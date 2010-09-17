Dünyanın ilk direkt güneş kaynaklı klima sistemi tanıtıldı

İklimlendirme teknolojileri üzerine uzman bir firma olan Vicot, Çinli ve Amerikalı bilim adamlarıyla birlikte gerçekleştirdiği 3 senelik bir çalışma ardından güneşten aldığı ısıyı evin içine soğutma olarak verebilen bir sistem geliştirmeyi başardı.
Bu sistemin en büyük farkı ise güneş panelleri ile elektrik üretmek yerine güneşin direkt olarak ısıtma gücünden yararlanıyor olması.
Burada ısıtılan su termal değişim sistemi ile %85 oranında verimlilikle enerjisi alınarak soğutmada kullanılıyor. Sistem doğal olarak aynı anda ev için ısıtma ve sıcak su sağlamakta. Üstelik bunu 24 saat 7 gün sürekli olarak gerçekleştirebilmekte. Eğer güneş yeterli gelmez ise doğal gaz devreye girerek sisteme yardımcı oluyor. Sıcak su üretiminin ise normal bir ısıtma sistemine göre 27 kat az enerji ile yapıldığı belirtiliyor.
Termal odaklama sistemi ile içindeki yağ ısıtılıyor ve ısı dönüşüm sistemi ile soğutma yapılıyor.
Sistemin ilk yatırımlarının amorti etmesi için 3.5 yıl, tamamının geri dönüşü için ise 6.7 yıl geçmesi gerekmekte. Herhangi bir fiyat belli olmasa da basına verilen resimden anlaşıldığı kadarıyla gelen güneş enerjisini belli noktaya odaklayarak yüzlerce dereceye çıkartılmış yağ kullanıldığını tahmin ediyoruz. Sonrasına ne yapıldığı ise şimdilim bir muamma :)
Sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hakkında görüşleri olanlar varsa yorum kısmında lütfen paylaşsınlar ki gerekirse haberi atıfta bulunarak güncelleyeyim. Benim tahminin ısıtılan yağ ile su buharı oluşturularak mini bir tribünü çalıştırması ve bu tribününün dönüşünün mekanik enerjisi sayesinde ısı pompasının çalıştırılmasında kullanılıyor olması.
Fakat önemli olan güneş enerjisinden su ısıtmaya alışık olan Türk kullanıcıların yakın bir zamanda soğutmayı da aynı yolla gerçekleştirebilmelerinin mümkün hale gelmesi. Kim bilir belki ilerde Türk firmaları da güneş ile soğutmaya el atarlar.
http://www.slashgear.com/worlds-first-directly-solar-powered-air-conditioning-system-unveiled-in-china-17103006/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dr. Ahmet Lokurlu ve SOLİTEM Grup Prag'da "Energy Globe" ödülü ile onurlandırıldı. Linkini verdiğim siteyi incelemenizi öneririm.
Selamlar.
solitem.com.tr/...
kaynak : www.varolgroup.com.tr
www.robur.com
mazotlu kazan yaksak 12bin tl harcıyorduk bu sistem 4 yılda kendini amorti edecek aynı şekil klima işinide inceliyorum bu şekil bi sistem bulursam 80 tanede split 12000btu klima var 10lu yaşlarda onlarıda söküp atacaz...
yerine beleş bi sogutma takabiliriz;)
Açıklama çok güzel ve verimli olmuş.. Teşekkürler..
Ejektörün ne anlama geldiğini anlatan bir yazı:
tr.wikipedia.org/...
Ayrıca ilgilenenler için bu konuda yazılmış birkaç kaynak veriyorum. İlk makale Y.Lisans çalışmamdan derlenmiş ve uluslararası Applied Energy dergisinde 2007 yılında yayınlanmıştır.
1- cat.inist.fr/...
2- sciencedirect.com/...
cunku bu tip bir projenin turkiyedeki calismalarina tv de bir kac kez rastlamistim.
hatta antalyada bir otelde yada baska bir tesisde kullaniliyordu.
ayni prensip ince borudan gecen su parabolik aynalar vasitasiyla gunes enerjisiyle isitilarak, sogutma icin gereken guc elde ediliyordu.
turkiyeyi bu 25yil sonra gelir diye hakir goren arkadas,
siralama degismediyse turkiye gunes enerjisi kullaniminda ya dunya ikincisi yada dunya 3uncusu. haberin olsun.
basta bende sasirmistim ama sonradan guneydeki gunes panelli su isiticilari geldi aklima. olayi sadece elektrik olarak dusunmemek gerek.
SAYGILARLA
Ayrıca bahsettiğini absorpsiyon chiller ise burada geçerli olması biraz düşük bir ihtimal zira air conditioning diye geçiyor ve sizin bahsettiğiniz gibi devasa bir ünite gözükmüyor.
Siz bunu kaç yıl önce düşündünüz Tesla
Absorpsiyon chiller ile aynı mantığa sahip. Kojenerasyon ünitelerine ek olarak yapılan absorpsiyon chiller nasıl ki suyun buharlaşma ısısından faydalanarak suyu soğutuyorsa (detaya girmeyeyim :D araştırın biraz) bu alet de güneş enerjisinin ısısı ile ısınan yağın suyu ısıtması ile elde edilen buharı kullanarak bu işi yapıyor olsa gerek.
Sanayi tesislerinde, hatta bazı büyük alışveriş merkezlerinde dahi bu sistemler(absorpsiyon chiller) kullanıyor ama binalarda kullanımı için bayağı bir yatırım gerektirdiği için üretimi ekonomik değil. sallıyorum ama mesela kim 100bin lira verip kurdurur bu sistemi 8-10 senede amorti edecek nasılsa diye düşünüp :D