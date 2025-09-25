Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir, 1.2 MW hızlı şarj desteği ve 900V mimari

Güncellenmiş Zeekr 001, güç aktarma sistemi ve batarya teknolojisi açısından ciddi iyileştirmeler içeriyor. Dış tasarım büyük ölçüde korunurken, aracın teknik altyapısı tamamen yenilenmiş durumda. Önceki modelin 800 voltluk sistemine kıyasla, yeni 001 artık tüm versiyonlarda 900 volt yüksek voltaj mimarisiyle geliyor. Bu sayede, daha dinamik sürüş deneyimi, daha hızlı şarj ve uzun menzil mümkün oluyor.
12C şarj destekli
95 kWh Golden Battery teoride yüzde 10-80 arası şarjı 3-4 dakika içinde tamamlaması gerekiyor ancak gerçek dünyada şarj eğrisi ve verimlilik göz önünde bulundurulduğunda batarya sürekli olarak pik seviyede şarj edilmiyor.
103 kWh CATL Qilin Battery ise 810 kilometre CLTC menzil sunuyor, 6C pik şarj hızına sahip ve 10 dakikada yüzde 10-80 şarj ile 570 kilometre ek menzil kazandırıyor.
0’dan 100’e 2.83 saniye
Güncellenmiş modelde ayrıca Zeekr G-Pilot H7 sürücü destek sistemi standart olarak geliyor. Sistem, LiDAR dahil 31 algılama bileşeni ve 700 TOPS toplam işlem gücüne sahip Nvidia Drive Thor-U çipi ile donatılmış.