    Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir, 1.2 MW hızlı şarj desteği ve 900V mimari

    Zeekr, güncellenmiş 001 modelinin ön satışlarına başladı. 912 beygir gücü ve 1 MW destekli ultra hızlı şarj özellikleriyle, 7 dakikada 500 km menzil vaat ediyor.

    Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir ve 1.2 MW hızlı şarjla geliyor Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticisi Zeekr, en popüler modeli 001’in güncellenmiş versiyonunun ön satışlarına başladı. Showroom modelleri 4 Ekim’de satışa sunulacak, resmi lansman ise 11 Ekim’de gerçekleştirilecek. Otomobil tutkunlarının heyecanla beklediği yeni model, özellikle güç ve batarya teknolojisindeki önemli iyileştirmelerle dikkat çekiyor.

    Güncellenmiş Zeekr 001, güç aktarma sistemi ve batarya teknolojisi açısından ciddi iyileştirmeler içeriyor. Dış tasarım büyük ölçüde korunurken, aracın teknik altyapısı tamamen yenilenmiş durumda. Önceki modelin 800 voltluk sistemine kıyasla, yeni 001 artık tüm versiyonlarda 900 volt yüksek voltaj mimarisiyle geliyor. Bu sayede, daha dinamik sürüş deneyimi, daha hızlı şarj ve uzun menzil mümkün oluyor.

    12C şarj destekli

    Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir ve 1.2 MW hızlı şarjla geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca araçta iki farklı batarya seçeneği sunuluyor. 95 kWh Zeekr Golden Battery, tam dolumda 710 kilometreye (CLTC standartlarına göre) kadar menzil sağlıyor. 12C'lik pik şarj oranıyla öne çıkan Golden Batarya, sadece 7 dakikada bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'ine kadar dolmasını sağlayarak 500 kilometrelik ek menzil kazandırıyor. Bu batarya, Zeeker’in 1.2 MW şarj cihazıyla da uyumlu.

    95 kWh Golden Battery teoride yüzde 10-80 arası şarjı 3-4 dakika içinde tamamlaması gerekiyor ancak gerçek dünyada şarj eğrisi ve verimlilik göz önünde bulundurulduğunda batarya sürekli olarak pik seviyede şarj edilmiyor.

    103 kWh CATL Qilin Battery ise 810 kilometre CLTC menzil sunuyor, 6C pik şarj hızına sahip ve 10 dakikada yüzde 10-80 şarj ile 570 kilometre ek menzil kazandırıyor.

    0’dan 100’e 2.83 saniye

    Zeekr 001 güncellendi: 912 beygir ve 1.2 MW hızlı şarjla geliyor Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyon, 680 kW (912 beygir) güç üretiyor, 0-100 km/s hızlanmasını 2,83 saniyede tamamlıyor ve maksimum 280 km/s hız sunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, eski modelin en güçlü versiyonu 580 kW üretirken 0-100 km/s hızlanmasını 3,3 saniyede gerçekleştiriyordu. Aracın arkadan çekişli (RWD) versiyonu ise 0-100 km/s hızlanmasını 4,98 saniyede tamamlıyor.

    Güncellenmiş modelde ayrıca Zeekr G-Pilot H7 sürücü destek sistemi standart olarak geliyor. Sistem, LiDAR dahil 31 algılama bileşeni ve 700 TOPS toplam işlem gücüne sahip Nvidia Drive Thor-U çipi ile donatılmış.

