrupa Birliği'nin yapay zeka gibi kilit teknolojiler konusunda Japonya ile daha yakın işbirliği yapmak istediğini söyledi. Breton, Japonya ziyaretinde hükümet ve yarı iletken üreticileri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek.

    Yarı iletkenler, otomobillerden akıllı telefonlara kadar her şeye giren ve potansiyel askeri uygulamaları olan hayati parçaları oluşturuyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler tedarik zincirlerini yeniden değerlendiriyor ve ABD gibi bazıları yarı iletken üretimini kendi topraklarına çekmeye çalışıyor. Yarı iletkenler aynı zamanda yapay zeka modellerinin eğitilmesinde de kilit rol oynuyor. Yapay zeka ve çipler, ülkelerin avantaj elde etmek için kendilerini konumlandırmaya çalıştıkları geleceğin iki önemli teknoloji alanı olarak görülüyor. Dünya, Dördüncü Sanayi Devrimi’ni geride bırakırken olay artık tamamen yapay zeka ve çip üretimin güvence altına alınmasına dönmüş diyebiliriz.

    Japonya tekrardan yarı iletken devi olmak istiyor

    ABD, Çin ve Avrupa Birliği yarı iletkenler konusunda yatırımlarını sürdürürken Japonya ise kendi çip endüstrisini yeniden canlandırmak için adımlar atıyor. Ülke, malzeme ve ekipman açısından hala avantajlı ve ülke, büyük yatırım ve teşviklerle sektörün devleri arasına girmeyi hedefliyor.

    Hatta öyle ki, Japon hükümeti destekli bir fon, sektörde konsolidasyonu teşvik etmek amacıyla fotorezist üreticisi JSR Corp'u 6,4 milyar dolara satın almayı kabul etti. Ayrıca Japon çip girişimi Rapidus, hükümetin de destekleriyle birlikte TSMC ile önümüzdeki 10 yıl içinde rekabet edebilecek güce gelmeyi hedefliyor.

    Tüm bunların ışığında Polonya’nın çektiği dev Intel yatırımı Türkiye için bir yüksek sesli uyarı niteliğinde olmak zorunda. Çip üretiminin bir kısmının Türkiye topraklarında gerçekleşmesi ve bunun için de yatırımın çekilmesi, ülkenin hedefleri açısından son derece kritik bir öneme sahip. Ancak henüz yarı iletken üreticilerinin herhangi bir yatırımı Türkiye’ye çekilebilmiş değil.

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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