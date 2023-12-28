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    Steam, 2023'ün en iyi oyunlarını açıkladı: İşte en popüler PC oyunları

    Steam, 2023'ün en iyi PC oyunları listesini yayınladı. Liste, en çok oynanan, en çok satan ve yeni çıkan oyunlar arasında en popülerleri içeriyor.               
    steam 2023 en iyi oyunlar liste Tam Boyutta Gör
    Valve, brüt gelir ve oyuncu etkileşimi ile ölçülen Steam'deki en iyi oyunlar listesini yayınladı. Kategoriler; en çok satanlar, en çok satan yeni çıkanlar, PC'de en çok oynanan oyunlar, Steam Deck'te en çok oynanan oyunlar, en çok hasılat yapan erken erişim oyunları, kontrol cihazı kullanılarak en çok oynananlar ve en çok satan VR oyunları içeriyor.

    2023’te kazanılan toplam brüt gelire göre Steam’deki en iyi 12 oyun arasında Apex Legends ve Lost Ark gibi birçok ücretsiz oyunun yanı sıra Hogwarts Legacy ve Starfield gibi ücretli premium oyunlar yer alıyor. İlk 12’nin dışında kalan altın oyunlar arasında Dead by Daylight, veGTA 5 gibi güçlü oyunların yanı sıra Resident Evil 4 Remake, EA Sports FC 24 gibi daha yeni çıkan oyunlar yer alıyor.

    Bu yıl Steam’de en çok satan 12 oyunun yalnızca üçte biri 2023’te çıkış yaptı. Bu nedenle Valve, yeni çıkan en çok satan oyunları ayrı ayrı öne çıkarıyor. Dead Space, Mortal Kombat 1 ve Party Animals gibi 2023’ün önemli yeni oyunları altın oyunlar kategorisinde yer alırken, Diablo 4, Lies of P ve Six Days in Fallujah gümüş kategoride yer alıyor.

    2023’ün en çok oynanan Steam oyunları şaşırtmadı; Counter Strike 2 (CS2), Dota 2 ve Destiny 2, ilk 12’de yer alıyor. Yeni çıkan oyunlar arasında en çok oynananlar Baldur’s Gate 3 ve Hogwarts gibi hit oyunlar yer alıyor. Yılın en çok oynanan 12 Steam oyunu, eşzamanlı 300.000’den fazla oyuncuya ulaşmış oyunlar.

    Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077, Dave the Diver, Armored Core 6: Fires of Rubicon, GTA 5, 2023’te Steam Deck ile en çok oynanan 5 oyun oldu. Valve’ın 25 yıl dönümüne özel ücretsiz yaptığı Half-Life, en çok oynanan Steam oyunları arasında ilk 12’ye girdi. 2023’ün popüler Steam Deck oyunları listesi, yıl boyunca günlük aktif oyuncu sayısına göre çıkartıldı.

    Steam 2023 en çok satan oyunlar

    • Apex Legends
    • Baldur’s Gate 3
    • Call of Duty (MW III, Warzone, MW II)
    • Counter-Strike 2
    • Cyberpunk 2077
    • Destiny 2
    • Dota 2
    • Hogwarts Legacy
    • Lost Ark
    • PUBG: Battlegrounds
    • Sons of the Forest
    • Starfield

    Steam 2023 en çok satan yeni oyunlar

    • Armored Core VI: Fires of Rubicon
    • Baldur's Gate 3
    • Cities: Skylines II
    • EA Sports FC 24
    • Hogwarts Legacy
    • Payday 3
    • Remnant II
    • Resident Evil 4 (remake)
    • Sons of the Forest
    • Starfield
    • Star Wars Jedi: Survivor
    • Street Fighter 6

    Steam 2023 en çok oynanan oyunlar

    • Apex Legends
    • Baldur's Gate 3
    • Counter-Strike 2
    • Destiny 2
    • Dota 2
    • Goose Goose Duck
    • Hogwarts Legacy
    • Lost Ark
    • PUBG: Battlegrounds
    • Sons of the Forest
    • Starfield

    Steam Deck’te en çok oynanan oyunlar (2023)

    • Armored Core VI: Fires of Rubicon
    • Baldur's Gate 3
    • Cyberpunk 2077
    • Dave the Diver
    • Elden Ring
    • Half-Life
    • Hogwarts Legacy
    • Grand Theft Auto V
    • Resident Evil 4 (remake)
    • Starfield
    • Vampire Survivors
    • The Witcher 3: Wild Hunt

    2023 en çok satan VR oyunlar

    • Beat Saber
    • Blade & Sorcery
    • Bonelab
    • Boneworks
    • The Elder Scrolls V: Skyrim VR
    • Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
    • Ghosts of Tabor
    • Gorilla Tag
    • Half-Life: Alyx
    • Into the Radius VR
    • Pavlov
    • VTOL VR

    Her kategorideki en iyi 12 oyun Platin statüsünü kazanırken, altında kalan oyunlar Altın, Gümüş ve Bronz şeklinde azalan bir sıralamaya göre gruplandırılıyor. Steam verileri 1 Ocak - 15 Aralık aralığını içeriyor, dolayısıyla The Finals gibi 2023’te yüksek performans sergileyen bazı PC oyunları listede yok. Steam 2023 en iyiler listesinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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