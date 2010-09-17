Dünyanın ilk direkt güneş kaynaklı klima sistemi tanıtıldı

İklimlendirme teknolojileri üzerine uzman bir firma olan Vicot, Çinli ve Amerikalı bilim adamlarıyla birlikte gerçekleştirdiği 3 senelik bir çalışma ardından güneşten aldığı ısıyı evin içine soğutma olarak verebilen bir sistem geliştirmeyi başardı.

Bu sistemin en büyük farkı ise güneş panelleri ile elektrik üretmek yerine güneşin direkt olarak ısıtma gücünden yararlanıyor olması.

Burada ısıtılan su termal değişim sistemi ile %85 oranında verimlilikle enerjisi alınarak soğutmada kullanılıyor. Sistem doğal olarak aynı anda ev için ısıtma ve sıcak su sağlamakta. Üstelik bunu 24 saat 7 gün sürekli olarak gerçekleştirebilmekte. Eğer güneş yeterli gelmez ise doğal gaz devreye girerek sisteme yardımcı oluyor. Sıcak su üretiminin ise normal bir ısıtma sistemine göre 27 kat az enerji ile yapıldığı belirtiliyor.

Termal odaklama sistemi ile içindeki yağ ısıtılıyor ve ısı dönüşüm sistemi ile soğutma yapılıyor.

Sistemin ilk yatırımlarının amorti etmesi için 3.5 yıl, tamamının geri dönüşü için ise 6.7 yıl geçmesi gerekmekte. Herhangi bir fiyat belli olmasa da basına verilen resimden anlaşıldığı kadarıyla gelen güneş enerjisini belli noktaya odaklayarak yüzlerce dereceye çıkartılmış yağ kullanıldığını tahmin ediyoruz. Sonrasına ne yapıldığı ise şimdilim bir muamma :)

Sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hakkında görüşleri olanlar varsa yorum kısmında lütfen paylaşsınlar ki gerekirse haberi atıfta bulunarak güncelleyeyim. Benim tahminin ısıtılan yağ ile su buharı oluşturularak mini bir tribünü çalıştırması ve bu tribününün dönüşünün mekanik enerjisi sayesinde ısı pompasının çalıştırılmasında kullanılıyor olması.

Fakat önemli olan güneş enerjisinden su ısıtmaya alışık olan Türk kullanıcıların yakın bir zamanda soğutmayı da aynı yolla gerçekleştirebilmelerinin mümkün hale gelmesi. Kim bilir belki ilerde Türk firmaları da güneş ile soğutmaya el atarlar.

http://www.slashgear.com/worlds-first-directly-solar-powered-air-conditioning-system-unveiled-in-china-17103006/