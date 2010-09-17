Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk direkt güneş kaynaklı klima sistemi tanıtıldı

İlk defa direkt güneş enerjisinden elektriğe dönüştürmeden klima sistemi üretildi ve verimlilik %85 olması hayli dikkat çekiyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
62,3b
1
30
Alternatif Enerji
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İklimlendirme teknolojileri üzerine uzman bir firma olan Vicot, Çinli ve Amerikalı bilim adamlarıyla birlikte gerçekleştirdiği 3 senelik bir çalışma ardından güneşten aldığı ısıyı evin içine soğutma olarak verebilen bir sistem geliştirmeyi başardı.

Bu sistemin en büyük farkı ise güneş panelleri ile elektrik üretmek yerine güneşin direkt olarak ısıtma gücünden yararlanıyor olması.

Burada ısıtılan su termal değişim sistemi ile %85 oranında verimlilikle enerjisi alınarak soğutmada kullanılıyor. Sistem doğal olarak aynı anda ev için ısıtma ve sıcak su sağlamakta. Üstelik bunu 24 saat 7 gün sürekli olarak gerçekleştirebilmekte. Eğer güneş yeterli gelmez ise doğal gaz devreye girerek sisteme yardımcı oluyor. Sıcak su üretiminin ise normal bir ısıtma sistemine göre 27 kat az enerji ile yapıldığı belirtiliyor.


Termal odaklama sistemi ile içindeki yağ ısıtılıyor ve ısı dönüşüm sistemi ile soğutma yapılıyor.

Sistemin ilk yatırımlarının amorti etmesi için 3.5 yıl, tamamının geri dönüşü için ise 6.7 yıl geçmesi gerekmekte. Herhangi bir fiyat belli olmasa da basına verilen resimden anlaşıldığı kadarıyla gelen güneş enerjisini belli noktaya odaklayarak yüzlerce dereceye çıkartılmış yağ kullanıldığını tahmin ediyoruz. Sonrasına ne yapıldığı ise şimdilim bir muamma :)

Sistemin tam olarak nasıl çalıştığı hakkında görüşleri olanlar varsa yorum kısmında lütfen paylaşsınlar ki gerekirse haberi atıfta bulunarak güncelleyeyim. Benim tahminin ısıtılan yağ ile su buharı oluşturularak mini bir tribünü çalıştırması ve bu tribününün dönüşünün mekanik enerjisi sayesinde ısı pompasının çalıştırılmasında kullanılıyor olması.

Fakat önemli olan güneş enerjisinden su ısıtmaya alışık olan Türk kullanıcıların yakın bir zamanda soğutmayı da aynı yolla gerçekleştirebilmelerinin mümkün hale gelmesi. Kim bilir belki ilerde Türk firmaları da güneş ile soğutmaya el atarlar.


http://www.slashgear.com/worlds-first-directly-solar-powered-air-conditioning-system-unveiled-in-china-17103006/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tteko 7 yıl

Dr. Ahmet Lokurlu ve SOLİTEM Grup Prag'da "Energy Globe" ödülü ile onurlandırıldı. Linkini verdiğim siteyi incelemenizi öneririm.
Selamlar.
solitem.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu sistem ülkemiz için çokta yeni veya önümüzdeki yıllarda gelecek bir sistem olarak görmeyin lütfen !! çünkü bunu VAROL GROUP, 2005 yılından bu yana Distribütörü olduğu ROBUR marka cihazlarla direk doğalgazı yakarak soğutma ve ısıtm aişlemini gerçekleştirmekte.
kaynak : www.varolgroup.com.tr
www.robur.com
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 9 yıl
bulunması ilk olmaya bilir fakat ev kullanımına adapte edilmesi ilk olabilir güneş konusunda türkiyenin ilk3 e girdigine inanıyorum bizim otel var güneyde tepesinde 60 tane bakır prizmatik camlı kollektör var 8 ton su ısıtıyoruz
mazotlu kazan yaksak 12bin tl harcıyorduk bu sistem 4 yılda kendini amorti edecek aynı şekil klima işinide inceliyorum bu şekil bi sistem bulursam 80 tanede split 12000btu klima var 10lu yaşlarda onlarıda söküp atacaz...
yerine beleş bi sogutma takabiliriz;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
@makineman
Açıklama çok güzel ve verimli olmuş.. Teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makineman 9 yıl
Bu sistemin kamyon ve çekicilerde kullanılması üzerinde Scania firması uzun yıllardan beri deneysel çalışma yapmaktadır.

