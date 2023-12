Steam, 2023'ün en iyi oyunlarını açıkladı: İşte en popüler PC oyunları

Tam Boyutta Gör Valve, brüt gelir ve oyuncu etkileşimi ile ölçülen Steam'deki en iyi oyunlar listesini yayınladı. Kategoriler; en çok satanlar, en çok satan yeni çıkanlar, PC'de en çok oynanan oyunlar, Steam Deck'te en çok oynanan oyunlar, en çok hasılat yapan erken erişim oyunları, kontrol cihazı kullanılarak en çok oynananlar ve en çok satan VR oyunları içeriyor.

2023’te kazanılan toplam brüt gelire göre Steam’deki en iyi 12 oyun arasında Apex Legends ve Lost Ark gibi birçok ücretsiz oyunun yanı sıra Hogwarts Legacy ve Starfield gibi ücretli premium oyunlar yer alıyor. İlk 12’nin dışında kalan altın oyunlar arasında Dead by Daylight, veGTA 5 gibi güçlü oyunların yanı sıra Resident Evil 4 Remake, EA Sports FC 24 gibi daha yeni çıkan oyunlar yer alıyor.

Bu yıl Steam’de en çok satan 12 oyunun yalnızca üçte biri 2023’te çıkış yaptı. Bu nedenle Valve, yeni çıkan en çok satan oyunları ayrı ayrı öne çıkarıyor. Dead Space, Mortal Kombat 1 ve Party Animals gibi 2023’ün önemli yeni oyunları altın oyunlar kategorisinde yer alırken, Diablo 4, Lies of P ve Six Days in Fallujah gümüş kategoride yer alıyor.

2023’ün en çok oynanan Steam oyunları şaşırtmadı; Counter Strike 2 (CS2), Dota 2 ve Destiny 2, ilk 12’de yer alıyor. Yeni çıkan oyunlar arasında en çok oynananlar Baldur’s Gate 3 ve Hogwarts gibi hit oyunlar yer alıyor. Yılın en çok oynanan 12 Steam oyunu, eşzamanlı 300.000’den fazla oyuncuya ulaşmış oyunlar.

Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Dave the Diver, Armored Core 6: Fires of Rubicon, GTA 5, 2023’te Steam Deck ile en çok oynanan 5 oyun oldu. Valve’ın 25 yıl dönümüne özel ücretsiz yaptığı Half-Life, en çok oynanan Steam oyunları arasında ilk 12’ye girdi. 2023’ün popüler Steam Deck oyunları listesi, yıl boyunca günlük aktif oyuncu sayısına göre çıkartıldı.

Steam 2023 en çok satan oyunlar

Apex Legends

Baldur’s Gate 3

Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)

Counter-Strike 2

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Dota 2

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Steam 2023 en çok satan yeni oyunlar

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Cities: Skylines II

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Payday 3

Remnant II

Resident Evil 4 (remake)

Sons of the Forest

Starfield

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Steam 2023 en çok oynanan oyunlar

Apex Legends

Baldur's Gate 3

Counter-Strike 2

Destiny 2

Dota 2

Goose Goose Duck

Hogwarts Legacy

Lost Ark

PUBG: Battlegrounds

Sons of the Forest

Starfield

Steam Deck’te en çok oynanan oyunlar (2023)

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Cyberpunk 2077

Dave the Diver

Elden Ring

Half-Life

Hogwarts Legacy

Grand Theft Auto V

Resident Evil 4 (remake)

Starfield

Vampire Survivors

The Witcher 3: Wild Hunt

2023 en çok satan VR oyunlar

Beat Saber

Blade & Sorcery

Bonelab

Boneworks

The Elder Scrolls V: Skyrim VR

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2

Ghosts of Tabor

Gorilla Tag

Half-Life: Alyx

Into the Radius VR

Pavlov

VTOL VR

Her kategorideki en iyi 12 oyun Platin statüsünü kazanırken, altında kalan oyunlar Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde azalan bir sıralamaya göre gruplandırılıyor. Steam verileri 1 Ocak - 15 Aralık aralığını içeriyor, dolayısıyla The Finals gibi 2023’te yüksek performans sergileyen bazı PC oyunları listede yok. Steam 2023 en iyiler listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

