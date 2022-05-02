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    WhatsApp, durum güncellemelerini sohbet listesinde gösterecek

    WhatsApp geliştiricileri, listenizdeki kişilerin durum güncellemelerini, sohbet listesinde gösterecek güncelleme üzerinde çalışıyor.                             
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    WhatsApp, durum güncellemelerini sohbet listesinde gösterecek
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    WhatsApp'ın önümüzdeki dönemde yayınlanacak yeni bir özellik daha geliştirdiği keşfedildi: Durum güncellemelerini doğrudan sohbet listenizde görüntüleme yeteneği.

    WhatsApp'ın gelecekteki güncellemesinde durum güncellemeleri için bir başka iyileştirme geliyor. Bir Instagram hesabınız varsa, durum güncellemelerini doğrudan özel sohbetleriniz listesinde görebiliyorsunuz. Nihayet aynı özellik WhatsApp'a da geliyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, listedeki ilk kişi bir durum güncellemesi yayınlamış ve aynı zamanda sohbet listesinde veya mesaj ararken de durum güncellemesi paylaştığı görülebiliyor.

    WhatsApp durum güncellelerini daha fazla kişi görecek

    Kullanıcı sohbet hücresine tıkladığında WhatsApp, kişiyle konuşma ekranını açıyor, ancak durum güncellemesi yayınlayan kişinin profil resmine tıklanırsa artık durum güncellemesi görünüyor. Bu da durum güncelleme özelliğinin daha fazla kişi tarafından görüntülenmeye başlayacağı anlamına gelecek diyebiliriz.

    Ekran görüntüsü WhatsApp Desktop versiyonundan alınmış olsa bile, aynı özelliğin Android ve iOS için geleceğini de söyleyelim. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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    C
    Command-01 2 gün önce

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    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 4 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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