Ejektörün ne anlama geldiğini anlatan bir yazı:

tr.wikipedia.org/...




Ayrıca ilgilenenler için bu konuda yazılmış birkaç kaynak veriyorum. İlk makale Y.Lisans çalışmamdan derlenmiş ve uluslararası Applied Energy dergisinde 2007 yılında yayınlanmıştır.

1- cat.inist.fr/...

2- sciencedirect.com/...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
dunyada ilk olduguna eminmisiniz.
cunku bu tip bir projenin turkiyedeki calismalarina tv de bir kac kez rastlamistim.
hatta antalyada bir otelde yada baska bir tesisde kullaniliyordu.

ayni prensip ince borudan gecen su parabolik aynalar vasitasiyla gunes enerjisiyle isitilarak, sogutma icin gereken guc elde ediliyordu.

turkiyeyi bu 25yil sonra gelir diye hakir goren arkadas,
siralama degismediyse turkiye gunes enerjisi kullaniminda ya dunya ikincisi yada dunya 3uncusu. haberin olsun.
basta bende sasirmistim ama sonradan guneydeki gunes panelli su isiticilari geldi aklima. olayi sadece elektrik olarak dusunmemek gerek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rock_Rage 9 yıl
Maliyetler ucuzlarsa ve benim de sole mustakil bir evim olursa acımam yaptırırım gunes panali falan ne varsa yaptırıcam bıktım devlete bukadar para vermekten
SAYGILARLA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gun 9 yıl
Bu sistem zaten ev için oluşturulmuş basitleştirilmiş bir sistem sanayi tipi tabii ki olabilir. Güneş pili ile yapmak zaten kolay sorun verimin çok düşmesi.
Ayrıca bahsettiğini absorpsiyon chiller ise burada geçerli olması biraz düşük bir ihtimal zira air conditioning diye geçiyor ve sizin bahsettiğiniz gibi devasa bir ünite gözükmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nikola Tesla 9 yıl
Aynisinin kat kat buyugu Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu'nde bulunuyor. Turkiye'de 2 yerde vardi. Digeride TUBITAK'ta sanirim. Ama arastirma icin tabi. Kisisel kullanim degil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kuzey Kafkasya 9 yıl

Nikola Tesla

Aynisinin kat kat buyugu Gebze Yuksek Teknoloji Enstitusu'nde bulunuyor. Turkiye'de 2 yerde vardi. Digeride TUBITAK'ta sanirim. Ama arastirma icin tabi. Kisisel kullanim degil.



Siz bunu kaç yıl önce düşündünüz Tesla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webmaster-mt 9 yıl
DÜNYADA İLK FLN PALAVRA YAW BEN BİLE KENDİ ÇAPIMDA BİŞEYLER YAPARIM YAHU. GÜNEŞ PİLİ + FAN + Termoelektrik Soğutucu vs vs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xf 9 yıl
Bu bilinmeyen birşey değil ki ? Hali hazırda kullanılan bir sistem.
Absorpsiyon chiller ile aynı mantığa sahip. Kojenerasyon ünitelerine ek olarak yapılan absorpsiyon chiller nasıl ki suyun buharlaşma ısısından faydalanarak suyu soğutuyorsa (detaya girmeyeyim :D araştırın biraz) bu alet de güneş enerjisinin ısısı ile ısınan yağın suyu ısıtması ile elde edilen buharı kullanarak bu işi yapıyor olsa gerek.

Sanayi tesislerinde, hatta bazı büyük alışveriş merkezlerinde dahi bu sistemler(absorpsiyon chiller) kullanıyor ama binalarda kullanımı için bayağı bir yatırım gerektirdiği için üretimi ekonomik değil. sallıyorum ama mesela kim 100bin lira verip kurdurur bu sistemi 8-10 senede amorti edecek nasılsa diye düşünüp :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LaFleur- 9 yıl
hobaa oley. tahminen 25 yıl sonra ülkemize gelir yaşasıınnnn
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluelizard17 9 yıl
javascript:void(opener.AddText('[sm\=bigdance2.gif]'));self.focus();
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
62320 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, klima ve
3 etiket daha güneş enerjisi enerji Enerji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Vestel ve Freescale, önemli bir anlaşmaya imza attı 9 yıl 1e1: Roccat ve Speed Link'in oyuncu aksesuarları mercek altında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim