WhatsApp, durum güncellemelerini sohbet listesinde gösterecek

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WhatsApp'ın önümüzdeki dönemde yayınlanacak yeni bir özellik daha geliştirdiği keşfedildi: Durum güncellemelerini doğrudan sohbet listenizde görüntüleme yeteneği.

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WhatsApp'ın gelecekteki güncellemesinde durum güncellemeleri için bir başka iyileştirme geliyor. Bir Instagram hesabınız varsa, durum güncellemelerini doğrudan özel sohbetleriniz listesinde görebiliyorsunuz. Nihayet aynı özellik WhatsApp'a da geliyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, listedeki ilk kişi bir durum güncellemesi yayınlamış ve aynı zamanda sohbet listesinde veya mesaj ararken de durum güncellemesi paylaştığı görülebiliyor.

WhatsApp durum güncellelerini daha fazla kişi görecek

Kullanıcı sohbet hücresine tıkladığında WhatsApp, kişiyle konuşma ekranını açıyor, ancak durum güncellemesi yayınlayan kişinin profil resmine tıklanırsa artık durum güncellemesi görünüyor. Bu da durum güncelleme özelliğinin daha fazla kişi tarafından görüntülenmeye başlayacağı anlamına gelecek diyebiliriz.

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Ekran görüntüsü WhatsApp Desktop versiyonundan alınmış olsa bile, aynı özelliğin Android ve iOS için geleceğini de söyleyelim. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.

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